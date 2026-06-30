蜜の余韻を贈りものに。由布院発のさつま芋和菓子「蜜彩菓」が2026年7月3日、大丸福岡天神店に全国初出店

有限会社どんど焼本舖蜜艶（みつつや）大分県産紅はるか「甘太くん」を使用し、 上品な蜜の余韻を引き出したスイートポテト

蜜彩菓は、大分県産の紅はるかを40日以上熟成させた「甘太くん」をはじめ、九州の素材と由布院で培ってきた菓子づくりの技を重ねた、さつま芋和菓子のブランドです。スイートポテトやどら焼きなど、親しみのあるさつま芋菓子を、贈りものにふさわしい上品な一品へと仕立てました。

熟成さつま芋から生まれる“蜜”のような、濃厚な甘み。食べたあとに残る蜜の余韻までを大切にしたお菓子体験を、全国で初めてお届けします。（2026年7月3日（金）、大丸福岡天神店 本館地下２階、和菓子売場内の九州銘菓エリアにて）

「蜜の余韻」という価値

蜜彩菓が大切にしているのは、熟成さつま芋から溢れる“蜜”のような、自然で、深く、濃厚な甘みです。白砂糖の強い甘さで惹きつけるのではなく、蜜の甘さが残る余韻を、丁寧に設計すること。誰かに贈りたくなるような、心に残る甘さを和菓子のかたちに込めること。それが、蜜彩菓ならではの価値です。

蜜彩菓商品ラインナップ

蜜艶（みつつや）スイートポテト 3個入り810円～（税込）蜜艶（みつつや） MITSUTSUYA

濃厚な蜜の余韻をお楽しみいただける、蜜彩菓のスイートポテト。大分県産紅はるかを40日以上熟成させた「甘太くん」を使用し、さつま芋本来の深い甘みと、しっとりなめらかな口どけを引き出しました。ひとくちごとに、蜜のような甘みがやさしく広がる、蜜彩菓を代表する看板商品です。

艶月（あでつき）さつま芋パイ ３個入り810円～（税込）艶月（あでつき） ADETSUKI

熟成さつま芋の濃厚な甘みを、香ばしいパイ生地でやさしく包み込んだ蜜彩菓のさつま芋パイ。さくっと軽やかなパイ生地の層の中から、しっとりとしたさつま芋の蜜の甘みが広がります。和洋の趣が重なる、蜜彩菓ならではの上品な蜜の余韻をお楽しみください。

絹どら（きぬどら）さつま芋餡どら焼き 1個313円（税込）絹どら（きぬどら） KINUDORA

一枚一枚ていねいに手焼きした、しっとり柔らかな生地で、熟成さつま芋のやさしい甘みを生かした餡を包み込んだ蜜彩菓のどら焼き。なめらかな口どけとまろやかな甘みが重なり、蜜の余韻がやさしく広がる上品な味わいです。

蜜福（みつふく）さつま芋サンドクッキー 394円（税込）蜜福（みつふく） MITSUFUKU

熟成さつま芋のまろやかな甘みと、ラム風味のレーズンが香る蜜彩菓のサンドクッキー。ほろりとほどける生地に、なめらかなクリームを重ね、奥行きのある甘みを引き出しました。芳醇な香りと蜜の余韻が広がる、大人の味わいです。

蜜ぱり（みつぱり） さつま芋チップス 1袋1,046円（税込）蜜ぱり（みつぱり） MITSUPARI

九州産の紅はるかを使用した、ぱりっと軽やかなさつま芋チップス。さつま芋本来のやさしい甘みに、はちみつバターのまろやかな香りとコクを重ねました。甘みと香りが心地よく広がる、濃厚でリッチ、クセになる味わいです。

蜜然（みつね） 芋羊羹 1箱1,058円（税込）蜜然（みつね） MITSUNE

熟成さつま芋そのものの味わいを、まっすぐに閉じ込めた蜜彩菓の芋羊羹。餡を使わず、さつま芋の濃厚な甘みとなめらかな口あたりを丁寧に引き出しました。蜜の余韻が静かに広がる、蜜彩菓ならではの上品な味わいです。

贈る時間にも、余韻を。｜選べる箱入りギフト

蜜彩菓オリジナルギフト箱

蜜彩菓では、手土産や贈りものにふさわしい箱入り商品もご用意しています。

パッケージには、蜜が滴る花をイメージしたブランドモチーフをあしらい、贈る時間にも余韻が残るような、静かで上質な佇まいに仕上げました。

大分県産紅はるか「甘太くん」を使用したスイートポテト「蜜艶（みつつや）」は、6個入り・10個入り・15個入りのギフトセットで展開。贈る相手や場面に合わせてお選びいただけます。

さらに、スイートポテト「蜜艶」、さつま芋パイ「艶月」、さつま芋餡どら焼き「絹どら」を詰め合わせた「蜜彩菓 アソートギフト」もご用意。異なる食感と味わいを少しずつ楽しめる、贈りものにもおすすめの詰め合わせです。

蜜彩菓 アソートギフト 1箱 3,240円

オープン記念｜3日間限定ノベルティプレゼント

蜜彩菓オリジナルミニカード兼ステッカー

オープンを記念し、2026年7月3日（金）・4日（土）・5日（日）の3日間、商品をご購入いただいたお客様へ「ミニカード兼ステッカー」をプレゼントいたします。蜜彩菓の世界観を小さく閉じ込めた、開業時だけの限定ノベルティです。

実施期間： 2026年7月3日（金）・4日（土）・5日（日）

内容： ミニカード兼ステッカー（各日先着30名様限定）

※各日なくなり次第終了となります。

販売商品・価格一覧

蜜彩菓 大丸福岡天神店で販売する商品は、下記の通りです。

ご自宅用から手土産、贈りものまで、用途に合わせてお選びいただけます。

価格はすべて税込です。

単品・袋入り

・絹どら（きぬどら）｜さつま芋餡どら焼き／1個／313円

・蜜福（みつふく）｜さつま芋サンドクッキー／1個／394円

・蜜ぱり（みつぱり）｜さつま芋チップス／1袋／1,046円

プチギフト

・蜜艶（みつつや）｜スイートポテト／3個／810円

・艶月（あでつき）｜さつま芋パイ／3個／810円

紙管

・艶月（あでつき）｜さつま芋パイ／4個／1,620円

オリジナルギフト箱

・蜜福（みつふく）｜さつま芋サンドクッキー／4個／1,620円

箱入り・ギフト

・蜜然（みつね）｜芋羊羹／1箱／1,058円

・蜜艶ギフトS｜スイートポテト／6個／1,512円

・蜜艶ギフトM｜スイートポテト／10個／2,268円

・蜜艶ギフトL｜スイートポテト／15個／2,916円

・艶月ギフトL｜さつま芋パイ／15個／2,916円

・蜜彩菓 アソートギフト｜スイートポテト5個・さつま芋パイ5個・さつま芋餡どら焼き3個／13個／3,240円

※商品により、個包装、プチギフト、紙管、オリジナルギフト箱、ギフト箱など、パッケージ形態が異なります。

蜜彩菓について

蜜彩菓は、「蜜の余韻が記憶に残るお菓子体験を届ける」ことを大切に、由布院発のさつま芋和菓子として、長く愛される銘菓となることを目指すブランドです。ブランドコンセプトや、ブランド名に込めた想い、素材については、第1弾プレスリリースにて詳しくご紹介しています。

第1弾プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000180407.html

■ 店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180407/table/2_1_59b5fba25581d237f7ead7917b895512.jpg?v=202606301052 ]