【牛乳月間2026】牛乳パックの向こう側を知りたい。全国160点超の応募作品から見えた生活者の酪農への関心

株式会社農情人

農業×新技術を推進する農家支援コミュニティ「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、6月の「牛乳月間」に合わせて実施している「未来のミルク画像投稿キャンペーン2026」の応募受付を、2026年6月30日（火）に締め切ります。

写真、イラスト、手描き作品、AI生成画像など、全国から160点超の作品が集まりました。応募コメントからは「いつも飲んでいる牛乳が、どこの牧場から、誰の手を経て届いているのかを知りたい」という声が多数寄せられ、日常的に牛乳を飲んでいても、その生産背景に触れる機会は限られていることを示す声が寄せられました。応募作品とコメントを整理・分析し、受賞作品の発表とあわせて、2026年7月にレポートとして公開する予定です。

キャンペーン実施の背景

6月1日は、国連食糧農業機関（FAO）が提唱した「世界牛乳の日（World Milk Day）」です。

日本では、一般社団法人Jミルクの前身である日本酪農乳業協会が、6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」と定めています。

この期間には、牛乳・乳製品の価値を見つめ直す取り組みが全国各地で行われます。一方で、生活者が日々の食卓で感じている牛乳への疑問や、牛・酪農家への思いが、生産現場へ直接届く機会は多くありません。

そこでMetagri研究所は、写真やイラストを投稿するという参加しやすい入口を設け、親子や学生を含む幅広い生活者に加え、写真・イラスト・AI生成画像などに取り組む制作者が参加できる企画としました。本企画は、画像作品だけでなく、応募時に寄せられたコメントも整理・分析し、生活者の声を酪農現場へ届ける共創型の取り組みです。

2026年6月30日午前10時時点で、161点の作品が寄せられています。

作品一例作品一覧 :https://world-milk-contest-2026.metagri-labo.com/submitted-works.html

写真、手描き作品、イラスト、AI生成画像など、表現方法は多岐にわたりました。

寄せられた作品で表現されていたのは、未来の牧場や新しい牛乳のアイデアだけではありません。家族で牛乳を飲む時間、学校給食の記憶、牛や酪農家への感謝、牛乳が食卓へ届くまでの背景など、生活のなかで感じた身近な思いが数多く表現されています。

作品とともに届いた「生活者の声」

牛乳にまつわる5つのテーマで作品を募集した本企画では、新しい味や容器、飲み方のアイデアに加え、牛乳の生産背景をもっと知りたいという声も寄せられました。

応募でのコメントでは、牛がどのような環境で育っているのか、酪農家がどのような思いで牛乳を届けているのか、地域や季節によって味わいに違いがあるのか、といった疑問が記されています。

地域や年齢、表現方法は異なっていても、応募コメントには共通する問いがありました。

「いつも飲んでいるこの牛乳は、どこで、誰の手によってつくられ、食卓まで届いたのだろう」

この問いが数多く寄せられたことは、今回の企画から見えてきた大きな特徴の一つです。以下では、投稿コメントの一部を紹介します。

※応募時に寄せられたコメントの一部を抜粋しています。誤字・脱字や表記を、原文の趣旨を損なわない範囲で整えています。

- 今回調べるまで、牛乳の味わいが季節によって変わることを知りませんでした。地域や牧場ごとの特徴を気軽に知ることができたら、牛乳選びがもっと楽しくなると思います。- いつも買っている牛乳パックの中の牛乳は、どこの牧場の、どんな牛たちから届いているのだろう。住まいの近くから来ているのか、それとも遠くの地域から運ばれてきているのか。- 牛さんがどんな環境で育ち、どんな人たちが関わってミルクが届くのか、その背景をもっと知りたい。- 牛乳が私たちの食卓に届くまでに、酪農家の皆さまがどのような想いで牛を育て、品質を守っているのかをもっと知りたいです。

本企画は、作品募集にとどまらず、生活者が牛乳をどのように選び、どのような情報を求めているのかを可視化する取り組みでもあります。

キャンペーン概要

主催：Metagri研究所について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/202_1_8510cd1dd06b9dde0d1f39612f925aac.jpg?v=202606301152 ]詳細を見る :https://world-milk-contest-2026.metagri-labo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=lineup-update&utm_content=media_siteMetagri研究所

Metagri研究所は、キーワード「農業×新技術」を掲げて持続可能な農業の実現に取り組むコミュニティです。2022年3月より活動をスタートし、2026年6月現在では1,300名以上が参加しています。失敗を恐れずに、新たな社会実験に取り組む姿勢を大切にしたいという意味を込めて「研究所」としています。

農業に生成AIやweb3、メタバースを掛け合わせた取り組みに興味のある方はコミュニティにご参加ください。

Metagri研究所（Discord） :https://discord.gg/hyw3AkKa8e

公式サイト：https://metagri-labo.com/

イベントセミナー：https://metagrilabo.peatix.com/

公式SNS（X）：https://x.com/metagrilabo/

公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/metagrilabo/

公式Line：https://page.line.me/918tbanl

サービス提供会社

株式会社農情人株式会社農情人

代表 ： 甲斐雄一郎

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×新技術の企画開発

・AIコンサルティング

・書籍出版

URL ： https://noujoujin.com/

mail ： info@noujoujin.com