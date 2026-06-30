『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』のトレーディング ちびとこ パーツ付きフレームアクリルチャームなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品の受注を6月23日(火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ パーツ付きフレームアクリルチャーム ver.A

澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、銀崎晶馬、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、シオンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルフレームの中に、各キャラクターの小さなパーツが入っている、パーツ付きフレームアクリルチャームです。

アクリルパーツを取り出し、写真、イラストをプリントした紙などを入れることも可能です。

4cm×3cmの一般的な証明写真サイズに対応しており、お気に入りの写真やイラストを挟んで飾ることができます。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「澄野拓海 ちびとこ パーツ付きフレームアクリルチャーム 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \990(税込), BOX \8,910(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（最大約）73×40mm 以内 内寸：40×30mm 厚み：8mm

特典：（約）60×40mm 内寸：40×30mm 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ パーツ付きフレームアクリルチャーム ver.B

蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、喪白もこ、イヴァー、ヴェシネスが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルフレームの中に、各キャラクターの小さなパーツが入っている、パーツ付きフレームアクリルチャームです。

アクリルパーツを取り出し、写真、イラストをプリントした紙などを入れることも可能です。

4cm×3cmの一般的な証明写真サイズに対応しており、お気に入りの写真やイラストを挟んで飾ることができます。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「蒼月衛人 ちびとこ パーツ付きフレームアクリルチャーム 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \990(税込), BOX \8,910(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（最大約）72×40mm 以内 内寸：40×30mm 厚み：8mm

特典：（約）60×40mm 内寸：40×30mm 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ マット缶バッジ

澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、シオン、イヴァー、ヴェシネスが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ちびとこ 75mmマット缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \9,900(税込)

種類 ：全18種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ イラストカード

澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、シオン、イヴァー、ヴェシネスが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ちびとこ イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ちびとこ キューブ型ジオラマ風アクリルスタンド

※画像は「澄野拓海 ちびとこ キューブ型ジオラマ風アクリルスタンド」を使用しております。

澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、シオンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、キューブ型のジオラマアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、作品の世界感をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全８種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、シオン）

サイズ：（約）14.8×13.6cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ちびとこ アクリルお守り

※画像は「澄野拓海 ちびとこ アクリルお守り」を使用しております。

澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、シオンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、お守り風のアイテムに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全８種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、シオン）

サイズ：（約）78×50mm 厚み：3mm メガネ紐付き

素材 ：アクリル

▼ちびとこ 3WAY缶バッジ

※画像は「澄野拓海 ちびとこ 3WAY缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全18種（澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、シオン、イヴァー、ヴェシネス）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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