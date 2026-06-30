旬のフルーツを楽しむ限定スイーツやドリンクが登場！ジェイアール名古屋タカシマヤの夏の祭典「アムール・デュ・ガトー」に横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS出店

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、2026年7月31日(金)～8月9日(日)にジェイアール名古屋タカシマヤで開催される夏の祭典「2026アムール・デュ・ガトー ～夏のスウィーツ大好き！～」に出店いたします。

今年は、白桃やシャインマスカットなど旬のフルーツを贅沢に使用した生チョコクッキーサンドのほか、初となるチョコレートドリンクの実演販売も実施し、できたてならではのおいしさをご提供いたします。

期中おすすめ商品

商品名「ショコラッペ -ホワイトピーチ-」 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

ガーナ産のカカオを使用した自家製のホワイトチョコレートにみずみずしい白桃を合わせたフローズンドリンク。仕上げにホイップクリーム、白桃ソース、サクサクのバタークッキー、ブランドロゴ入りのチョコレートをトッピングしました。会場限定でご用意いたします。

価格：1,200円＋税

商品名「ショーコラ・白桃＆シャインマスカット 4個入」

旬のフルーツを楽しめる生チョコサンド2種と、定番2種を詰め合わせた夏限定アソート。国産の白桃とシャインマスカットを使用した季節限定フレーバーは、それぞれの果実の香りと甘みを活かすため、パート・ド・フリュイとガナッシュの二層仕立てに。ひとくちごとに広がる香りと、異なる食感のハーモニーをお楽しみいただけます。季節の贈り物にもおすすめの一箱です。

価格：1,840円＋税

商品名「焼き菓子詰め合わせ」 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

常温でお持ち歩きいただける、チョコレート焼き菓子の詰め合わせ。アーモンドやヘーゼルナッツの香ばしさと、クッキーのザクザク食感が楽しめる「チュイールサンド」と、しっとり濃厚な味わいのカップケーキ「クラシックショコラ」をセットにしました。それぞれ個包装で、赤い缶に詰め合わせてご用意いたします。

価格：1,580円＋税

販売商品一覧（一部数量限定）

ショーコラ2個入パルプ ド フリュイ アソート

ショーコラ・マイルドカカオ 460円＋税

ショーコラ・リッチミルク 460円＋税

ショーコラ・白桃 460円＋税

ショーコラ・シャインマスカット 460円＋税

ショーコラ・塩バニラ 460円＋税

ショーコラ・ココナッツパイン 460円＋税

ショーコラ2個入 920円＋税

ショーコラ4個入 1,840円＋税

ショーコラ8個入 3,680円＋税

ショーコラ・白桃＆シャインマスカット4個入 1,840円＋税

パルプ ド フリュイ アソート 1,800円＋税

みなとみらいドーナツ(抹茶)バニラビーンズショコラッテ

みなとみらいドーナツ 480円＋税

みなとみらいドーナツ(抹茶) 480円＋税

【会場限定】焼き菓子詰め合わせ 1,580円＋税

【会場限定】フリュイショコラ・シトロン＆オランジュ 1,200円＋税

【ドリンク】バニラビーンズショコラッテ(Iced) 690円＋税

【ドリンク・会場限定】ショコラッペ -ホワイトピーチ- 1,200円＋税

出店情報

催事名：「2026アムール・デュ・ガトー ～夏のスウィーツ大好き！～」

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階催事会場

期間：2026年7月31日(金) ～ 8月9日(日) 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場

横浜発クラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

看板商品のフェアトレードチョコレートを使用した生チョコレートサンド『ショーコラ』は、ソーシャルプロダクツアワードの国際部門・生活者審査員賞（2018年）、2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリ（2023年）を『8個入』が受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。また、2025年10月には同じくフェアトレードチョコレートを使用した濃厚ショコラケーキ『パリトロ』が「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞しました。

(※)GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、2023年1月～12月調査結果

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援を行う「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2024年から2026年までに、初めて自分の農園を持つ若者農家へ合計約9,500本のカカオの苗木を提供し、持続可能なカカオ生産を支援しています。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/