トラベレックスマネーカード、自宅で受取り可能に

トラベレックスジャパン株式会社

トラベレックスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大谷淳）は、2026年6月23日（火）より、トラベレックス公式サイトの専用ページからのお申込みで、海外専用プリペイドカード「トラベレックスマネーカード」をご自宅にお届けするサービスを開始いたしました。



▶トラベレックスマネーカード（自宅にお届け）専用ページはこちら(https://www.travelex.co.jp/travel-money-card/tmc-home-delivery?utm_source=prtm&utm_medium=prtm260630tmchd)

トラベレックスマネーカード（自宅にお届け）

近年、海外渡航時に現金だけでなくキャッシュレス決済手段を持つことは、安全性・利便性の観点から不可欠となっています。特にタッチ決済は、高いセキュリティに加え、電車・バスなどの公共交通機関におけるスムーズな決済手段として、海外でも急速に普及しています。

トラベレックスマネーカードは、主にクレジットカードを持たない学生（中学生・高校生・大学生）の方々に、語学研修・留学・海外修学旅行などの海外渡航時に安心してご利用いただける決済手段として支持されてきました。



こうした背景のもと、より多くのお客様にご利用いただけるよう、カードをご自宅にお届けできるサービスを開始いたしました。本サービスにより、これまで必要であった店舗でのカード受取りが不要となり、近隣に店舗がない方や店舗に行く時間が取れない方も、オンライン申込み後、ご自宅でカードを受け取ることが可能となりました。

トラベレックスマネーカードとは

トラベレックスマネーカードは、世界210以上の国や地域のMastercard(R)加盟店で使える海外専用プリペイドカードです。9通貨から選択でき、タッチ決済で、安全かつスマートにお支払いが可能です。プリペイドカードだから、使いすぎを防ぎ、紛失時のリスクも最小限。安心して、計画的にご利用いただけます。残高確認やチャージも、アプリから簡単に行えます。

語学研修・留学・海外修学旅行にトラベレックスマネーカードが選ばれる3つの理由

【1】アプリで簡単カード管理

- 残高/利用履歴確認- 追加チャージ- 一時停止/利用再開

【2】便利なタッチ決済

- 電車やバスなど多くの公共交通機関でタッチ決済- 世界のMastercard 加盟店で利用可能

【3】12歳からお申込み可能

- クレジット審査不要- 口座振替登録不要- 中学生・高校生・大学生もOK

*18歳未満の方は親権者の同意が必要です。

■チャージ可能な9通貨

米ドル、カナダドル、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド、ユーロ、シンガポールドル、香港ドル、日本円をチャージできます。9通貨以外の国でも利用可能です。

トラベレックスマネーカード チャージ可能な9通貨

*台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア等、9通貨以外の国に渡航される場合は、日本円でチャージのうえご利用ください。

トラベレックスジャパン株式会社 代表取締役 大谷淳のコメント

「近年、海外渡航時におけるキャッシュレス決済の重要性は高まっており、学生や保護者の皆さまからも、海外研修・留学・海外修学旅行時の決済手段には、安全性と利便性の両立を求める声をお聞きしています。本サービスにより、より多くの方にトラベレックスマネーカードをご利用いただける環境を整えました。今後も外貨両替やトラベレックスマネーカードを通じてお客様の海外体験を支援し、トラベレックスジャパンのミッションである『世界はもっと楽しめる』という価値の実現に努めてまいります。」

トラベレックスジャパン株式会社

世界で選ばれ続けて50周年 外貨両替ならトラベレックス

1976年に英国で創業したトラベレックスは、世界20以上の国と地域に600以上の店舗を展開する外貨両替のグローバル企業です。日本国内でも60以上の店舗を運営し、オンライン注文では外貨をご自宅へお届けいたします。外貨両替に加え、海外専用プリペイドカード「トラベレックスマネーカード」など、海外旅行や留学に便利なサービスを提供しています。

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