ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とシチズン時計株式会社のライセンス契約の元、インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区／代表取締役社長：原 良郎）は、「スター・ウォーズ / シチズン マンダロリアン デザイン モデル」の販売を開始いたしました。









PREMICO（プレミコ）から、「シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ」をベースとした『スター・ウォーズ／マンダロリアン』の限定ウオッチが登場！





二人の氏族・マッドホーンのマークやマンダロリアンの弾帯などのモチーフがあしらわれた、マンダロリアン・アーマーを思わせるクールなシルバー色の文字盤。

3つのインダイヤルには、グローグーの愛らしい姿、マンダロリアンのヘルメット、マンダロリアン文字で記された「THIS IS THE WAY（我らの道）」の合言葉が、レイアウトされています。

マンダロリアンとグローグーの固い絆を感じることのできるデザインとなっています。





限定2000点。1から2000のエディションナンバーが裏蓋に刻まれます。





2026年6月30日（火）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/mandalorian-watch/









スター・ウォーズ / シチズン マンダロリアン デザイン モデル









ベースは「ツノクロノ」の愛称で親しまれる、ストップウオッチ機能を備えたシチズンのアイコンモデル。









3時位置のインダイヤルには、愛らしいグローグーの姿が。6時位置のインダイヤルには、マンダロリアンのヘルメットがデザインされています。









9時位置のインダイヤルには「THIS IS THE WAY（我らの道）」の言葉が、マンダロリアン文字で記されています。左上の10時位置には、二人の氏族・マッドホーンのマークがあしらわれています。









裏蓋には『スター・ウォーズ／マンダロリアン』のロゴと、1～2000のエディションナンバーが刻まれます。









マンダロリアン・アーマーをイメージしたシルバーカラーの特製ボックス入り。









ボックスの内側には、マンダロリアンとグローグーが描かれたアートカードがセットされます。













■商品情報

商品名：スター・ウォーズ / シチズン マンダロリアン デザイン モデル

価格 ：49,800円（税込54,780円）

限定数：2000

発売日：2026年6月30日（火）

お届け：2026年12月中旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/mandalorian-watch/





(C) & TM Lucasfilm Ltd.





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝クリスタルガラス

ケースサイズ（約）：縦43×横38×厚さ11.7mm

手首回り（約）：13.5～20cm

ムーブメント：日本製クオーツ（平均月差±20秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（5気圧防水）

生産国：中国

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。