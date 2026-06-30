いなばペットフード　わんちゃん・猫ちゃんとの「夏祭り」 2026年7月カレンダー画像を公開中！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、2026年7月のカレンダー写真募集にて採用したわんちゃん・猫ちゃんのカレンダーを公開中です。メルマガ会員様限定イベントとして募集した7月のテーマは、「夏祭り」です。夏を彩るカレンダー画像は、PC・スマートフォン・タブレット用サイズの壁紙として、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

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