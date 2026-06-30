【東京都町田市】夏季献血キャンペーンを開催します
町田市役所
2026夏季献血キャンペーンチラシ
町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」
2026夏季献血キャンペーンチラシ
献血に対する理解を深め、献血をより一層促進するために、厚生労働省が提唱する「愛の血液助け合い運動」の期間に合わせて、町田市献血推進協議会主催の夏季献血キャンペーンを下記のとおり開催します。
キャンペーン概要
■日 時：7月11日（土）
■会 場：ぽっぽ町田（原町田4-10-20）
まちだ献血ルームcomfy（原町田6-3-3町映ビル7階）
■受付時間：１. ぽっぽ町田
午前11時30分～午後3時45分
※骨髄バンクドナー登録会:午前11時30分～午後3時15分
２. まちだ献血ルーム
全血献血 午前9時30分～午後0時15分 / 午後1時30分～午後5時15分
成分献血 午前9時30分～午前11時30分 / 午後1時30分～午後4時
※骨髄バンクドナー登録会:午前9時30分～午後5時
■内 容：期間中に献血にご協力いただいた方に、FC町田ゼルビア・日本赤十字社コラボグッズのフ
ロストボトル（シリコンシェイカーボール、目盛りつき570ｍｌ）をプレゼントします。
※グッズが無くなり次第、配布を終了します。
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