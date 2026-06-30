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合計1,611(わんわん)名様にデジタルギフトが当たる！「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」
〜 抽選で11名に10,000円分のデジタルギフトが当たるWチャンスも！〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、高品質と豊富なラインアップで人気のドッグフードブランド「シーザー（R）」の対象製品を購入して応募するとデジタルギフトが当たる「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を7月1日から9月30日まで実施します。
本キャンペーンでは、シーザー（R）ウエット全製品を対象に、購入したレシートを登録し、貯まったポイントを使って応募すると、抽選で合計1,611（わんわん）名にデジタルギフトが当たります。500円分のデジタルギフトが当たる「シーザー（R）賞」のほか、1,000円以上購入した方の中からさらに抽選で11名様に10,000円分のデジタルギフトが当たる「ワンダフル賞」も用意しました。
応募はキャンペーンサイトから簡単に行うことができ、シーザー（R）賞応募後はその場で抽選結果を確認できます。（ワンダフル賞はキャンペーン終了後、後日抽選）日常的にシーザー（R）を使っているペットペアレンツ（飼い主）はもちろんのこと、まだ使っていないペットペアレンツの方には、シーザー（R）のウエット製品を試すきっかけにもなるキャンペーンです。
シーザー（R）は、「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を通じて、日頃からシーザー（R）をご愛顧いただいているお客様への感謝をお届けするとともに、より多くの方にシーザー（R）製品をお楽しみいただく機会を提供し、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。
＜「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」概要＞
名称： シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン
キャンペーン期間：7月1日（水）〜9月30日（水）
賞品・当選人数：
【シーザー（R）賞】デジタルギフト500円分 1,600名
【ワンダフル賞】デジタルギフト10,000円分 11名
※ワンダフル賞は対象製品を1,000円以上購入した方の中から抽選
対象製品：シーザー（R）ウエット全製品
参加方法：
1）キャンペーンサイトにアクセス
2）メールアドレスを入力して会員登録
3）対象製品購入レシートを撮影・登録し、ポイントを貯める
4）貯まったポイントを使って応募
5）抽選結果をその場で確認
キャンペーンサイト：https://www.cesar-club.com/jp/2026campaign/
シーザー（R）について
シーザー（R）は、お肉＆野菜のごろごろ素材感が特長のパウチタイプと、ぎっしりローフで食べ応え抜群のトレイタイプをはじめ、人間の目から見ても美味しそうなドッグフードを提供します。豊富なラインアップ展開で、選ぶ楽しさがあります。愛犬とおいしい食を含む生活のあらゆる瞬間を分かち合うことで、愛犬・オーナー・その家族の人生が豊かになることを願って。
シーザー（R）のホームページは、https://www.cesar-club.com/jp/
マース インコーポレイテッドについて
マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日の私たちのビジネスへの取り組み方から始まる」という使命（Purpose）の下、事業を展開しています。
マースとケラノバの2025年の売上高を合算すると、売上高650億ドル超の家族経営の企業で、17万人の従業員（アソシエイト）を擁しています。多様なポートフォリオには、世界中のペットに提供されるペットケア製品や獣医療サービスが含まれ、また高品質なスナック（菓子）および食品は、毎日何百万人もの人々に喜びを届けています。
ロイヤルカナン（R）、ペディグリー（R）、カルカン（R）/WHISKAS（R）、シーザー（R）、M&M’S（R）、スニッカーズ（R）、EXTRA（R）、プリングルズ（R）、Cheez-It（R）、BEN’S ORIGINAL（TM）など、世界で愛される数々のブランドを展開しています。
さらに、BANFIELD（TM）、BLUEPEARL（TM）、VCA（TM）、ANICURA（TM）を含む国際的な動物病院ネットワークを通じて高品質な獣医療サービスを提供しており、ANTECH（TM）はペットの診断分野で画期的なソリューションを提供しています。
マースの詳細はhttps://www.mars.com/（英語）をご覧ください。また、Facebook（https://www.facebook.com/Mars）、Instagram（https://www.instagram.com/marsglobal/）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/mars）、YouTube（https://www.youtube.com/user/Mars）をフォローしてください。
本件に関するお問合わせ先
キャンペーンに関するお問合せ
「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」事務局
お問い合わせ受付：0120-856-188（土日祝日を除く10:00~17:00）
