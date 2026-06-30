【THE PUBLIC】「飲む」から「味わう」へ。カクテルをデザートへ再構築した夏季限定『Summer Dessert Cocktails』を販売

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営するガストロパブ＆スポーツバー「THE PUBLIC」六本木、赤坂、大阪梅田の3店舗では、2026年7月6日（月）から9月30日（水）までの期間限定で、”食べるデザートカクテル”をコンセプトにした夏季限定メニュー2種を販売いたします。

昨今のスイーツトレンドとBARカルチャーが融合した、大人が楽しめるメニューをラインナップ。贅沢な夜のデザートとしてはもちろん、お仕事帰りのご褒美やデートの締めくくりに、五感で楽しむ新たなカクテル体験をお届けします。

■販売期間：2026年7月6日（月）～9月30日（水）

■販売店舗：

THE PUBLIC SIX（六本木）

THE PUBLIC RED AKASAKA（赤坂）

THE PUBLIC PLUM UMEDA（梅田）

グラスの中の一杯を、スプーンで味わう体験へ

THE PUBLICでは、ガストロパブならではの視点からカクテルの魅力をデザートという新たなスタイルで提案すべく、“食べるデザートカクテル”をコンセプトにした夏季限定メニューを開発しました。

カクテルは単に“飲むもの”としてだけでなく、その香りや味わい、グラスに込められたストーリーまで五感で楽しむもの。そんなBARカルチャーの魅力を、より身近に、そして新しく体感していただきたいという想いから今回のメニューが誕生しました。 カクテルやリキュールが持つ個性をデザートとして再構築し、「飲む」だけではない新たなカクテル体験をご提案します。

今回登場するのは、人気のカクテルをティラミスのようにグラスへ閉じ込めたカクテルパフェ「エスプレッソマティーニ」と、2種のフラッペに自家製ベリークリームを合わせ、仕上げのベリーリキュールで味わいの変化を楽しめるカクテルフラッペ「ベリーベリーミルク」の2品です。

カクテルの芳醇な香りや心地よい余韻を、スプーンでひと口ずつ味わう贅沢。一日の締めくくりや大切な方との特別なひとときに、大人のための五感で楽しむサマーデザートをお届けします。

商品概要

■カクテルパフェ「エスプレッソマティーニ」1,500円（税込）

1980年代にロンドンで誕生し、世界中のバーで愛され続けている「エスプレッソマティーニ」の味わいを表現した、大人のためのカクテルパフェ。

エスプレッソ風味のスポンジやゼリーに、ブラックラムを加えたクリームを重ね、ティラミスを思わせるなめらかな口どけと、エスプレッソマティーニのほろ苦さや芳醇な香りを一つのグラスに表現しました。

スプーンを進めるたびに広がるカクテルの余韻を、デザートならではの味わいでお楽しみください。

■カクテルフラッペ「ベリーべリーミルク」1,700円（税込）

ノンアルコール 1,500円（税込）

ベリーの甘酸っぱさとミルクのやさしい甘みを楽しめるカクテルフラッペ。

苺ジュースとミルクをそれぞれ凍らせて削り出し、自家製ミックスベリークリームとフレッシュな苺を合わせました。さらに、お好みでフランス生まれのプレミアムリキュール「シャンボール」をかけることで、ブラックラズベリーの華やかな香りが広がり、ひと皿で異なる味わいをお楽しみいただけます。

※ノンアルコールもご用意しております。

THE PUBLICが提案するおすすめシーン

「Summer Dessert Cocktails」は、さまざまなシーンでお楽しみいただける、大人のためのサマーデザートです。

おすすめのシーン

・ディナーの余韻を楽しむ一皿として

・大切な方と過ごす夜のデザートタイムに

・仕事帰りのリラックスタイムに

・気の合う仲間との語らいのお供に

・夏の夜をゆったり楽しむひとときに

グラスを傾けるカクテルとはひと味違う、スプーンで味わう大人のひとときをご提案します。

THE PUBLIC SIXTHE PUBLIC RED AKASAKATHE PUBLIC PLIUM UMEDA

THE PUBLIC

『THE PUBLIC』はジャパニーズスタイルの「ガストロパブ」と「スポーツバー」を融合した新しいナイトスポットです。料理は代表的なパブフードを国産食材でアレンジした、ご馳走感のあるPUBLICオリジナルメニューをご用意。6種の国産クラフトビールをはじめ国産にこだわったドリンクメニューも多数取り揃えております。普段はシックなBARの趣きを持ちながらイベント時にはエキサイティングなスポーツバーへと変化する、「静と動」を兼ね備えた他には無い空間です。美食とお酒を楽しむ場として、独自のスタイルを紡いでまいります。

【THE PUBLIC SIX】

■店名：「THE PUBLIC SIX」（ザ パブリック シックス）

■業態：ガストロパブ&スポーツバー

■住所：〒106-0032 東京都港区六本木6-8-22 イケガミビル１F

■アクセス：日比谷線「六本木駅」3番出口より徒歩4分/大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分

■坪数：62坪

■席数：108席

■営業時間：

月～木 17:00～翌03:00（L.O. 翌02:00）

金・祝前日 17:00～翌05:00（L.O.翌04:00）

土 11:00～翌5:00（L.O. 翌04:00）

日・祝 11:00～翌3:00（L.O. 翌02:00）

■定休日 ： 無休

■TEL：03-5413-3182 / 03-5413-8299（FAX）

■公式HP：http://www.bagus-99.com/public6/



【THE PUBLIC RED AKASAKA】

■店名：「THE PUBLIC RED AKASAKA」（ザ パブリック レッド アカサカ）

■業態：ガストロパブ&スポーツバー

■住所：〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-8 ザ・センチュリオンホテルクラシック赤坂1F

■アクセス：千代田線「赤坂駅」1番出口より徒歩3分 / 丸の内線/銀座線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩3分

■坪数：80坪

■席数：126席 / 個室3部屋

■営業時間：

日～木・土・祝日 11：00 - 翌3：00（L.O. 2：00）

金曜・祝前日 11：00 - 翌5：00（L.O. 4：00）

・ランチ営業 毎日 11：00 - 15：00

・テイクアウト 毎日 11：00 - 23：00

・デリバリー 毎日 11：00 - 22：30

■定休日：無休

■TEL：03-5545-3953 / 03-5545-3954（FAX）

■公式HP：https://www.bagus-99.com/publicred/

【THE PUBLIC PLUM UMEDA】

■店名：「THE PUBLIC PLUM UMEDA」（ザ パブリック プラム ウメダ）

■業態：ガストロパブ&スポーツバー

■住所：〒530-0011 大阪市北区大深町 5 番 1 号 うめきたグリーンプレイス 3階 302区画

■アクセス：JR大阪駅（うめきた地下ホーム）直結

■坪数：61.92坪

■席数：92席

■営業時間：

月曜～金曜

ランチ：11:00～15:00（L.O. 14:00）

ディナー：17:00～23:00（L.O. 22:00）

※15:00～17:00はクローズ



土曜・日曜・祝日

11:00～23:00（終日オープン）

ランチタイム：11:00～15:00

ハッピーアワー：11:00～17:00

ディナータイム：17:00～23:00（L.O. 22:00）

■定休日：無休

■TEL：06-4300-7102

■公式HP：https://www.bagus-99.com/publicplum/

■平均単価：4,000円～