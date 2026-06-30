「Z世代・α世代が選ぶ2026上半期トレンドランキング」を株式会社digdigが発表！

株式会社digdig

株式会社digdigは、自社が運営するメディアの読者を対象に、Z世代およびα世代の女子を中心としたトレンド調査を実施し、『Z世代・α世代が選ぶ 2026年上半期トレンドランキング』を発表いたしました。

本ランキングは、2026年上半期に注目を集めたトレンドを振り返るため、5月にアンケート調査を行い、その結果を集計して作成したものです。対象部門は「SNSワード」「人」「モノ」「アプリ」「キャラクター」「アイドル」の6部門となります。

また、ファッションやSNS、カルチャーに敏感な若年層の"リアルな今"を切り取った内容であり、日々変化するトレンドを把握する上で貴重なヒントとなるものです。

【調査概要】

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、【digdig 調べ】とご明記ください。

調査名称：Z世代・α世代が選ぶ 2026年上半期トレンドランキング

調査期間：2026年5月20日(水)～ 5月21日(木)

調査方法：Instagramアンケート機能

調査対象：Z世代・α世代を中心に支持を集める自社Instagramのフォロワー

「@velle.jp」「@retlog_official」「@peeps.mag」「@ssd_by_digdig」「@zirai_zyoshi」

有効回答数：26,039名（※複数選択OK）

調査結果サマリー

2026年上半期トレンド傾向１.：社会風刺・人間関係の「言語化」ブーム

SNSワード部門では、Top2にルッキズム風刺画・フレネミーと社会や人間関係への批評・風刺系キーワードが並ぶ一方、3位「〇〇で滅」は推し活や好きなものへの熱狂を表すポジティブなフレーズがランクイン。関西弁ミームやタゴサク構文など"構文ネタ"も含め、言葉遊びによる共感文化の定着がうかがえます。

2026年上半期トレンド傾向２.：全面的なレトロリバイバル

モノ/コト部門ではシール交換・トモダチコレクション・ガチャガチャ、キャラクター部門ではたまごっち・モンチッチ・ジュエルペット・ウサハナと、ランキングのほぼすべてをレトロコンテンツが占めました。α世代にとっては"知らない文化"であるはずのものが、Z世代のSNS発信を通じて新鮮なカルチャーとして広まるという逆輸入現象が顕著になっています。デジタル疲れへのカウンターとして、アナログ・手づくり・コレクション文化への回帰が加速しています。

2026年上半期トレンド傾向３.：AIは「情報収集から自分を磨くツール」へ、アイドルはSNS発グループが席巻

アプリ部門では、「setlog」が1位を獲得し、前回首位のChatGPTを抑えました。3位Meitu（AI美容加工）を含め、AIの使い方が「情報収集」から「自分のビジュアルを磨く・記録する」方向にシフトしています。アイドル部門では、ランクインした5組はすべて日本のアイドルグループとなり、SNSやTikTokを起点に若年層への浸透を広げたグループが上位を占めました。

