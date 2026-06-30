eラーニングシステムの決定版『KnowledgeDeliver』7.10をリリース

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、学習管理システム(LMS)『KnowledgeDeliver（ナレッジデリバー）』の最新バージョン7.10をリリースいたしました。

▼KnowledgeDeliver 製品詳細はこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/

今回のアップデートの目玉としては、 WCAG 2.2 レベルAA適合のための受講者サイトのアクセシビリティ向上対応 および KnowledgeDeliver「Teacher’s Copilotオプション」への機能追加「記述式テストの部分点採点機能」と「実施回別受講結果一覧機能」をリリースします。

「記述式テストの部分点採点機能」について、これまでの記述問題では正解と完全一致しないと0点となりましたが、新機能では AIが合致度を判定して部分点を付与できる仕組みを追加しました。

「実施回別受講結果一覧機能」では、部門、クラス、教科等を指定した上で、一定の期間を定めその内外での受講結果を一覧で表示できる「実施回別受講結果一覧」機能を実装しています。

KnowledgeDeliverは、今後も定期的なバージョンアップを通じて新機能の追加や改善を行い、常に最新環境でお客様の教育効果向上を力強くサポートしてまいります。

Teacher’s Copilot とは

「Teacher’s Copilot」とは、KnowledgeDeliverにて作成されたテキスト教材（スライド型、Video⁺型）の情報に基づいて学習内容を自動生成する機能を有するアシスタントAIです。

今回のバージョンアップのポイント

主な新機能

☑ 受講者サイトのアクセシビリティ向上

今回のバージョンから学習者サイトを再設計し、旧フレームワークのサポート終了に備えるとともに、管理者サイトと技術を統一して保守性を向上させました。

あわせて代替テキスト追加・色のコントラスト確保・キーボード操作対応など、アクセシビリティ改善を実施し、WCAG 2.2 レベルAAに部分適合させています。また今後は完全準拠を目指して対応を進めていく予定です。

☑ 記述式テストの部分点採点機能を実装（TCオプション）

「レポート採点補助機能」について、これまでの記述問題では正解と完全一致しないと0点となりましたが、新機能ではAIが合致度を判定して部分点を付与できる仕組みを追加しました。

AIが自動生成した採点基準に基づき、AI正解度×配点で得点を算出し、基準以上なら正解扱いとなります。

☑ 実施回別受講結果一覧機能

部門、クラス、教科等を指定した上で、一定の期間を定めその内外での受講結果を一覧で表示できる「実施回別受講結果一覧」機能を実装しました。これにより、職業訓練などの履歴を「受講開始日時」から「終了日時」まで単元毎に抽出し、地方自治体へ実施報告を行うことが可能となります。

☑ 既存機能の改善- 検索非対象化対応 により検索エンジンに拾われないよう対策を実施- ログイン履歴の上限超過時に上限値を明示するメッセージに変更- 多言語オプション更新 を実施（オプション）- 集合研修の無制限定員表示改善 を実施（オプション）- 教科補完AIモデル改善 により補完品質を向上（オプション）

その他の新機能、既存機能の改善、不具合対応等詳細につきましては、以下リリースノートをご確認ください。

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/release_note/

学習管理システム（LMS）『KnowledgeDeliver』とは

学習・運用管理のみならず、Webベースで教材を手軽に作成・配信・管理可能な、国内有数の統合型eラーニングプラットフォーム。

柔軟なカスタマイズ性及び拡張性を有し、高いレベルのeラーニングサービスをご利用いただけます。企業・官公庁・スクール・学校法人

などへの導入実績は3,000以上。

＜特長＞- 映像教材など動的でわかり易い教材を脅威の手軽さで作成可能- マルチブラウザ・OS対応で、スマホ・タブレットやMacなど多種多様な学習スタイルに対応- 「使いやすさ」と「多機能性」の両方を追求した運用管理機能- ASP、クラウド、パッケージなど豊富な導入形態をご用意- 定期的なバージョンアップで新機能追加と最新クライアント環境に対応- ご要望に応じた柔軟なカスタマイズ対応- 数十万名様向けの大規模運用対応- 第三者機関による脆弱性診断・検査の定期受診による万全のセキュリティ対策- プライバシーマーク(R)、ASP・SaaS安全・信頼性情報開示認定済み- サポートセンタによる安心の運用サポート体制

KnowledgeDeliverの詳細・導入事例はこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）

代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）

所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）

ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/