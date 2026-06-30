日本の電力市場、2034年までに362.34ギガワット（GW）を超え、年平均成長率（CAGR）1.07%で拡大すると予測
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東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電力市場：規模、シェア、動向、および電源別・地域別予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の電力市場は2025年には327.73ギガワット（GW）、2034年には362.34ギガワット（GW）に達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は1.07%となる見込みです。この市場は、火力発電、水力発電、再生可能エネルギーなど、日本の8つの主要地域送電網に展開されている多様な電源を網羅しています。
日本の電力セクターは、先進国の中でも最も複雑かつ重大なエネルギー転換の1つに取り組んでいます。化石燃料サプライチェーンに影響を与える地政学的不安定性による深刻なエネルギー安全保障上の圧力に対処し、世界で最も野心的な脱炭素化プログラムの1つを追求し、AIデータセンターや半導体製造施設からの電力需要の未曾有の急増に対応しています。2024年には、再生可能エネルギー源が日本の総発電量の約26.7%を占め、2023年の25.7%から増加しました。太陽光発電が電力の約11.4%、風力発電が約1.1%を占め、原子力発電が電力の約8～9%を占めました。これらの変化は、日本が2040年までに再生可能エネルギー40～50%、原子力20%という長期目標に向けて取り組む中で、クリーンエネルギー源が徐々に成長していることを示しています。
AIの急速な普及とデジタル化の潮流の高まりを受け、新たなデータセンターや半導体工場が設立されるにつれ、電力需要が増加している。2022年に導入されたFIP（固定価格買取制度）では、発電した電力を販売するための企業電力購入契約が義務付けられており、その結果、電力会社から顧客へ直接非化石燃料証明書を提供するPPAや仮想PPAを締結する企業が増加している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-power-market/requestsample
主要な市場推進要因
原子力再稼働プログラム、エネルギー安全保障政策、およびGXグリーン変革予算
2025年10月の高市首相就任以来、エネルギー安全保障を最優先とする政策課題の下で加速している日本の原子力発電所再稼働計画は、福島原発事故後の日本の電力市場における最も重要な構造変化の一つである。2026年3月時点で、日本の36基の原子炉のうち15基が稼働しており、合計発電容量は37ギガワットである。稼働可能な原子炉がすべて稼働すれば、日本のLNG需要は年間さらに1250万トン減少する可能性があり、原子力発電能力の回復における機会の大きさを物語っている。
日本の内閣は、2026年4月から始まる会計年度の予算として過去最高額となる122兆3100億円を承認した。経済産業省は、グリーン転換と再生可能エネルギー推進策に6050億円を計上しており、その内訳は、工場におけるエネルギー効率の大幅な改善を促進するための補助金840億円、ペロブスカイト太陽電池の量産支援497億円、高速炉などの実証炉プロジェクトの推進に充てられる1220億円などである。さらに、原子力または再生可能エネルギーのみで稼働する工場やデータセンターへの企業投資を補助するために、今後5年間で2兆1000億円を追加で拠出する。この異例の予算配分は、日本の近代エネルギー史において、エネルギー転換に向けた単年度政策としては過去最大規模となる。
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電力市場：規模、シェア、動向、および電源別・地域別予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の電力市場は2025年には327.73ギガワット（GW）、2034年には362.34ギガワット（GW）に達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は1.07%となる見込みです。この市場は、火力発電、水力発電、再生可能エネルギーなど、日本の8つの主要地域送電網に展開されている多様な電源を網羅しています。
日本の電力セクターは、先進国の中でも最も複雑かつ重大なエネルギー転換の1つに取り組んでいます。化石燃料サプライチェーンに影響を与える地政学的不安定性による深刻なエネルギー安全保障上の圧力に対処し、世界で最も野心的な脱炭素化プログラムの1つを追求し、AIデータセンターや半導体製造施設からの電力需要の未曾有の急増に対応しています。2024年には、再生可能エネルギー源が日本の総発電量の約26.7%を占め、2023年の25.7%から増加しました。太陽光発電が電力の約11.4%、風力発電が約1.1%を占め、原子力発電が電力の約8～9%を占めました。これらの変化は、日本が2040年までに再生可能エネルギー40～50%、原子力20%という長期目標に向けて取り組む中で、クリーンエネルギー源が徐々に成長していることを示しています。
AIの急速な普及とデジタル化の潮流の高まりを受け、新たなデータセンターや半導体工場が設立されるにつれ、電力需要が増加している。2022年に導入されたFIP（固定価格買取制度）では、発電した電力を販売するための企業電力購入契約が義務付けられており、その結果、電力会社から顧客へ直接非化石燃料証明書を提供するPPAや仮想PPAを締結する企業が増加している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-power-market/requestsample
主要な市場推進要因
原子力再稼働プログラム、エネルギー安全保障政策、およびGXグリーン変革予算
2025年10月の高市首相就任以来、エネルギー安全保障を最優先とする政策課題の下で加速している日本の原子力発電所再稼働計画は、福島原発事故後の日本の電力市場における最も重要な構造変化の一つである。2026年3月時点で、日本の36基の原子炉のうち15基が稼働しており、合計発電容量は37ギガワットである。稼働可能な原子炉がすべて稼働すれば、日本のLNG需要は年間さらに1250万トン減少する可能性があり、原子力発電能力の回復における機会の大きさを物語っている。
日本の内閣は、2026年4月から始まる会計年度の予算として過去最高額となる122兆3100億円を承認した。経済産業省は、グリーン転換と再生可能エネルギー推進策に6050億円を計上しており、その内訳は、工場におけるエネルギー効率の大幅な改善を促進するための補助金840億円、ペロブスカイト太陽電池の量産支援497億円、高速炉などの実証炉プロジェクトの推進に充てられる1220億円などである。さらに、原子力または再生可能エネルギーのみで稼働する工場やデータセンターへの企業投資を補助するために、今後5年間で2兆1000億円を追加で拠出する。この異例の予算配分は、日本の近代エネルギー史において、エネルギー転換に向けた単年度政策としては過去最大規模となる。