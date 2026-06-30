【博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店】7月1日（金）より期間限定で『冷やし魚介醤油ラーメン』を販売！

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界10カ国90店舗以上を展開、ラーメンのグローバルブランド、「博多一幸舎」や「幸ちゃんラーメン」を運営する、株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：吉村幸助）が運営する「博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店」では、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間限定で『冷やし魚介醤油ラーメン』を販売いたします。

■『冷やし魚介醤油ラーメン』とは

暑い夏にこそ味わいたい、ひんやり、つるんと楽しめる一杯。

夏季限定の『冷やし魚介醤油ラーメン』は、昆布とかつおの旨みを丁寧に引き出した、あっさりとした魚介醤油スープが特徴です。香り豊かな魚介油がふわっと広がり、冷たいスープでありながら、最後の一口まで魚介の奥深い旨みをご堪能いただけます。

麺には、冷たいスープとの相性を追求した、のどごしの良い特製平打ち麺を使用。つるんとした口当たりともっちりとした食感が楽しめ、暑さで食欲が落ちる季節でも、さっぱりと心地よくお召し上がりいただけます。

トッピングには、チャーシュー、白ネギ、メンマを合わせ、素材本来の味わいを引き立てるシンプルな一杯に仕上げました。この夏だけの涼やかな味わいを、ぜひお楽しみください。

冷やし魚介醤油ラーメン

■商品概要

商品名：『冷やし魚介醤油ラーメン』

価格：850円（税込）

提供数：1日20食限定

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

販売店舗：博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店

■元祖泡系「博多一幸舎」とは

博多一幸舎は、福岡県福岡市中央区大名にて2004年に創業。創業者である吉村幸助の「どこにもない、どこにも属さない、本物の豚骨ラーメンを追求したい」という想いから、試行錯誤の末に誕生した豚骨ラーメンブランドです。

その味を支えるのは、唯一無二の「醤油ダレ」と「豚骨スープ」、そしてスープとの相性を追求して開発した「製麺屋慶史の特注麺」です。ラーメンの味の決め手となるカエシ（醤油ダレ）は、数種類の地醤油と魚介の旨みを独自にブレンドした門外不出のもの。豚骨スープは、豚の頭骨・背骨・丸骨を砕けるまでじっくり炊き込み、「若いスープ」と「熟したスープ」を継ぎ足しながら仕上げる独自の「熟成追い炊き製法」によって作られます。この製法によって旨みが凝縮され、クリーミーな口当たりと、きめ細やかな泡が生まれます。スープ表面に浮かぶ泡は旨みの証であり、「泡系豚骨ラーメン」として親しまれる博多一幸舎を象徴する最大の特徴です。麺には、泡立つクリーミーな豚骨スープに合わせて特別配合した小麦粉を使用。小麦本来の香りを活かしながら、もっちりとした食感に仕上げた「細平打ち麺」を採用しています。さらに、脂と赤身のバランスに優れた豚肩ロースの大判チャーシュー、彩りを添えるネギ、食感のアクセントとなるきくらげを盛り付け、見た目も美しい一杯に仕上げています。

現在ではアメリカ、中国、オーストラリアをはじめ世界10カ国60店舗以上を展開し、本場・博多の豚骨ラーメン文化を世界へ発信し続けています。

■長崎スタジアムシティ店 グランドメニュー

ラーメン

◆ラーメン：900円

「熟成追い炊き製法」によって作り出された『博多一幸舎』自慢の一杯。

博多まぜそば【長崎スタジアムシティ店限定】塩豚骨ラーメン

◆博多まぜそば（長崎スタジアムシティ店限定）：（並）900円 （大盛）1,080円

高菜明太と豚骨スープが決め手！当店でしか食べることのできない博多一幸舎特製のまぜそば。

◆塩豚骨ラーメン：900円

豚骨スープにこだわりの塩ダレを使用した塩豚骨ラーメンはあっさり食べやすく仕上げた一杯。

お子様ラーメン餃子

◆お子様ラーメン：300円

未就学のお子様が対象のお子様ラーメン。麺の量は1/2で食べやすいサイズで提供しています。

◆餃子（5個）：400円

パリッと焼き上げ旨味が詰まった、専門店にも負けない一品。

博多明太丼チャーマヨ丼

◆博多明太丼：380円

博多名物の辛子明太子がたっぷり載った贅沢な丼です。

◆チャーマヨ丼：380円

こだわりのチャーシューを食べやすい大きさにカットし、マヨネーズで和えた丼です。

※上記他、ラーメンメニュー、サイドメニュー、セットメニュー、トッピング、ドリンクを多数取り揃えています。

※価格は全て税込。

■店舗情報博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店

【博多一幸舎 長崎スタジアムシティ店】

住所：長崎県長崎市幸町7番1号 長崎スタジアム2階（FOODHALL 2F）

電話：095-801-1478

営業時間：11:00~21:00（L.O.20:30）

店休日：なし（※施設に準ずる）

客席：共有スペース

駐車場：934台

駐輪場：バイク176台 自転車62台

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

資本金：2,000万円

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎 公式HP https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎 公式オンラインストア https://ikkousha.net/

博多一幸舎 公式facebook https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎 公式Instagram https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■商品POP