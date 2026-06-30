【東京都町田市】夏季献血キャンペーンを開催します

町田市役所2026夏季献血キャンペーンチラシ

献血に対する理解を深め、献血をより一層促進するために、厚生労働省が提唱する「愛の血液助け合い運動」の期間に合わせて、町田市献血推進協議会主催の夏季献血キャンペーンを下記のとおり開催します。

キャンペーン概要

■日 時：7月11日（土）

■会 場：ぽっぽ町田（原町田4-10-20）

まちだ献血ルームcomfy（原町田6-3-3町映ビル7階）

■受付時間：１. ぽっぽ町田

午前11時30分～午後3時45分

※骨髄バンクドナー登録会:午前11時30分～午後3時15分

２. まちだ献血ルーム

全血献血 午前9時30分～午後0時15分 / 午後1時30分～午後5時15分

成分献血 午前9時30分～午前11時30分 / 午後1時30分～午後4時

※骨髄バンクドナー登録会:午前9時30分～午後5時

■内 容：期間中に献血にご協力いただいた方に、FC町田ゼルビア・日本赤十字社コラボグッズのフ

ロストボトル（シリコンシェイカーボール、目盛りつき570ｍｌ）をプレゼントします。

※グッズが無くなり次第、配布を終了します。

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/