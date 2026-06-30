【島の産業課題に‟採用・育成・定着”の一貫モデルで】株式会社ホープスと業務提携契約を締結しました

株式会社島の人事部

宮古島、石垣島、那覇で採用コンサルティングを行う株式会社島の人事部（所在地：沖縄県宮古島市、代表取締役：千田 泰平）は、アスリート教育事業を行う株式会ホープス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：坂井 伸一郎）と業務提携契約を締結したことをお知らせ致します。

■本リリースのサマリー

・ 株式会社島の人事部と株式会社ホープスが包括業務提携を開始する

・ 株式会社島の人事部が行ってきた「採用情報サイト事業」を株式会社ホープスが譲受する

・ ホープスが有する研修コンテンツ・研修講師陣・研修企画営業ノウハウを島の人事部に提供し、社会人研修事業が存在しなかった宮古島・石垣島で「地域ニーズに特化した人材育成サービス」の提供を開始する

・ 沖縄県内でも特に従業員定着率の低い離島地域において、「教育」を軸とした定着率向上を図り、事業所・地域全体の人材の質と生産性を高める新モデルを構築する

・ この取り組みを1年以内に沖縄本島北部地域にも拡大展開する

■ 本包括業務提携の背景と課題認識

円安の長期化・インバウンドの増加により地方都市の観光需要は拡大する一方、宮古島・石垣島をはじめとする離島地域では「就労者の確保」と「定着」という二重の課題が深刻化しています。

株式会社島の人事部はこれまで、宮古島・石垣島において採用支援・求人サイト運営を通じて地場産業の人材課題に取り組んできました。その中で強く認識するに至ったのが、沖縄県が全国でも際立って従業員定着率が低いという現実です。

採用できても辞めてしまう。この問題を放置したまま採用を続けることは、事業所にとっても求職者にとっても不幸な循環を生みます。「新規就労者の獲得だけでは就労者数の増加に不十分であり、現状就労者の定着化策（リテンション・マネジメント）の並行実施が欠かせない」--これが本提携に至った根本的な問題意識です。

■本包括業務提携の目的と意義

本提携は、スポーツチーム・有名企業・官公庁等の若手人材育成・定着化支援に豊富な実績を持つ株式会社ホープスと採用支援に強みを持つ株式会社島の人事部が、それぞれの強みを持ち寄ることで実現する「採用と人材育成の循環モデル」です。

具体的には以下の3つを柱とします。

・ 【採用】地域産業の魅力発信に特化した採用情報サイトの運営と、特定技能外国人材の紹介・登録支援による就労者数の拡大（島の人事部の強み）

・ 【育成・定着】ホープスの研修コンテンツ・講師陣・ノウハウを活用した社会人研修の提供。社内研修を十分に用意できない中小事業所向けに、業種・会社の枠を超えた合同研修を実施し、島内での人材の成長機会を創出する（ホープスの強み）

・ 【地域生産性の向上】研修の積み重ねが個々の事業所の従業員の質を高め、ひいては宮古島・石垣島全体の産業生産性を底上げする。「島で働くことへの誇りと成長実感」が、島内での人材粘着性を高める（両社共同のビジョン）

■「採用の島の人事部」×「教育のホープス」 両社が組む意味

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104090/table/10_1_102f5e9ae891b008f9e255529fc67f36.jpg?v=202606300152 ]

■具体的な取り組み内容

１. 採用支援（ホープス×島の人事部）

・ 宮古島・石垣島専門求人サイト「みやこのしごと」「やいまのしごと」の運営

・ 採用代行サービスによる中小事業所の採用業務の一括支援

２. 人材育成・定着支援（ホープス×島の人事部）

・ 社内研修を用意できない島内中小事業所向けの「合同研修プログラム」の設計・実施

・ 業種・会社の枠を超えた研修参加により、就業者同士が「擬似同期」の関係性を結ぶ場を創出

・ 研修を通じた従業員の成長実感・帰属意識の向上により、離職率の低減を図る

３. 地域全体への波及効果

・ 事業所ごとの研修積み重ねが宮古島・石垣島全体の人材の質を底上げし、島の産業生産性を高める

・ 圏域を超えた定着支援により、離職があった場合も島内・隣接圏域に人材が留まる確率を高める

・ 取り組みに参加する企業の情報を発信し、求職者にとって魅力的な就業地域としてのブランドを構築する

■今後の展開

本提携の取り組みを宮古島・石垣島で確立したのち、1年以内を目処に同様の地域課題を抱える沖縄本島北部地域（名護市周辺）への拡大展開を予定しています。また、離島・地方における人材定着の成功モデルとして、全国の類似地域への横展開も視野に入れています。

「採用の課題は採用だけでは解決しない」--この命題に正面から向き合います。

会社概要

■株式会社島の人事部

設立 ：2022年1月

代表者：千田 泰平

所在地：宮古島市平良東仲宗根934-1（エフエムみやこ内）

URL ：https://shimano-jinji.com/

みやこのしごと：https://ritojob.com/

やいまのしごと：https://yaima.ritojob.com/

■株式会社ホープス

設立 ：2000年12月

代表者：坂井伸一郎

所在地：東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木342号

URL ：http://www.hopes-net.org/