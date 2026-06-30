100％有機質肥料の製造・販売を行う大成農材株式会社(本社：広島県広島市、代表取締役社長：杉浦 朗)は、プレミアムミニトマトブランド「ひりょうやさんのトマト」を使用したジェラートおよびシャーベット3種を、2026年7月1日より自社ECサイト( https://hiryoyasan.jp/ )にて発売いたします。





ひりょうやさんのジェラート・シャーベット1





【「夏にもあの味を」――ファンの声が商品化を動かした】

「ひりょうやさんのトマト」は、味のピークに合わせた品質を重視するため、11月～翌年6月の期間限定で青果を販売しており、夏季(7～10月)は販売を休止しています。毎年夏になると「トマトロス」とも呼べるファンからの声が後を絶たず、「夏でもあの味わいを楽しみたい」というリクエストが継続して届いていました。

今回の新商品は、その販売休止期間における新たな楽しみ方として開発されたものです。

「青果として販売できない夏の間も、ファンの方々にひりょうやさんのトマトの美味しさを届けたかった。その一心でこの商品に取り組みました。」 ――代表取締役社長 杉浦 朗









【イタリア国際コンテスト入賞シェフと共同開発】

本商品は、イタリア・リミニで開催された「第36回SIGA イタリア国際ジェラートコンテスト」自由部門にて6位入賞を果たしたジェラート職人(株式会社テンダーボックス イタリアンジェラート工房長)と共同開発しました。

「ひりょうやさんのトマト」が持つ、魚由来の有機質肥料によって育まれた豊かな甘みと旨みを活かし、香料・着色料不使用で素材そのものの風味を最大限に引き出しています。





カップ外観





【トマトの個性を活かした3種のフレーバー】

原料にはすべて、大成ファームで樹上完熟させたミニトマトの果汁を使用。皮や種を取り除いた、旨みが凝縮された部分だけを搾っています。





■クリーミートマトジェラート

トマト果汁にミルクと生クリームを合わせたタイプ。爽やかな酸味と旨みにミルクのコクが重なります。





■トマトシャーベット(濃厚)

トマト果汁を高配合し、果実感と旨みをダイレクトに感じられる仕上がり。





■トマトシャーベット(さっぱり)

清涼感とみずみずしさを重視した夏向けの一品。後味の軽さと果汁感を両立しています。





ひりょうやさんのジェラート・シャーベット2





【モニター100名が2時間で定員に――「口に入れた瞬間、トマトを食べているようで感動した」】

一般発売に先立ち、定期購入会員向けに実施したモニター募集(100名限定)は、受付開始から約2時間で定員に達しました。





試食者からは、「トマトそのもの」の驚きを伝える声が相次ぎました。

「口に入れた瞬間、トマトを食べているようで感動した。食べた後の余韻も素晴らしい。」

「口に入れた瞬間から、いつものトマト以上にトマトでした。」

「トマトがデザートになるんだと衝撃でした。」

「濃厚シャーベットはトマトジュースそのもの。とっても美味しかったです！」





素材・味わいへの評価も高く寄せられました。

「食べた瞬間、贅沢な大人の味と感じた。」

「イメージしていたシャーベットよりとても滑らかで、スーッと広がるトマトの風味が最高でした。」





また、トマトが苦手な方からも好意的な声が届いています。

「トマトが苦手でも大丈夫な感じ。トマトの味、香り、美味しいです。」









【商品概要】

商品名 ：ひりょうやさんのトマト アイスアソート

内容 ：3種(クリーミートマトジェラート／トマトシャーベット(濃厚)／

トマトシャーベット(さっぱり))

・6個セット ：各2個 3,650円(税込・送料別)

・12個セット：各4個 6,900円(税込・送料別)

販売場所：公式ECサイト( https://hiryoyasan.jp/ )

発売日 ：2026年7月1日





ジェラート・シャーベットセット6個入り





【会社概要】

名称 ： 大成農材株式会社

所在地： 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-8

URL ： https://taiseinozai.co.jp