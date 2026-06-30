【東京都町田市】夏季献血キャンペーンを開催します

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町田市役所

2026夏季献血キャンペーンチラシ

　献血に対する理解を深め、献血をより一層促進するために、厚生労働省が提唱する「愛の血液助け合い運動」の期間に合わせて、町田市献血推進協議会主催の夏季献血キャンペーンを下記のとおり開催します。


キャンペーン概要

■日　　時：7月11日（土）　


■会　　場：ぽっぽ町田（原町田4-10-20）


　　　　　　まちだ献血ルームcomfy（原町田6-3-3町映ビル7階）


■受付時間：１. ぽっぽ町田　


　　　　　　　 午前11時30分～午後3時45分


※骨髄バンクドナー登録会:午前11時30分～午後3時15分



２. まちだ献血ルーム


全血献血　午前9時30分～午後0時15分 / 　午後1時30分～午後5時15分


成分献血　午前9時30分～午前11時30分 / 午後1時30分～午後4時


※骨髄バンクドナー登録会:午前9時30分～午後5時


■内　　容：期間中に献血にご協力いただいた方に、FC町田ゼルビア・日本赤十字社コラボグッズのフ　


　　　　　　ロストボトル（シリコンシェイカーボール、目盛りつき570ｍｌ）をプレゼントします。


　　　　　　※グッズが無くなり次第、配布を終了します。



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