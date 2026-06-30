ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』デザインのサウナ・スパグッズがヴィレヴァンオンラインに登場！
株式会社ヒューネット（所在地：愛媛県松山市）より、7月3日公開のディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』のキャラクターデザインを使用したサウナグッズが登場！
ヴィレッジヴァンガードオンラインにて販売開始いたしました。
リバーシブルのサウナハットやバズ・ライトイヤーのスパバッグ、リリーパッドの大容量ポーチなど、使い勝手のいいアイテムが盛りだくさん！
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/4119
■リバーシブルサウナハット（ウッディ/ジェシー）（バズ・ライトイヤー）
リバーシブルサウナハットです。
片面がメッシュ素材なのでサウナタイムをより快適に過ごせます。
■価格：各\4,620 (税込)
サイズ：フリー
素材：ポリエステル100%
■リリーパッドデザイン ポーチ
リリーパッドをモチーフにした大容量ポーチです。
スキンケア用品をボトルごと入れても良し。
推しのぬいぐるみを入れて一緒にお出かけしても良し。
様々な場面で活躍してくれること間違いなしです！
■価格：\3,520 (税込)
サイズ：約W225*H230*D70mm
素材：合成皮革・PVC
■スパバッグ
お気に入りのバスグッズを詰め込んで温泉へ！マチ付きなのでボトルも入ります。
大活躍間違いなしのスパバッグです。バズ・ライトイヤーがたくさんデザインされています。
■価格：\2,970 (税込)
サイズ：約W265*H175*D100mm
素材：ポリエステル
■ステッカーセット
キャラクターたちのダイカットステッカーが5枚入りです。
スマホに挟めるサイズ感です。
■価格：\770 (税込)
サイズ：約W60*H55mm以内
素材：紙
■スプリングゴムコレクション（ブラインド全5種）
キャラクターがデザインされたロッカーキー風の仕様になっています。
お友達やご家族とお揃いにするのもおすすめです。どれが出るかはお楽しみ♪
■価格：\770 (税込)
サイズ：チャーム：約W40*H60mm ゴム：直径約35mm
素材：アクリル樹脂・ポリウレタン
ご注文受付は【2026年7月13日（月）10:00】まで！！
お見逃しなく！
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/4119
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