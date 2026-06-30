【ニトリ デコホーム】重さ約124ｇ！持ち運びがラクな超軽量折りたたみ傘に、スカラップデザインの新柄登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、超軽量で持ち運びやすく、スカラップデザインがかわいい新柄の折りたたみ傘を、2026年6月下旬よりデコホーム一部店舗およびニトリネットにて販売開始いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300030526/

ご好評いただいている「晴雨兼用・超軽量傘」シリーズに、スカラップデザインの新柄が登場しました。やさしい曲線が特徴のスカラップデザインが、シンプルな中にもほどよいアクセントとなり、持つだけで心が華やぐアイテムです。

カラーはローズとベージュの2色展開。お出かけが待ち遠しくなるような、デコホームらしいフェミニンなデザインに仕上げました。



最大の特徴は、約124gの超軽量仕様。バッグに入れても負担になりにくく、持ち運びにも便利です。晴雨兼用で遮光・遮熱機能付きのため、梅雨時期の雨対策はもちろん、日差しが強くなる季節の紫外線対策としても活躍します。

おすすめポイント

画像はローズ色となります

１.超軽量で持ち運びラクラク

約124gで持ち運びに便利

２.スカラップデザイン

なみなみカットが、かわいいアクセントに

３.晴雨兼用

日差し対策・雨の日どちらも対応でこれからの季節にぴったりのアイテム

４.遮光・遮熱機能付き

遮光率・UVカット率100％。また遮熱加工でより暑い季節も快適に過ごせます

商品概要 ※価格はすべて税込み価格です。

画像はローズ色となります

【商品名】晴雨兼用超軽量傘 スカラップ 50cm

【カラー】ローズ・ベージュ

【価格】1,990円

【商品特長】

●晴雨兼用

●超軽量

●UVカット率:100%

●遮光率:100%

●UPF50＋

●遮熱加工

【サイズ(約)】

傘直径:85cm

親骨の長さ:50cm

同シリーズのご紹介 ※価格はすべて税込み価格です。

こちらはシンプルなデザインが特長の超軽量折り畳み傘（約120ｇ）です。

画像はアイボリー色となります

【商品名】晴雨兼用超軽量傘 50cm DH

【カラー】アイボリー・ブラック

【価格】1,990円

【商品特長】

●晴雨兼用

●超軽量

●UVカット率:99.9%

●遮光率:99.9%

●遮熱加工

【サイズ(約)】

傘直径:85cm

親骨の長さ:50cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300020749s/

【商品名】晴雨兼用超軽量傘 50cm DH

【カラー】ブルー

【価格】1,990円

【商品特長】

●晴雨兼用

●超軽量

●UVカット率:100%

●遮光率:100%

●UPF50+

●遮熱加工

【サイズ(約)】

傘直径:85cm

親骨の長さ:50cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300030502/?rc=rt

※写真はイメージです。

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるようなアイテムまで女性目線でセレクト。品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html