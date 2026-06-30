【トムとジェリー】スケーターから発売のお出かけやランチタイムを楽しく彩る「トムとジェリー/CUTE」シリーズのランチグッズが6月24日(水)～ワンズテラスで、先行販売開始！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、人気アニメ「トムとジェリー」のデザインを採用した「トムとジェリー/CUTE」シリーズのランチグッズおよびボトル類を新発売いたします。

ワンズテラスにて2026年6月24日(水)から7月19日(日)までの期間、先行販売を行います。

■商品詳細

シームレスマグボトル

価格：3,520円（税込）

サイズ：約φ68×220mm

容量：500ml

品番：STPI5

JANコード：4973307751141

パッキンとフタが一体型となったシームレス仕様でお手入れが簡単です。

ジェリーとタフィーが描かれた可愛らしいデザインです。

コンビニコーヒーステンレスタンブラーM

価格：2,970円（税込）

サイズ：約φ86×120mm

容量：400ml

品番：STCV2

JANコード：4973307751158

コンビニのコーヒーカップをそのまま入れて保温保冷できるほか、直接飲み物を注いでも使えます。 トムとジェリー、タフィーが並んだデザインです。

ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

サイズ：約186×108×62mm

容量：約530ml

品番：PFLB6

JANコード：4973307751196

フタがドーム型になっており、おかずが潰れずにふわっと盛り付けられます。

ジェリーとタフィーが描かれたデザインです。

ラク洗 コンビセット

価格：990円（税込）

サイズ：約189×46×16mm

品番：PACCS3

JANコード：4973307751271

凹凸が少ないシンプルな形状で洗いやすい仕様です。

ジェリーとタフィーが描かれたデザインです。

保温保冷ペットボトルホルダー

価格：3,300円（税込）

サイズ：約90×190mm

品番：STPH1

JANコード：4973307751288

ペットボトルをそのまま入れるだけで、冷たさや温かさをキープできるホルダーです。

トムとジェリー、タフィーが描かれたデザインです。

ウォーターポット

価格：1,540円（税込）

サイズ：182×144×243mm

容量：1.9L

品番：CI19

JANコード：4973307751356

ジェリー、タフィーが描かれたデザインです。

■販売情報

ワンズテラスで2026年6月24日(水)～7月19日(日)まで先行販売いたします。

その後、全国の雑貨店、量販店、およびスケーター公式オンラインショップなどで販売予定。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

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■one’sterrace（ワンズテラス）

今年で29周年を迎えるone’sterrace は、オープン以来『暮らしの今を、もっと素敵に！もっと楽しく！』をテーマに、暮らしに寄り添った“衣・食・住”をトータルで提案・発信し続けています。日常の忙しさから少しだけ離れて、お店から一歩外に出た時にやさしく温かな気持ちになれる。そんな、大人が楽しめる絵本のような場所になれることを目指しています。



one'sterraceの店舗はこちら(https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf=1&so=1%2C3&page=1&link_id=link_id%3D410_H_shop&utm_source=prtimes_sk&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260624OT&utm_content=kdpr)

※店舗への直接のお問い合わせはお控えください。

one'sterraceのトムとジェリー特集ページはこちら(https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/091741/?utm_source=prtimes_sk&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260624OT&utm_content=kdpr)

※先行販売商品など一部アイテムを6月24日（水）発売。

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【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。 掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

※ 店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※ 写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※ 本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021