日本初！過去の広告賞受賞作品を網羅した広告業界向けメディア「AD AGENCY」が2026年6月30日に誕生

株式会社トゥエンティトゥ広告業界向けメディア「AD AGENCY」

株式会社トゥエンティトゥ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史）は、2026年6月30日に広告業界向けの新メディア「AD AGENCY」を公開したことをお知らせします。「AD AGENCY」は、国内外の優れた広告作品を検索・閲覧できる広告アーカイブメディアです。広告賞の受賞作品や話題となった広告作品を整理し、広告代理店、制作会社、クリエイティブディレクターなどの情報とともに紹介することで、広告業界で働く人々や広告業界を目指す人々の学習・研究を支援します。

メディアURL： https://adagency.jp/

「優れた広告作品をまとめて探せる場所がない」課題から誕生

広告業界では毎年、多くの広告賞が開催され、受賞作品に関するニュースや解説記事が発表されています。しかし、それらの情報は各媒体や広告賞の公式サイトに分散しており、過去の優れた広告作品を横断的に調べたり、体系的に学んだりすることは容易ではありません。

「この広告はどの広告代理店が担当したのか」「どのようなクリエイティブディレクターが手掛けたのか」「同じ会社の過去の受賞作品にはどのような傾向があるのか」といった情報を調べようとしても、複数のサイトを行き来する必要があります。

そこで株式会社トゥエンティトゥは、優れた広告作品を整理・蓄積し、誰もが検索できるアーカイブメディアとして「AD AGENCY」を立ち上げました。

広告作品を単発のニュースとして消費するのではなく、長期的に価値を持つ知識として蓄積し、広告業界の学びに活用できる環境を提供してまいります。

広告作品を「検索して学ぶ」ためのメディア

広告業界向けメディア「AD AGENCY」

「AD AGENCY」では、過去に広告賞を受賞した作品や注目を集めた広告作品について、制作背景やクリエイティブのポイントを解説します。

また、単に作品を掲載するだけではなく、広告代理店、制作会社、クリエイティブディレクターなどの情報を紐づけて整理しています。

そのため、ユーザーは「この代理店が過去にどのような作品を手掛けてきたのか」「このクリエイターの代表作には何があるのか」といった視点から広告作品を検索・閲覧することが可能です。

広告業界における知識のデータベースとして機能することで、実務や企画立案、クリエイティブ開発の参考資料として活用できるサイトを目指しています。

日本初となる広告作品特化型メディア

広告業界向けメディア「AD AGENCY」

これまでにも広告業界向けのニュースメディアや専門媒体は存在していました。しかし、広告作品そのものに焦点を当て、作品を横断的に検索・閲覧できるアーカイブ型メディアはありませんでした。

「AD AGENCY」は、広告業界のニュースを伝えるだけでなく、広告作品を蓄積し、検索可能な形で提供することに特化しています。

広告業界で働く営業職やクリエイター、ストラテジックプランナーはもちろん、広告業界への就職を目指す学生や、転職を検討している方々にとっても、業界理解を深めるための情報源として活用いただけます。

広告業界で働く人の“学びのインフラ”へ

広告業界では日々新しいアイデアや表現手法が生まれています。一方で、過去の優れた事例を体系的に学ぶ機会は決して多くありません。

「AD AGENCY」は、広告作品を蓄積し続けることで、広告業界における知識のアーカイブとしての役割を果たしていきます。

今後は掲載作品数および解説記事数の拡充を進めるとともに、より多くの広告関係者が企画や提案、クリエイティブ制作の参考として活用できるサイトを目指してまいります。

株式会社トゥエンティトゥは、「AD AGENCY」を通じて、広告作品を学び、共有し、次の優れたクリエイティブを生み出すための環境づくりに取り組んでまいります。

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ：合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

※日本初： 広告作品を検索できる広告業界向けメディアにおいて、2026年6月自社調べ