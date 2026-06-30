DAIKO XTECH株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：松山 晃一郎、以下DXT)は2026年6月30日、株式会社ミスミグループ本社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 新、以下ミスミ社)、および株式会社テクノア(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治、以下テクノア社)と業務提携しました。

本業務提携により、個別受注型生産管理システム「rBOM」にミスミ社の商品データベースを本格実装したバージョンの提供を開始します。

本取り組みは、ミスミ社の膨大な商品データベースをDXTの「rBOM」およびテクノア社の「TECHS-S NOA」と連携可能とするコンソーシアムモデルであり、部品調達の効率化を目的とした新たな業界標準の構築を目指すものです。





ロゴ





■コンソーシアムの背景

購買現場のひっ迫と、「個社DX」の限界

生産材の購買業務は、ものづくりに欠かせないプロセスです。この業務は、取引先や品目が多岐にわたるため、マスタ整備や運用設計、データの外部連携には専門的な技術知識が必要になっています。人手不足・時間不足が深刻化している中小製造業では、生産性向上のためのDXが急務となっていますが、個社ごとに外部データ連携を実装するには高い技術的ハードルがあり、DXが進まない要因となっていました。

このような状況のもと、生産管理システムの分野で合計約4,700社の導入実績をもつDXTとテクノア社、そして機械部品から消耗品まで3,000万点超の商品データベースを有し国内有数の生産材プラットフォームを持つミスミ社は、3社で連携し中小製造業の購買プロセスの抜本的変革とDX推進に取り組みます。









■「rBOM」とミスミ社ECが“直接つながる”仕組みで生産性最大2倍を目指す

生産管理システムは主に社内業務で使用されているため、外部への発注はメールやFAXなどの手段に依存していました。そのため見積取得や発注処理における社内外の“情報の行ったり来たり”が多発し、担当者の負担となっていました。

今回、ミスミ社ECで商品データベースとrBOMが直接連携することで、見積、注文、納品情報の取得が自動化され、購買業務時間を大幅に削減できます。利用者は、これまで通りの操作性のままで、追加の手間なくミスミ社の商品データベースにアクセスして購買が可能となります。これにより購買部門の生産性を最大2倍にすることを見込んでいます。





図_生産性2倍





■本サービスの特徴

1.見積・発注・受入の工数を大幅削減

rBOMとミスミ社の商品データベースが直接連携することで、購買・受入業務の生産性を最大化します。





2.「製番別納入サービス」に対応

rBOMからの発注は、「製番別納入サービス」を利用できます。製番管理を行う企業の業務効率化に寄与します。





3.従来の操作性を維持

rBOMユーザーは、従来の操作性を維持したまま新機能を利用できます。





図_ミスミ連携





■導入計画

現時点で「rBOM」「TECHS-S NOA」を利用中のユーザーのバージョンアップを含め、今後5年間で新たに国内1,000社超の導入を目指します。









■ソリューションURL

https://www.daiko-xtech.co.jp/solution/rbom/rbom-v2/









【事業提携会社概要】

■DAIKO XTECH株式会社

(東証スタンダード、証券コード 8023 https://www.daiko-xtech.co.jp/ )

・本社所在地： 東京都新宿区揚場町2番1号 軽子坂MNビル

・設立 ： 1953年12月

・代表者 ： 代表取締役社長 CEO 松山 晃一郎

・資本金 ： 1,969百万円

・事業内容 ： システムの設計・開発・運用やハードウェア・ソフトウェアの提案・販売、ネットワークの構築など、幅広い業務をワンストップで提供するシステムインテグレータです。お客さまにとっての「価値あるしくみ」の創造をサポートしています。





■株式会社テクノア ( https://www.technoa.co.jp/ )

・本社所在地： 岐阜県岐阜市本荘中ノ町八丁目8番地1

・設立 ： 1985年10月

・代表者 ： 代表取締役 山崎 耕治

・資本金 ： 72.8百万円

・事業内容 ： 中小企業さま向けを中心に、医療機関さま向け、カスタムECサイトさま向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客さまのDX実現に貢献しています。





■株式会社ミスミグループ本社

(東証プライム、証券コード 9962 https://www.misumi.co.jp/ )

・本社所在地： 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

・設立 ： 1963年2月

・代表者 ： 代表取締役社長 清水 新

・資本金 ： 14,727百万円

・事業内容 ： ものづくりの現場で必要とされる機械部品から工具・消耗品まで3,000万点超をグローバルで製造・EC販売。さらにIT・AIを活用したデジタルマニュファクチャリングを展開し顧客時間価値を高めています。