【CanCamタイアップ掲載オーディション vol.7　グランプリ・上位入賞者決定】

株式会社KIRINZ

株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池 航太）は、ライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、ライブ配信者（以下，ライバー）の育成・マネジメント事業、Z世代をターゲットとしたマーケティング事業を展開しています。

今回は「有名になりたい人」の発掘を目的とした「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.7」の結果を発表いたしました。コンテストの上位入賞者には、『CanCam』への掲載権が贈られました。

■「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.7」について

人気女性ファッション誌『CanCam』と、当社が運営するモデルコンテスト「CanCamタイアップ掲載オーディション」の7度目となるタイアップが実現。

開催期間（2月17日～4月29日）

本コンテストは、トレンドに敏感で、自らが流行の発信源となって、世の中に影響を与えられる、次世代のロールモデルを発掘するコンテストです。

対象者は18歳～29歳の女性となり、コンテストの上位入賞者には『CanCam』に掲載される特典が与えられました。

「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.7」

公式サイト：https://slpcontest.com/swipe-lp/cancamvol-7/

■「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.7」グランプリ “ちっぴ”さんの紹介

【趣味】

ジクゾーパズル、家庭菜園

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

とりあえずビール派ですが、実は炭酸が苦手です。

【今後の目標】

多種多様な動物の殺処分ゼロを無理なく続けられる日本の社会の循環を作ること

【応援してくれたファンへのメッセージ】

私を見つけてくださって、たくさん支えてくださり、応援くださり本当にありがとうございます。長い期間、楽しく最後まで走り切ることができたのは出会ってくださったみなさんのおかげです。

みなさんが一生懸命に共に悩み喜び泣いてくれたおかげで今の私がいます。

今後も精力的に活動してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いします！

Instagram：https://www.instagram.com/tsi_chanppi

X：https://x.com/ts1_chan5

■準グランプリ “まだら”さんの紹介

【趣味】

絵画、歌唱、ダンス等の創作表現をすること

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

いつも配信でおちゃらけてるけど、真面目です。

【今後の目標】

歌って踊って、絵も描けるマルチなアーティスト&モデルになること！

【応援してくれたファンへのメッセージ】

皆さま、いつも応援いただき、温かく活動を見守ってくださり、ありがとうございます。このような活動をする中で、より感謝の気持ちの大切さ、社会人としての礼儀、言葉遣い、思いやりの気持ちの大切さを実感しています。なので、これからもより一層素敵な人間になれるように頑張ります。いつも本当にありがとうございます！

Instagram：https://www.instagram.com/0129113madara

TikTok：https://www.tiktok.com/@madara11324

■総合3位 “ぱなり”さんの紹介

【趣味】

踊ること、歌うこと、旅行、外に出ること

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

まだ話してないけど気づいてる人は気づいてるかも！実は末っ子気質で甘えたい...笑 でも大人な頼られるお姉さんになりたいから強がって「ドンと来いっ」ってしちゃうここだけの話！

【今後の目標】

配信を通して沢山の方に見つけていただき、皆さんの支え・活力・元気・笑顔の源になれる存在を目指します！皆さんとこれからも楽しい、嬉しい、悲しい、沢山のことを共有しながら交流を深め、誰でもフラっと立ち寄れる、心の拠り所となる"プラットフォーム"にしていきたいです！目指せ芸能活動！ヘアメイクアーティスト！

【応援してくれたファンへのメッセージ】

皆さんの支えと応援、パトン投票など一緒に頑張ってくださり、ぱなり枠をはじめ沢山の枠の皆様、リスナー様が駆けつけてくださったり、仕事中や疲れている中、貴重な合間を縫って信じて着いてきてくださったおかげで、最後まで駆け抜けることができました。一緒に夢を追いかけてくださり、本当にありがとうございました。

皆さんと一致団結し、切磋琢磨してこの舞台を勝ち取れたことは、私にとって大きな財産です。自分は幸せ者だな、と心から感じた期間でした。

そして沢山の素敵なリスナーさん、ライバーさん方と出会えたり、仲良くなれたり、大変以上に得たものが多すぎて！沢山の刺激や活力、学びをいただき、毎日皆に会えて話せるのが楽しみでした。本当にたくさんありがとうございました！

Instagram：https://www.instagram.com/_hinari_panari8810ldh_

X：https://x.com/hayato_hinari_t

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

JOSHIME!! ： https://joshime.com/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：小川

TEL：03-6432-9675 MAIL：contest@kirinz.tokyo