スマホ盗聴の発見PRO、盗聴アプリ調査に税込38,500円プランを開始

株式会社赤井事務所

スマホ盗聴・盗聴アプリ・遠隔操作被害の調査サービス「スマホ盗聴の発見PRO」（運営：株式会社赤井事務所）は、スマートフォンの盗聴アプリ調査において、通信ログ解析プランを税込38,500円で開始した。

同サービスは、iPhone・Androidなどのスマートフォンを対象に、盗聴アプリ・スパイアプリ・監視アプリの有無、遠隔操作・乗っ取り・不正アクセスの痕跡などを確認する、スマホ特化型の調査サービス。

今回開始した通信ログ解析プランは、スマートフォンの通信ログ取得・解析を中心とした格安プランで、スマホ盗聴・盗聴アプリ・遠隔操作被害の可能性を、費用を抑えて確認したい方向けの内容となる。

■通信ログ解析プランについて

通信ログ解析プランは、スマートフォンのネットワーク復帰時における通信ログの取得・解析を行う格安プラン。

スマホに不審な通信がないか、まず通信ログから確認したい方を対象としている。

主な内容は以下の通り。

- プラン名：通信ログ解析プラン（格安）- 料金：38,500円（税込）- 対象：スマートフォンの通信ログ取得・解析による、盗聴アプリ・遠隔操作・不正アクセス・不審通信の可能性確認- 主な調査内容：ネットワーク復帰時の通信ログ取得・解析- 対応端末：iPhone・Androidなどのスマートフォン- 調査方式：既知の不審な通信先との照合を中心としたブラックリスト方式- 特徴：通信ログの確認に絞ることで、費用を抑えた格安プラン

なお、通信ログ解析プランは、プレミアム調査プランのようなホワイトリスト方式による詳細調査ではなく、C2サーバーなど既知の不審な通信先との照合を中心に確認する内容となる。

通信ログ、動作ログ、接続先情報まで含めた本格的な調査を希望する場合は、上位プランでの対応となる。

■低価格化できた理由

スマホ盗聴の発見PROでは、一般的なフォレンジック調査を幅広く扱うのではなく、スマートフォンの盗聴アプリ調査に特化してサービスを設計している。

そのため、調査の流れや確認項目、使用するツールも、スマホ盗聴・盗聴アプリ・不審通信の確認を前提に整えられており、汎用的な調査体制をそのまま使うのではなく、スマホ調査に必要な工程へ最適化していることが低価格化につながっている。

また、スマホ調査に特化した自社開発ツールを活用することで、通信ログや接続先情報の確認作業を効率化。

スマホ特化型の調査体制と自社開発ツールの活用により、通信ログ解析プランを税込38,500円で提供している。

■スマホ盗聴の発見PROが選ばれる理由

スマホ盗聴の発見PROは、同社が選ばれる理由として、以下の点を挙げている。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78563/table/28_1_b6fecddb67536763a1847e541358c3f0.jpg?v=202606300552 ]

■料金表

スマホ盗聴の発見PROでは、調査内容に応じて以下のプランを用意している。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78563/table/28_2_7c7c9c7d866565680c17f3f5021026d6.jpg?v=202606300552 ]

通信ログ解析プランは、スマートフォンのネットワーク復帰時の通信ログを確認し、不審な通信の有無を調べる格安プラン。

ハイグレード調査プランは、技術者による完全手動対応でスマートフォンを確認するプラン。盗聴アプリや不審アプリの有無、端末内の痕跡、アプリ権限などを確認する。

プレミアム調査プランは、ハイグレード調査プランの内容に加え、通信ログ、動作ログ、接続先情報などを総合的に解析する上位プラン。

ホワイトリスト方式による確認を行い、偽装アプリ、正規アプリの悪用、不審通信、バックドアの痕跡などを多角的に調査する。

■今後の展開

スマホ盗聴の発見PROでは、今後もスマートフォンの盗聴アプリ調査、遠隔操作、不正アクセス、乗っ取り被害の確認に特化した調査体制を強化していく。

スマホに不審な動作がある、知らないアプリが入っている、通信量やバッテリー消費が急に増えた、アカウントに不審なログイン履歴があるなど、スマホ盗聴・不正アクセスが疑われる場合に、費用面でも相談しやすいサービスとして提供を進める。

■会社概要

商号：株式会社赤井事務所（スマホ盗聴の発見PRO）

代表者：代表取締役 継野 勇一

設立：2001年2月

資本金：1,000万円

TEL：0120-983-796（全国24時間受付）

公式URL：https://www.hakken.pro/cel/