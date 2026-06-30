MSCベリッシマ 2028年4月1日・11日発 東京発着ロングクルーズを販売開始！ 日本各地と韓国・済州島を巡る9泊・10泊 同室3～4名様目のお子様がお得な設定も
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、MSCクルーズの大型客船「MSCベリッシマ」による2028年春の東京発着ロングクルーズ2コースの販売を開始いたしました。
今回販売するのは、春の桜シーズンに東京を出発し、日本各地と韓国・済州島を巡る10泊11日および9泊10日のロングクルーズです。東京駅や羽田空港からもアクセス抜群な東京港発着で、春到来の日本各地の観光と韓国・済州島を一度にお楽しみいただけます。また、同室3～4名様目のお子様がお得にご参加いただける料金設定のため、ご家族での旅行にもおすすめです。
■春の東京発着ロングクルーズ
春の穏やかな気候の中、日本各地の人気寄港地と韓国・済州島を巡るロングクルーズです。
4月1日出発コースでは、広島、鹿児島、済州島、佐世保、神戸を訪れる10泊11日の充実した日程です。
4月11日出発コースでは、済州島、佐世保、熊本・八代、神戸、名古屋を巡る9泊10日のコースです。
■販売コース
【4月1日出発】MSCベリッシマで航く 広島・鹿児島・済州島・佐世保・神戸（停泊） クルーズ（東京発着）
出発日：2028年4月1日 10泊11日
旅行代金：内側客室289,800円～
・同室3～4名様目の18歳未満のお子様は1・2名様目代金の15％（諸税別）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_10N_TCT_114595.html
【4月11日出発】MSCベリッシマで航く 済州島・佐世保・熊本八代・神戸・名古屋クルーズ （東京発着）
出発日：2028年4月11日 9泊10日
旅行代金：内側客室259,800円～
・同室3～4名様目のお子様は1・2名様目代金の40％でご参加可能（諸税別）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_9N_TCT_114596.html
※ヨットクラブ デラックススイートをご利用の場合、3～4名様目のお子様料金は、4月1日出発コースは1・2名様目代金の30％、4月11日出発コースは同60％となります。
■MSCベリッシマについて
MSCベリッシマは2019年就航、総トン数171,598トン、全長315メートル、最大乗客定員5,686名を誇るMSCクルーズのフラッグシップ客船です。
船内には約80メートルにわたるLEDドーム天井付きプロムナードをはじめ、本格的なシアター、プール、ウォーターパーク、スパ、スポーツ施設、レストラン、バー、ショッピングエリアなど多彩な施設を備えています。
MSCクルーズならではのカジュアルで洗練された雰囲気の中、ご家族、カップル、ご夫婦など幅広い世代のお客様に快適な船旅をお楽しみいただけます。
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、海外発着クルーズやロングクルーズ商品のラインナップを拡充しております。今後も魅力ある商品の提供を通じて、お客様へ多彩な船旅をご提案してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354108/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
株式会社ベストワンドットコムはクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。3年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
今回販売するのは、春の桜シーズンに東京を出発し、日本各地と韓国・済州島を巡る10泊11日および9泊10日のロングクルーズです。東京駅や羽田空港からもアクセス抜群な東京港発着で、春到来の日本各地の観光と韓国・済州島を一度にお楽しみいただけます。また、同室3～4名様目のお子様がお得にご参加いただける料金設定のため、ご家族での旅行にもおすすめです。
■春の東京発着ロングクルーズ
春の穏やかな気候の中、日本各地の人気寄港地と韓国・済州島を巡るロングクルーズです。
4月1日出発コースでは、広島、鹿児島、済州島、佐世保、神戸を訪れる10泊11日の充実した日程です。
4月11日出発コースでは、済州島、佐世保、熊本・八代、神戸、名古屋を巡る9泊10日のコースです。
■販売コース
【4月1日出発】MSCベリッシマで航く 広島・鹿児島・済州島・佐世保・神戸（停泊） クルーズ（東京発着）
出発日：2028年4月1日 10泊11日
旅行代金：内側客室289,800円～
・同室3～4名様目の18歳未満のお子様は1・2名様目代金の15％（諸税別）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_10N_TCT_114595.html
【4月11日出発】MSCベリッシマで航く 済州島・佐世保・熊本八代・神戸・名古屋クルーズ （東京発着）
出発日：2028年4月11日 9泊10日
旅行代金：内側客室259,800円～
・同室3～4名様目のお子様は1・2名様目代金の40％でご参加可能（諸税別）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_9N_TCT_114596.html
※ヨットクラブ デラックススイートをご利用の場合、3～4名様目のお子様料金は、4月1日出発コースは1・2名様目代金の30％、4月11日出発コースは同60％となります。
■MSCベリッシマについて
MSCベリッシマは2019年就航、総トン数171,598トン、全長315メートル、最大乗客定員5,686名を誇るMSCクルーズのフラッグシップ客船です。
船内には約80メートルにわたるLEDドーム天井付きプロムナードをはじめ、本格的なシアター、プール、ウォーターパーク、スパ、スポーツ施設、レストラン、バー、ショッピングエリアなど多彩な施設を備えています。
MSCクルーズならではのカジュアルで洗練された雰囲気の中、ご家族、カップル、ご夫婦など幅広い世代のお客様に快適な船旅をお楽しみいただけます。
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、海外発着クルーズやロングクルーズ商品のラインナップを拡充しております。今後も魅力ある商品の提供を通じて、お客様へ多彩な船旅をご提案してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354108/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
株式会社ベストワンドットコムはクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。3年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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