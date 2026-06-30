シフト作成業務からタレントマネジメントへ――ジェクサー‧フィットネス＆スパ⾚⽻店に学ぶ、フィットネス業界の価値向上シフト運営

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市）が提供するクラウド型シフト管理システム「R-Shift」は、小売りサービスを中心に、各業界における複雑なシフト運営を支援しています。

2026年4月30日、フィットネス事業を運営されているJR東日本スポーツ株式会社のジェクサー・フィットネス＆スパ赤羽店にお伺いして、実際にシフト作成を担当されている古泉様へインタビューを実施しました。



同店では、約90名のスタッフが在籍。プール・スタジオ・ジム・フロントなど複数セクションを運営しながら、プール監視に代表される安全管理業務、スクール指導業務、スタジオレッスン業務をミスなく成立させる必要があります。

2021年の導入から5年。現在では、R-Shiftを活用しながら、複雑なシフト運営と現場品質の両立に取り組まれています。フィットネス業界特有の複雑なシフトを、どのような考え方で運営しているのか。現場で定着したリアルな活用方法についてお話を伺いました。導入当初にヒアリングした記事も併せて御覧ください。

https://www.rshift.jp/cases/

■インタビュー紹介

古泉氏：2016年4月に入社。フィットネススタッフとして複数店舗を経験後、現在ジェクサー・フィットネス＆スパ赤羽にてチーフ。

フィットネス業界のシフトは、“スタッフの配置”だけでは成立しない

フィットネス施設のシフト管理は、単純なスタッフ配置と人数調整だけでは成り立ちません。店舗運営においてはプール・スタジオ・ジム・フロントなど複数のセクションが存在し、それぞれ必要定数や必要スキルが異なります。特にプール監視業務は安全管理の面で最重要な業務の一つであり、スイミングスクールやスタジオレッスンは誰もができる業務ではなく“誰が担当するか”が求められる業務であり、それぞれ確実なシフト組みが求められます。

例えばスイミングスクールでは、単に「この時間はスイミングスクールを担当する」と割り振るだけでは運営できません。年齢別のクラス設定に加え、泳力レベル別の細かな運営が必要になるため、「誰がどのクラスを担当するのか」まで細かく整理する必要があります。さらに、スタッフの身体的負担への配慮も⽋かせません。スクールやレッスンを多く担当したいスタッフもいる一方で、業務時間が偏りすぎると身体への負荷が大きくなります。そのため、指導業務とデスクワーク等その他の業務のバランスを見ながらシフトを組む必要もあり、⾮常に複雑な調整が求められます。

セクションごとに分かれていたシフト表を、1つに集約

R-Shift導入以前、赤羽店ではスタッフの勤務をセクションごとに分け、複数のシフト表の管理を行っていました。

プール、ジム、フロントがそれぞれ別のシフト表が存在し、それぞれのシフト表を並行管理していたといいます。さらに、スタッフのシフト希望は紙のカレンダーへ手書きで記入。管理者はスタッフ約90名分の希望を確認しながらシフトを作成する必要があり、確認漏れや転記ミスのリスクもありました。

現在管理者は、R-Shift上で一枚のシフト表をスタッフに示し、スタッフはスマートフォンからシフト確認や希望提出ができるようになり、管理者‧スタッフ双方の負担軽減につながっています。

以前はスタッフ人数分の大量の紙を見ながら調整していましたが、今はR-Shift上で一覧確認できるのでかなり楽になりました。また、スタッフ側も、自宅、通勤中、外出先など場所を問わずシフト確認が可能になりました。急な変更が発生した場合でも、リアルタイムで確認できることは、現場では大きなメリットになっています。

シフト管理は、“サービス品質”を支える仕事

⾚⽻店では、プール監視などの安全管理業務、スクール指導業務、スタジオレッスン業務など、日々重要な業務が並行して行われています。これらをミスなく遂行できるシフトを作成することは、施設のサービス品質と安全に直結します。

R-Shiftを活用することで、スタッフ割り当て漏れがなくなり、人員が足りないセクション・時間帯にいち早く気づけるようになったといいます。特定の業務を優先するのではなく、すべての重要業務における抜け漏れをシステムで可視化し防止することが、日々の安心‧安全な運営を支えています。

レベル別レッスン管理にも対応する“レッスンプログラム機能”

R-Shiftには、フィットネス業界向けの「レッスンプログラム機能」が搭載されています。スイミングスクールなどでは、年齢別‧レベル別に細かなレッスン担当者の管理が必要になるため、現場運用を想定した機能として活用されています。⾚⽻店でも、この機能を活用し、スクールやレッスンの担当シフトを細かく管理しています。

・どのレベルを担当するのか

・どのクラスを受け持つのか

また、レッスンプログラムは毎月似たサイクルで運営されるケースが多く、一度作成すれば翌月以降はコピー機能で引き継ぎ可能です。さらに、休暇取得者へ誤ってレッスンを割り当てた場合には、システム上で検知されるため、人的ミス防止にも役立っています。

最初の登録は少し大変でしたが、一度作れば翌月以降はシフト作成がかなり楽になります。スタッフの休暇希望など変わったところだけ確認・調整すればいいので効率的です。

新機能、“前週コピー”で、調整が必要な箇所だけを見直せる

最近では、「先週同曜日のワークスケジュールをコピー」する機能も活用されています。

フィットネス施設では、曜日ごとに出勤メンバーや作業構成がある程度固定化されているケースが多く、前週ベースでの作成と相性が良いといいます。まずベースとなるシフトをコピーし、その後、希望休が入った箇所だけが“未割当”状態になります。R-Shiftでは未割当作業が一目でわかるような表示も用意されており、管理者は調整が必要な箇所だけを確認し、再配置できます。

全部をゼロから作る必要がなくなりました。抜けている部分だけ確認すればいいので、かなり効率的です。

■ インタビューを終えて

浅川拓摩（戦略企画部 マネージャー）R-Shiftの運用立ち上げ業務の経験を活かして、現在はプロモーション業務を軸に活動。

今回のインタビューを通じて印象的だったのは、シフト管理が単なる人員配置ではなく、“お客様に安心して施設を利用していただくための運営設計”として機能していることでした。

レッスンに穴をあけないこと。

監視業務を欠員にしないこと。

そして、インストラクターが無理なく働ける環境を維持すること。

その積み重ねが、フィットネス施設のサービス品質を支えているのだと感じました。

R-Shiftは、単なるシフト作成ツールではなく、現場運営を支えるインフラとして、今後も多様な業界の運営課題解決を支援してまいります。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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