企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、完全無料のフリーミアムプランを開始。体験用書籍として自社出版のビジネス小説『忘却の参謀』を無料公開

株式会社MOCHI

株式会社MOCHI（本社：東京都墨田区、代表取締役：戸枝良太）が提供する、企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot（シェアロット）」（https://sharelot.jp/(https://sharelot.jp/)）は、初期費用・月額費用0円でシステムの使い勝手をお試しいただける「フリーミアムプラン」の提供を開始いたしました。

また、本プランの無料対象書籍の第一弾として、自社出版レーベル「Sharelot出版」より『忘却の参謀』をリリースし、サービス内にて無料公開を開始したことをお知らせいたします。

■背景：研修・学習ツールの導入における「定着の壁」と担当者の悩み

社員のスキルアップや自律型人材の育成を目的に、eラーニングや各種研修ツールを検討・導入する企業が増える一方で、「良かれと思って導入したものの、受講率が上がらない」「日々の業務に追われて、現場でなかなか使われない」といった運用の形骸化に頭を悩ませる人事・教育ご担当者様は少なくありません。

新しく導入した学習制度が社内に浸透しきれない背景には、主に以下の3つの壁(ミスマッチ)が潜んでいると考えられます。

● まとまった「時間」を確保する心理的ハードル

動画の視聴などに30分～1時間のまとまった時間を実務の合間に捻出するのは難しく、後回しになりがちである点。

●現場の「今知りたいニーズ」との乖離

一律のカリキュラムが、社員が今日実務で直面している課題のスピード感と合致していない点。（例、生成AIに関する悩みなど）

● 孤独な学習による継続の難しさ

一人で黙々と進める学習はモチベーションを維持しにくく、社内での知見の共有や対話が生まれにくい点。

これまで多くの企業様から「実際にどのような本が読めるのか事前に確認したい」「導入前に、まずは社内での活用イメージや使用感を試してみたい」というリアルなお声をいただいておりました。そこでSharelotは、本契約に進む前に実際のシステムを使って自社にマッチするかを十分に検証いただけるよう、導入リスクゼロの「フリーミアムプラン」をご用意いたしました。

■ 「フリーミアムプラン」の概要と3つの体験

本プランでは、以下の機能を無期限・無料でお試しいただけます。

- 初期・月額費用 ずっと0円（利用期間制限なし）- 最大20名様までメンバーを招待可能

テスト運用を通じて、以下の3つの体験をご提供します。

■ 体験用書籍として自社出版書籍『忘却の参謀』を無料公開

- システムの操作感・UIの確認実際のアプリやブラウザで、ページのめくりやすさや「音声読み上げ機能」による隙間時間学習をテストできます。- 社内メンバーとの共有体験無料体験用書籍を通じて、コメント機能を活用した「ディスカッション体験」をお試しいただけます。- 13,000冊以上のラインナップ検索本導入後に読める最新ビジネス書や実用書の充実したラインナップを、実際のストア検索機能を使って事前にご確認いただけます。これにより「読みたい本がない」という事態を回避できます。

フリーミアムプランの開始に合わせ、無料環境内で参加メンバー全員がお読みいただける指定書籍の第一弾として、自社出版レーベルより『忘却の参謀』（戸枝良太・著）をリリースし、公開いたしました。

本書を通じて、Sharelotならではの「1冊丸ごとのプレッシャーをなくす」新しい読書体験や学び合いの文化を、実機でじっくりとご体感いただけます。

※より実践的なテスト運用をご希望の企業様向けに、「追加書籍購入オプション」もご用意しております。13,000冊のラインナップから自社の業務に直結するビジネス書や専門書を追加購入し、テストしていただくことも可能です。

■ フリーミアムプランの詳細・個別説明会のご案内

Sharelotでは、お試し運用の失敗を防ぐため、無料アカウント発行の前に、貴社の課題に合わせた活用法や他社事例をレクチャーする「個別説明会（オンライン）」を実施しております。まだ具体的な導入が決まっていなくてもお気軽にご相談ください。

▼ 初期・月額ずっと0円！最大20名まで試せる無料プランの詳細はこちら

https://sharelot.jp/solutions/freemium-plan(https://sharelot.jp/solutions/freemium-plan)

Sharelotについて

Sharelotは、企業向け電子書籍読み放題サービスです。企業が購入した幅広い分野の電子書籍を、社員がいつでも、どこでも、何人同時にでも読める環境を提供しています。

「読書」を通じて社員同士が知識を共有・議論する「読みニケーション」を促し、ナレッジの蓄積と共有を実現することで、社員個々の成長と組織全体の活性化をサポートします。

https://sharelot.jp/(https://sharelot.jp/)

なぜ今、Sharelotが必要なのか

生成AIの進化、オンライン学習等の普及により、ビジネス環境は大きく変化しています。情報が瞬時に手に入る一方で、社員同士の対話や深い議論、そして「解釈力」「共感力」といった人間ならではの能力の重要性は、ますます高まっています。

Sharelotは、紙の制約を超え、企業が保有する知的資産を最大限に活用できる電子書籍プラットフォームです。共通の読書体験を起点とした対話や学びを通じて、組織のイノベーションと競争力強化に貢献します。

株式会社MOCHIについて

株式会社MOCHIは「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、読書を通じた「学び」と「つながり」を社会に広げるスタートアップ企業です。私たちは、企業向け電子書籍サービス「Sharelot」の提供をはじめとし、ビジネスパーソンがいつでも、どこでも、多様な書籍に触れ、知識を深め、互いに意見を交わし合う環境づくりに取り組んでいます。

株式会社MOCHIは、顧客企業の課題解決に寄与すると同時に、出版社や著者が持続的に価値を創造できるビジネスエコシステムの確立を目指しています。私たちが実現するのは、単なる電子書籍の流通ではなく、人と知見が循環し、新たなアイデアや共感を生む「読書コミュニティ」の創出です。

「本」という知の源泉を起点に、組織や人材が成長し、社会全体が豊かになる未来をともに切り拓いていきます。

https://mochicorp.com/(https://mochicorp.com/)

【会社概要】

会社名：株式会社MOCHI

所在地：東京都墨田区業平2-13-8-201

代表者：戸枝良太

設立：2020年1月

URL：https://mochicorp.com/(https://mochicorp.com/)

事業内容：企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、返品ができる電子書店「Sharelot書店」、引用書籍から本を探せるサイト「引用ドットコム」、ソフトウェア受託開発事業

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社MOCHI 代表取締役 戸枝良太

e-mail：ryota_toeda@mochicorp.com

〒130-0002 東京都墨田区業平2-13-8-201

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社MOCHI 代表取締役 戸枝良太

e-mail：ryota_toeda@mochicorp.com

〒130-0002 東京都墨田区業平2-13-8-201