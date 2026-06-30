Daisybell Japan、リソースワーカーのグループ参画および新代表取締役就任により、日本市場でのAIエージェント事業拡大体制を強化

Daisybell Japan株式会社Daisybell Japan、新体制で日本市場での展開を加速

Daisybell Japan株式会社（本社：東京都港区、以下「Daisybell Japan」）は、リソースワーカー株式会社（本社：東京都千代田区、以下「リソースワーカー」）がDaisybell Japanグループに参画し、リソースワーカーの代表取締役である周 涵（シュウ カン）がDaisybell Japanの代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

Daisybellは、AI音声エージェントを中核とする次世代型AIソリューションを東アジアを中心にグローバルに開発・展開しており、AIコールセンター、電話受付、カスタマーサポート、営業支援、各種業務システム連携など、企業の電話・コミュニケーション業務をAIによって高度化する取り組みを進めています。

今回のリソースワーカーのグループ参画により、Daisybell Japanは、日本市場における事業開発、AI導入支援、業務設計、顧客開拓、パートナーアライアンスの体制を強化いたします。日本市場を熟知し、AI・DX、BPO、HR、エンタープライズ営業、スタートアップ経営等の経験を有するメンバーが参画することで、Daisybellのグローバル水準のAIエージェントを、日本企業の現場に即した形で実装・普及させてまいります。

日本市場におけるAIエージェント導入の背景

日本では、少子高齢化や労働人口の減少を背景に、あらゆる業界で人手不足が深刻化しています。特に、コールセンター、カスタマーサポート、予約受付、督促・確認業務、一次問い合わせ対応などの領域では、採用難、教育コストの増加、応答品質のばらつき、夜間・休日対応の難しさなどが、企業の事業成長や顧客体験のボトルネックとなっています。

Daisybell Japanは、こうした課題に対し、単なる自動音声応答やチャットボットではなく、自然な対話、業務理解、システム連携、通話内容の可視化・要約、有人対応への引き継ぎまでを含めた「AIエージェント」としてのソリューションを提供します。

リソースワーカーは、AIエージェントとプロフェッショナル人材を組み合わせた、HR領域でのAI BPOサービスを展開しており、企業の実務に深く入り込む伴走型の支援を強みとしています。今回の参画により、Daisybell Japanは、AI音声エージェントの導入を「技術提供」に留めず、業務設計から運用定着までを含めた実装型ソリューションとして展開してまいります。

今後の展開

Daisybell Japanは、今後、以下の領域を中心に日本市場での展開を強化します。

- コールセンター、カスタマーサポート領域におけるAI一次対応- ホテル、医療、施設管理、不動産、金融、EC、採用支援等における電話業務のAI化- 受電・架電業務の自動化および有人オペレーターとのハイブリッド運用- CRM、予約管理、決済、顧客管理、業務管理システム等との連携

また、日本市場における事業拡大に向け、販売代理店、SIer、BPO事業者、コールセンター事業者、業界特化型SaaS事業者、CRM・予約・決済・顧客管理システム提供事業者等とのパートナーシップおよびアライアンスを積極的に強化してまいります。

AI音声エージェントは、単独のプロダクトとしてだけでなく、既存業務システムや業界特化型ソリューションと組み合わせることで、より大きな価値を発揮します。Daisybell Japanは、各業界の有力パートナーと連携し、日本企業の現場に即したAIエージェント活用モデルを共同で構築してまいります。

新代表取締役 周 涵 プロフィール

マッキンゼー・アンド・カンパニーにて、日本およびアジア圏を中心に、AI・デジタル活用、事業戦略、業務改革等のプロジェクトに従事。その後、画像解析AIスタートアップであるニューラルポケット株式会社に参画し、取締役COOとして事業開発、オペレーション、プロダクト開発等を牽引し、同社のIPOを経験。以降も、AI・DX領域のスタートアップ複数社で役員・事業責任者を歴任し、日本企業におけるAI実装、事業開発、組織づくりを推進。

2025年にリソースワーカー株式会社を設立し、AIエージェントとプロフェッショナル人材を組み合わせたHR領域でのAI BPO事業を展開。また、同年に事業開発・AI活用コンサルティングを推進する株式会社enableXに事業売却を行い、現在執行役員を務める。

2026年6月より、Daisybell Japan株式会社 代表取締役に就任、同時に東南アジア市場統括を兼任。

Daisybell Japan株式会社について

Daisybell Japan株式会社は、AI音声エージェントを活用した電話業務支援ソリューションを提供するAIカンパニーです。Daisybellグループでは、世界6拠点で事業基盤を構築し、米国シリコンバレー及び日本、韓国、香港を含む東アジア市場を中心に、AI音声エージェントのグローバルでの開発・展開を進めています。

自然言語処理、音声認識、生成AI等の技術を活用し、受電・架電、カスタマーサポート、営業支援、予約受付、問い合わせ対応、業務システム連携など、企業の電話・コミュニケーション業務の自動化・高度化を支援しています。人に近い自然な対話と、AIならではの安定性・拡張性を両立することで、企業の人手不足解消、業務効率化、応答率向上、顧客体験向上に貢献します。

会社概要

Daisybell Japan株式会社

会社名：Daisybell Japan株式会社

所在地：〒108-0073 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル2階

代表者：代表取締役 周 涵

事業内容：AI音声エージェント、AIコールセンター、電話業務支援ソリューションの開発・提供

URL：https://daisybell.ai/

リソースワーカー株式会社

会社名：リソースワーカー株式会社

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目14-1 ヒューリック神田須田町ビル1階

代表者：代表取締役 周 涵

事業内容：AI×プロ人事による採用支援、RPO、BPO、AI実装支援

URL：https://resource-worker.one/

本件に関するお問い合わせ先

Daisybell Japan株式会社

E-mail：contact_jp@daisybell.ai