事務局運営期間：7月1日（水）10：00〜10月31日（金）17：00
製品に関するお問合せ
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0800-800-5874（土日祝日を除く9:30〜16:00）
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、高品質と豊富なラインアップで人気のドッグフードブランド「シーザー（R）」の対象製品を購入して応募するとデジタルギフトが当たる「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を7月1日から9月30日まで実施します。
本キャンペーンでは、シーザー（R）ウエット全製品を対象に、購入したレシートを登録し、貯まったポイントを使って応募すると、抽選で合計1,611（わんわん）名にデジタルギフトが当たります。500円分のデジタルギフトが当たる「シーザー（R）賞」のほか、1,000円以上購入した方の中からさらに抽選で11名様に10,000円分のデジタルギフトが当たる「ワンダフル賞」も用意しました。
応募はキャンペーンサイトから簡単に行うことができ、シーザー（R）賞応募後はその場で抽選結果を確認できます。（ワンダフル賞はキャンペーン終了後、後日抽選）日常的にシーザー（R）を使っているペットペアレンツ（飼い主）はもちろんのこと、まだ使っていないペットペアレンツの方には、シーザー（R）のウエット製品を試すきっかけにもなるキャンペーンです。
シーザー（R）は、「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を通じて、日頃からシーザー（R）をご愛顧いただいているお客様への感謝をお届けするとともに、より多くの方にシーザー（R）製品をお楽しみいただく機会を提供し、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。
＜「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」概要＞
名称： シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン
キャンペーン期間：7月1日（水）〜9月30日（水）
賞品・当選人数：
【シーザー（R）賞】デジタルギフト500円分 1,600名
【ワンダフル賞】デジタルギフト10,000円分 11名
※ワンダフル賞は対象製品を1,000円以上購入した方の中から抽選
対象製品：シーザー（R）ウエット全製品
参加方法：
1）キャンペーンサイトにアクセス
2）メールアドレスを入力して会員登録
3）対象製品購入レシートを撮影・登録し、ポイントを貯める
4）貯まったポイントを使って応募
5）抽選結果をその場で確認
キャンペーンサイト：https://www.cesar-club.com/jp/2026campaign/
シーザー（R）について
シーザー（R）は、お肉＆野菜のごろごろ素材感が特長のパウチタイプと、ぎっしりローフで食べ応え抜群のトレイタイプをはじめ、人間の目から見ても美味しそうなドッグフードを提供します。豊富なラインアップ展開で、選ぶ楽しさがあります。愛犬とおいしい食を含む生活のあらゆる瞬間を分かち合うことで、愛犬・オーナー・その家族の人生が豊かになることを願って。
シーザー（R）のホームページは、https://www.cesar-club.com/jp/
マース インコーポレイテッドについて
マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日の私たちのビジネスへの取り組み方から始まる」という使命（Purpose）の下、事業を展開しています。
マースとケラノバの2025年の売上高を合算すると、売上高650億ドル超の家族経営の企業で、17万人の従業員（アソシエイト）を擁しています。多様なポートフォリオには、世界中のペットに提供されるペットケア製品や獣医療サービスが含まれ、また高品質なスナック（菓子）および食品は、毎日何百万人もの人々に喜びを届けています。
ロイヤルカナン（R）、ペディグリー（R）、カルカン（R）/WHISKAS（R）、シーザー（R）、M&M’S（R）、スニッカーズ（R）、EXTRA（R）、プリングルズ（R）、Cheez-It（R）、BEN’S ORIGINAL（TM）など、世界で愛される数々のブランドを展開しています。
さらに、BANFIELD（TM）、BLUEPEARL（TM）、VCA（TM）、ANICURA（TM）を含む国際的な動物病院ネットワークを通じて高品質な獣医療サービスを提供しており、ANTECH（TM）はペットの診断分野で画期的なソリューションを提供しています。
マースの詳細はhttps://www.mars.com/（英語）をご覧ください。また、Facebook（https://www.facebook.com/Mars）、Instagram（https://www.instagram.com/marsglobal/）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/mars）、YouTube（https://www.youtube.com/user/Mars）をフォローしてください。
本件に関するお問合わせ先
キャンペーンに関するお問合せ
「シーザー（R）を買って当てよう！デジタルギフトプレゼントキャンペーン」事務局
お問い合わせ受付：0120-856-188（土日祝日を除く10:00~17:00）
事務局運営期間：7月1日（水）10：00〜10月31日（金）17：00
製品に関するお問合せ
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0800-800-5874（土日祝日を除く9:30〜16:00）