花王株式会社、「route-D AIデータ入力」を導入し帳票のシステム入力工数を70%以上削減

株式会社route-D

株式会社route-D（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本光暁、以下「route-D」）が提供する次世代型OCR「route-D AIデータ入力」が、花王株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：長谷部佳宏、以下「花王」)に導入されました。

導入背景

花王では、商品の保管・輸送で用いるパレットの移動情報を伝票に記録し、工場から物流センターへの出荷/入荷時に管理システムへ手入力することで受払管理を行っています。パレット管理の精度は高い水準を維持している一方で、月に数万枚もの伝票が発行されるため、以下のような課題を抱えていました。

導入概要

- 伝票情報をシステムへ手入力しており、ある工場では月200時間の業務が発生していた- 管理精度は高いものの、入力ミスは依然として発生しており、棚卸時の差異確認など、追加工数が発生していた

花王では、パレット伝票の管理工数削減に向けて、複数のOCRソリューションを比較検討しました。読み取り精度の高さに加え、実運用における確認作業のしやすさも重視した結果、以下の2点を評価し「route-D AIデータ入力」の導入を決定しました。

今後の展望

- 複数の読み取り結果を一括で確認できるサービス画面伝票画像と読み取り結果を表形式で確認できるため、複数書類の明細データをまとめてチェック可能。確認作業にかかる工数を大幅に削減できると判断しました。- 誤読の可能性がある項目を可視化する「信頼度ハイライト」機能読み取り結果のうち、誤読の可能性がある項目をハイライト表示可能。伝票には手書き文字も含まれるため、読み取り精度100%を前提とするのではなく、確認項目を効率的に特定できる点を評価しました。

「route-D AIデータ入力」の導入や業務フローの改善を実施し、ある工場において月147時間、約74%の省力化を実現しました。さらに、伝票をデータ化したことで、業務の集約性やデータ保全性も向上しました。今後は運用規模をさらに拡大し、他工場や他拠点に展開することで、パレット管理オペレーションをAIで標準化していく予定です。route-Dは、花王のDX活動に引き続き伴走してまいります。

「route-D AIデータ入力」について

「route-D AIデータ入力」は注文書、納品書などフォーマットがバラバラな帳票類のシステム入力を自動化できるプロダクトです。主に以下4点の特徴で、他社比較で90%のお客様に選ばれています。

route-Dについて

- 座標設定不要でAIが書類を理解し、データ整理- 使うほどに業務ルールを理解して賢くなるAI- 読み取り内容を社内のマスタ情報に変換 - 行数制限なし、料金も据え置き。表記ゆれ検索に対応- 専門家の伴走や、AI一括学習機能によって手間をかけずにスピーディーな本運用が可能資料請求はこちら :https://route-d.co.jp/requestlp

日本の製造/流通業では人手不足が深刻化しており、アナログで非効率な業務の効率化/自動化が強く求められています。また、業務の中で蓄積したデータの活用余地も大きく残っています。route-DはAIを活用してこのような課題を解決し、人手不足の中でも日本の製造業や流通業が持続的に成長できる世界の実現を目指しています。

- 設立：2022年12月- 代表者：松本光暁- 事業内容：製造業・流通業に特化した生成AIプロダクトの開発・販売- 従業員数：25名（業務委託含む）- 資本金：3.73億円（資本準備金含む）- 本社所在地：東京都千代田区九段南4-6-10 九段南ビル4階- route-D AIデータ入力 Webページ：https://route-d.co.jp/service/lp