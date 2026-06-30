週末の横浜で夜景フライトを提供しているシティアクセス株式会社横浜スカイクルーズ(所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-10耐震バース内)は、みなとみらいヘリポートにてヘリコプターのフライトを運営しております。

みなとみらいヘリポートは、街中にある好立地を生かした観光フライト以外にもメディア取材、ヘリポートロケ、航空撮影を行っています。

また、当館では7月17日(金)～9月12日(土)の夏季週末限定で、屋上レストラン「オーシャンズバー」を開催しております。オーシャンズバーでお食事を楽しんでいただいた後に、サウンドホールでのプロポーズ、サプライズでのヘリクルーズという特別プランもご用意が可能。この期間でのプロポーズをご検討の方は、ぜひお問合せください。





●横浜スカイクルーズ

URL： https://www.skycruise.jp

●グランドオリエンタルみなとみらい

URL： https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/yokohama/grandoriental/









■背景

横浜みなとみらいは、今も昔もカップルが楽しむ場所や空気が流れており、何回もデートに訪れ、思い入れのある場所でプロポーズする(される)幸福へと導く街でもあります。

ただ、一生に一度のイベントを実際どの様にして幸せへ導くきっかけとなる演出は認知されていないままでした。

遠方からもお越しになるカップルも多く思い出を重ねて何度も訪れる特別な場所、みなとみらいでプロポーズを具現化した内容をリリースします。









■内容

グランドオリエンタルみなとみらい館内の特別感のある演出でプロポーズ、あるいはヘリコプターに乗って新日本三大夜景と言われている横浜の夜景を見ながらのプロポーズ、どちらも非日常。お客様のご要望を叶える場所と空間を提供します。

グランドオリエンタルみなとみらいの館内でプロポーズし、そのままセカンド・サプライズとしてヘリコプターで夜景を楽しむのがいいでしょう。





●みなとみらいのヘリコプターフライト内容

ヘリコプターのフライトは街中の離陸だから実現できる横浜港内を周遊するショートフライト(7分：39,800円(税込)～)から都心まで周遊できるロングフライト(30分：179,800円(税込)～)とあります。

この度新設した7分のショートフライトは、夜景のきれいなみなとみらいから飛び立つので離陸から着陸まで存分に景色を楽しめるフライトになっております。たった7分という先入観が一生モノの思い出の詰まった「濃い7分」へと変わります。

ヘリポートとグランドオリエンタルみなとみらいの距離は車で概ね5分以内と好アクセス。ヘリポートは辺ぴな場所に多いですが、みなとみらいヘリポートは街中から飛び立ちます。





離陸直後の景色 街中のきれいな景色に包まれるのは飛び立って30秒後ほど





観覧車より左手前の建物がグランドオリエンタルみなとみらいです





これだけ街中にあるヘリポートは日本でここだけ





●グランドオリエンタルみなとみらいの内容

結婚式場「グランドオリエンタルみなとみらい」では、おふたりの人生の節目を彩る特別なプロポーズプランをご用意しています。

最大の魅力は、圧倒的なロケーション。360度パノラマでみなとみらいの夜景を見渡せる特等席「ルーフトップテラス」や、緑豊かな海辺のガーデンに立つ独立型チャペル「サウンドホール」など、お好みの空間をおふたりだけで貸し切ることができます。「プロポーズのご準備をどう進めていいか分からない」という方もご安心ください。当館のプロポーズ・コンシェルジュが、事前のお打ち合わせから当日の進行までサポートいたします。ご希望に合わせた進行作成や花束の手配など、サプライズ演出の細部まで一緒に創り上げます。

当日は、シェフ特製のコース料理をおふたりで楽しんだ後に、サプライズヘリクルーズで特別な体験をお相手様にプレゼント。プロポーズ場所は当館のルーフトップテラスやサウンドホール、ヘリコプター内などご自由に選んでいただくことができます。

また、当館では7月17日(金)～9月12日(土)の夏季週末限定で、屋上レストラン「オーシャンズバー」を開催しております。オーシャンズバーでお食事を楽しんでいただいた後に、サウンドホールでのプロポーズ、サプライズでのヘリクルーズという特別プランもご用意が可能。この期間でのプロポーズをご検討の方は、ぜひお問合せください。

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/yokohama/grandoriental/restaurant/bar/





独立型チャペル「サウンドホール」グランドオリエンタルみなとみらい





360度パノラマで夜景を見渡せる特等席「ルーフトップテラス」グランドオリエンタルみなとみらい





プロポーズにシェフ特製のコース料理を グランドオリエンタルみなとみらい





■プロポーズプランの留意点

ヘリコプターはお客様の安全を最優先に、万全のコンプライアンス体制でフライトをしておりますが、プロポーズの当日に悪天候等で飛べないリスクを考えて、『メインのプロポーズプラン』に添える「特別なセカンド・サプライズ」としてプランに組み込んでいただくのがおすすめ。プロポーズは、この日と決めた日に確実にお相手様に想いをお伝えするのが良いでしょう。

もし、当日あいにくの天気となってしまっても、お二人の大切な記念日を笑顔で最高の日にできるよう、後日使える「搭乗引換券」もお渡ししておりますのでご安心ください。