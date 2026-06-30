ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』デザインのサウナ・スパグッズがヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ヒューネット（所在地：愛媛県松山市）より、7月3日公開のディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』のキャラクターデザインを使用したサウナグッズが登場！

ヴィレッジヴァンガードオンラインにて販売開始いたしました。

リバーシブルのサウナハットやバズ・ライトイヤーのスパバッグ、リリーパッドの大容量ポーチなど、使い勝手のいいアイテムが盛りだくさん！

■リバーシブルサウナハット（ウッディ/ジェシー）（バズ・ライトイヤー）

販売ページ :https://vvstore.jp/feature/detail/4119

リバーシブルサウナハットです。

片面がメッシュ素材なのでサウナタイムをより快適に過ごせます。

■価格：各\4,620 (税込)

サイズ：フリー

素材：ポリエステル100%

■リリーパッドデザイン ポーチ

リリーパッドをモチーフにした大容量ポーチです。

スキンケア用品をボトルごと入れても良し。

推しのぬいぐるみを入れて一緒にお出かけしても良し。

様々な場面で活躍してくれること間違いなしです！

■価格：\3,520 (税込)

サイズ：約W225*H230*D70mm

素材：合成皮革・PVC

■スパバッグ

お気に入りのバスグッズを詰め込んで温泉へ！マチ付きなのでボトルも入ります。

大活躍間違いなしのスパバッグです。バズ・ライトイヤーがたくさんデザインされています。

■価格：\2,970 (税込)

サイズ：約W265*H175*D100mm

素材：ポリエステル

■ステッカーセット

キャラクターたちのダイカットステッカーが5枚入りです。

スマホに挟めるサイズ感です。

■価格：\770 (税込)

サイズ：約W60*H55mm以内

素材：紙

■スプリングゴムコレクション（ブラインド全5種）

キャラクターがデザインされたロッカーキー風の仕様になっています。

お友達やご家族とお揃いにするのもおすすめです。どれが出るかはお楽しみ♪

■価格：\770 (税込)

サイズ：チャーム：約W40*H60mm ゴム：直径約35mm

素材：アクリル樹脂・ポリウレタン

ご注文受付は【2026年7月13日（月）10:00】まで！！

お見逃しなく！

販売ページはこちら！ :https://vvstore.jp/feature/detail/4119

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