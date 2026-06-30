「恋人」と「推し」のどっちが大事？男子高生より女子高生の方が「推し」を大切にする結果に！

株式会社ワカモノリサーチ

「推し活」全盛期の昨今、あなたはこんな経験をしたことはありますか？

休みの夜、推しの配信アーカイブを再生しているとスマホの通知欄に

「次いつ遊ぶ？」と恋人からのLINE。

そんな時、頭では「恋人が一番…のはず」と思いながらも、

心のどこかで「いまは推を見ないと…」と考えてしまい、

恋人に対してなんとなくモヤモヤしてしまった。。。

かなり極端なシチュエーションですが、

今の時代「恋人」と「推し」のどちらを優先すべきなのか？というシチュエーションに

出くわす人も少なくなさそうです。

そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役女子高生と男子高生に、

『あなたは、「恋人」と「推し」どちらが大切ですか？』というアンケート調査を実施。

今回はその結果の一部をご紹介します。

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本記事のような10代・Z世代調査は、各企業様の商品・サービスでも実施可能です。

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【令和の現役女子高生の３人に１人は「恋人」より「推し」が大切！】

まず、女子高生のアンケート結果を見ていくと、

「恋人」が66.3%、「推し」が33.7%となり、

３人に１人は「恋人」より、「推し」を大切にする結果となりました。

なぜ女子高生はそこまで「推し」重視するのか？

その理由を見ていくと、

「推しは自分が嫌いにならない限り一生好きでいられるから」

「推しは自分から離れない限り、終わらないから」

「恋人がいない時期は推しがいないと困るから」

「恋人は相手が離れたら終わりだから」

「恋人はいつ別れるか分からないから」

など、恋人との関係には変化があるが、

推しとの関係は自分次第で変わらず継続できると感じている回答が多く寄せられました。

高校生のリアル恋愛から生涯共にしていくという人生は当事者でも考えにくいことなのでしょう。

その分、推しには「消えない」「裏切らない」という安心感を重ねているのかもしれません

また、

「推しが好きすぎて恋人ができたことないから」

「恋をする予定もないしなんなら推しに恋してるようなものなんで」

「推しさえいれば恋人はいらない」

「男必要ないです。推しがいれば！」

といった意見も目立ち、推しの存在が恋人の代わりとなっていて、

女子高生のメンタルを支えている傾向もわかりました。

一定数の女子高生がデートをしたり手をつないだりする恋愛関係でなくても

良いと捉えていることもあるのでしょう。

「推しに恋してるから」

というストレートな意見もあったので、

令和の女子高生の恋愛事情において、

推しが恋人の役割を十分果たす状況になってきているとも言えそうです。

他には、

「推しは神」

「推しは神様です」

「推しは生きる源だから」

など、推しをもはや人間として見ていない、神格化している女子高生もいたそうです。

「お金を使うとなると推しに使いたいから」

と、“課金先としての推し優先”を宣言する人もおり、

恋人よりも、人生を豊かにしてくれる神的存在としての推しの方が上、

というフェースに到達している強者もいることが分かりました。

一方、「恋人」の方が大切と回答した66.3%の女子高生からは、

「恋人の方が身近」

「リアルでの関係の方が大事だから」

「実際に会えて、身近な存在だから」

「恋人は自分が関わる割合が高いから」

「恋人の方が現実だから」

と、触れることのできない推しよりも、

日常の中で関わるリアルな存在を大事にしたいとい回答が多く集まりました。

また“現実的”というワードを使う女子高生も多かったことから、

恋人＝自分の生活の一部、

推し＝生活とは少し離れた存在、

と線を引いている様子もうかがえる回答となりました。

他には、

「たった一人の大切な人だから」

「家族と同じくらい大切だから」

「恋人は私だけのものだから」

「恋人は私しかいないから」

「大事にしたいから恋人は」

「自分を好きで大切にしてくれるから」

といった恋人を、世界に一人だけのパートナーとして捉えている声もありました。

万人に愛されるのではなく、お互いがお互いに惹かれ必要としあっている

ナンバーワンよりオンリーワン重視の女子高生は意外と多そうです。

その結果、恋人から直接的な愛情表現も受けられるとあり、

「恋人の愛をかんじてやばい」

「1番自分をわかってくれているから」

「目の前で愛してくれるから」

「自分に愛をくれるから」

「恋人が1番好きな人だから」

など、のろけに近い回答も寄せられました。

推しは一方的な「好き」になりますが、

恋人は「好き＋自分を好きでいてくれる」という“両思い”な関係です。

それが、恋人を選ぶ決め手になっている女子高生もたくさんいることがわかりました。

【男子高生は圧倒的に「推し」より「恋人」重視！】

続いて、現役男子高生のアンケート調査を見ていくと

「恋人」が84.9%、「推し」が15.1%となり、

女子高生に比べると圧倒的に「恋人派」が多数という結果になりました。

「恋人」が大切という男子高生からは、

「身近にいる人の方が大切」

「恋人が一番近い存在だから」

「恋人はリアルな人だから」

「身近な人だから」

「実際に会える人間関係であるから」

と、距離の近さや身近さを理由に挙げる声が目立ちました。

「身近にいる人をより大切にした方がいいと思うから」

という意見もあったことから、

推しよりも“今そこにいる人を優先するべき”という価値観も透けて見えていました。

また、

「所詮推しは他人だから」

「推しは一方的な好きって気持ちだから」

「推しは関われないから」

「推しは自分のことを知らないし気にかけたこともないから」

など、推しに対して線引きをしているタイプの男子高生もいたようで、

男子は女子に比べ、推しと恋人をはっきり区別しているようです。

女子高生にはなく、男子高生から多く集まった意見としては、

「生涯を共にするため」

「人生を共にするパートナーだから」

「一生付き合っていく可能性があるため」

「2人分の幸せを築けるから」

といった結婚や将来を見据えた表現。

“恋人＝今だけでなく、これからも一緒にいるかもしれない相手”として捉えている

男子高生が少なくないことから、

女子高生に比べ恋愛をしたときはそれなりの覚悟を持って相手に接しているのかもしれません。

一方、「推し」の方が大切と回答した15.1%の男子高生からは、

「2次元しか勝たん」

「推しが恋人以上の存在だから」

「推しはやっぱ神」

といった回答があり、この背景には高校生活の中で“恋愛より推しコンテンツの方が大事”という

価値観があることが分かります。

夢中になるものが“恋より推し”という時点で推しの方が大切なのは必然と言えます。

他には、

「恋人はいくらでも作れる。推しは一瞬しか推せないから」

「推しの方が人生を豊かにしてくれる」

など、推しの尊さを理由にする男子高生や、

「恋人も推しに入るとおもうから」

「目の前で愛してくれるから」

と、恋人と推しを分けずに一体化しているタイプも存在しました。

「恋人」という存在だと、相手にも好きになってもらい、

告白をして恋を成就してからではないとスタートしません。

その点、この関係だと”自分が推す・好きになる“だけで、無条件に恋人関係が作れるということで、

その負担の少なさが影響していると言えそうです。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/idol-vs-partner-priority/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

お気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

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調査期間 2026.3.27～2026.4.3

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 318名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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TEL：0120-993-703

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