【バズったSNSワード】

◼️1位『ルッキズム風刺画』

・よく見る！ひどいなって思う笑（20歳/大学3年生/女性）

・TikTokでよく流れてくるけど、毎回衝撃です。（20歳/大学2年生/女性）

◼️2位『フレネミー』

・友達同士の会話でめっちゃ使う！（20歳/大学3年生/女性）

・みんなの前で暴露された時に「あの子フレネミーだな」と感じた。（20歳/大学3年生/女性）

◼️3位『〇〇で滅』

・高校生が使っているイメージであまり使わないかも、、（23歳/社会人/女性）

【バズった人】

◼️1位『佐野勇斗』

・イケメン！ドラマから知ってるからバズってて嬉しい！（20歳/大学3年生/女性）

・俳優のイメージが強いです！（22歳/社会人/女性）

◼️2位『都（みやこ）』

・性格と動きが変でおもしろい（19歳/大学2年生/女性）

・口調が独特で、みんなが言えないことをズバズバ言えるのが見てて気持ちいい（20歳/大学3年生/女性）

◼️3位『新世界メンバー』

・デビューする子も、落ちてしまった子も、これからどうなっていくのか楽しみです！（22歳/社会人/女性）

・辛い思いしちゃうけど見ちゃう！シオンデビューして！！（20歳/大学3年生/女性）

【バズったモノ】

◼️1位『シール交換』

・ガチ勢ではないけど、見つけたら買っちゃう（23歳/社会人/女性）

◼️2位『トモダチコレクション』

友達につくってもらった！うれしい！笑（19歳/大学生1年生/女性）

◼️3位『ドバイチョコ餅』

・最近、自分で作る子が多くてよくもらってます！（20歳/大学3年生/女性）

【バズったアプリ】

◼️1位『Set Log』

・家族とやってます！！（20歳/大学3年生/女性）

・ビーリアルよりはめんどくさいけど、楽しいし新しくてハマってます（20歳/大学2年生/女性）

◼️2位『ChatGPT』

・プライベートでもよくつかってます！（20歳/大学2年生/女性）

◼️3位『Meitu』

・Meituがないと生きていけない！！（19歳/大学2年生/女性）

【バズったキャラクター】

◼️1位『たまごっち』

・ガチャガチャのたまごっち人気すぎて諦めてる。ゲットしたい！（23歳/社会人/女性）

◼️2位『モンチッチ』

・最近一番見たキャラクター！めじるしチャームとかみんなつけてるイメージ。（20歳/大学2年生/女性）

◼️3位『リラックマ』

・最近さらに再熱してきた！（19歳/大学2年生/女性）

【バズったアイドル】

◼️1位『M!LK』

・曲がキャッチーで凄いなっていうイメージ！（23歳/社会人/女性）

◼️2位『モナキ』

・ファンとの距離が近くて切り抜きがよく回ってくる！（23歳/社会人/女性）

・クセになる、今までにないタイプで流れてきたら見ちゃう（20歳/大学3年生/女性）

◼️3位『iLife』

・これもアイライフの曲だったんだ！って思うことが多い！（21歳/大学4年生/女性）

digdigトレンド部が分析！

2026年上半期のSNSでは、社会や人間関係へのモヤッとした感情を言語化したコンテンツへの共感が高まっていることがわかりました。SNSワード部門では、Top2にルッキズム風刺画・フレネミーと批評系キーワードが並ぶ一方、3位「〇〇で滅」は推し活や好きなものへの熱狂を表すフレーズとしてランクイン。SNSミームやタゴサク構文など"構文ネタ"も含め、言葉遊びによる共感文化の定着がうかがえます。



モノ/コト・キャラクター部門では、シール交換・トモダチコレクション・たまごっち・モンチッチなど、レトロコンテンツがランキングを席巻しました。Z世代のSNS発信を通じてα世代に広まる逆輸入現象が顕著になっており、アナログ・コレクション文化への回帰が加速していると考えられます。



アプリ部門では、コーデ記録SNS「setlog」がChatGPTを抑えて1位を獲得。AI美容加工アプリ「Meitu」も3位にランクインし、AIの活用が「情報収集」から「自分のビジュアルを磨く・記録する」用途へとシフトしていることが読み取れます。

総フォロワー100万人超！

ブランドとZ世代・α世代をつなぐdigdigの「SNS運用コンサルティング」

digdigは、Z世代・α世代に熱狂的に支持されるファッション特化SNSメディアを複数展開し、総フォロワー数は100万人を突破しています。

若年層のリアルな感性を捉え、SNSからトレンドを生み出す発信力を強みに、これまでに新たなファッションジャンルも確立してきました。

代表的な例が「ピープス」です。2018年にInstagramアカウント〈@peeps.mag〉から誕生し、紫・黒・黄色を基調としたストリートファッションスタイルが話題に。「#ピープス加工」という画像編集ブームを生み出すなど、10～20代の間で社会現象的な人気を獲得しました。

こうしたSNS発のカルチャー創出で培ったノウハウを活かし、アパレルブランドやメーカーのSNS運用支援・PR企画・インフルエンサー施策なども多数手がけています。取引実績には、国内外の大手ファッションブランド・コスメブランド・アパレルECなどが含まれます。

Z世代・α世代のリアルな声を聞きたい、SNS施策を強化したい企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

・contact@digdig.inc

会社概要

会社名 : 株式会社digdig

設立日 : 2019年3月18日

代表者 : 楊 承峻

所在地 : 東京都渋谷区松濤1-26-4-302

コーポレートサイト : https://digdig.inc