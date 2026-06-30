ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』デザインのサウナ・スパグッズがヴィレヴァンオンラインに登場！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ヒューネット（所在地：愛媛県松山市）より、7月3日公開のディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』のキャラクターデザインを使用したサウナグッズが登場！
ヴィレッジヴァンガードオンラインにて販売開始いたしました。




リバーシブルのサウナハットやバズ・ライトイヤーのスパバッグ、リリーパッドの大容量ポーチなど、使い勝手のいいアイテムが盛りだくさん！


販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/4119

■リバーシブルサウナハット（ウッディ/ジェシー）（バズ・ライトイヤー）　　　　　　　　　　　　　







リバーシブルサウナハットです。


片面がメッシュ素材なのでサウナタイムをより快適に過ごせます。



■価格：各\4,620 (税込)


サイズ：フリー


素材：ポリエステル100%


■リリーパッドデザイン ポーチ




リリーパッドをモチーフにした大容量ポーチです。


スキンケア用品をボトルごと入れても良し。


推しのぬいぐるみを入れて一緒にお出かけしても良し。


様々な場面で活躍してくれること間違いなしです！



■価格：\3,520 (税込)


サイズ：約W225*H230*D70mm


素材：合成皮革・PVC


■スパバッグ




お気に入りのバスグッズを詰め込んで温泉へ！マチ付きなのでボトルも入ります。


大活躍間違いなしのスパバッグです。バズ・ライトイヤーがたくさんデザインされています。



■価格：\2,970 (税込)


サイズ：約W265*H175*D100mm


素材：ポリエステル


■ステッカーセット



キャラクターたちのダイカットステッカーが5枚入りです。


スマホに挟めるサイズ感です。



■価格：\770 (税込)


サイズ：約W60*H55mm以内


素材：紙


■スプリングゴムコレクション（ブラインド全5種）



キャラクターがデザインされたロッカーキー風の仕様になっています。


お友達やご家族とお揃いにするのもおすすめです。どれが出るかはお楽しみ♪



■価格：\770 (税込)


サイズ：チャーム：約W40*H60mm　ゴム：直径約35mm


素材：アクリル樹脂・ポリウレタン



ご注文受付は【2026年7月13日（月）10:00】まで！！


お見逃しなく！



販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/4119




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