株式会社 Earth spaceは、2026年8月1日(土)・2日(日)の2日間、丸ビルホールにて、自己肯定感、挑戦する力、日本人としての誇りをテーマにしたイベント「BREAKTHROUGH SUMMIT 2026」を開催いたします。





BREAKTHROUGH SUMMIT 2026





告知動画： https://www.youtube.com/watch?v=8T9trdhBhg0





現代の日本では、「自信がない」「やりたいことがあっても一歩踏み出せない」「本当は挑戦したいのに、周囲の目や失敗への不安で動けない」と感じる人が少なくありません。





本イベントでは、その背景にある“自信のなさ”を、単なる個人の性格や努力不足として捉えるのではなく、教育、歴史観、家族観、自己認識、そして日本人としてのアイデンティティという視点から問い直します。





テーマは、

「日本人としての誇りを取り戻し、自分の人生に挑戦する力を育むこと」。





戦後の価値観の変化、歴史教育、自己肯定感の低下、そして現代社会に広がる閉塞感。

それらを背景に、私たちは今、何を取り戻す必要があるのか。





多様な登壇者が、それぞれの人生経験、逆境、再起の物語を通じて、「どんな状況からでも人は立ち上がれる」というメッセージを届けます。









【開催の背景】なぜ今、「日本人としての誇り」なのか

主催者である株式会社 Earth space 代表・石井光枝は、これまで多くの経営者、起業家、リーダーの育成に携わる中で、多くの人が共通して「自信がない」と口にする現実に向き合ってきました。





一方で、成果を出している人たちに話を聞くと、最初から自信があった人はほとんどいません。

むしろ、「自信があるからやる」のではなく、「自信がなくても、自分との約束を守り、行動し続けること」によって、自信は後から育まれていくものです。





では、なぜ多くの人が一歩を踏み出せないのか。

その根底には、自分自身への信頼の低下だけでなく、自分がどこから来て、何を受け継ぎ、何のために生きるのかという“誇り”の喪失があるのではないか。





「BREAKTHROUGH SUMMIT 2026」では、この問いに真正面から向き合います。





日本の歴史や精神性、先人たちの生き方、家族や祖先への感謝、そして“誰かの役に立ちたい”という日本人の中にある自然な願いを見つめ直すことで、参加者一人ひとりが自分自身の存在価値と可能性に気づく場を目指します。









【本イベントが届けたいメッセージ】

本イベントで大切にしているのは、特定の歴史観や価値観を一方的に押しつけることではありません。





大切なのは、現代を生きる私たちが、

「自分は何者なのか」

「何を受け継いで生きているのか」

「次の世代に何を手渡していくのか」

を、あらためて考えることです。





日本には、家族を大切にする心、他者を思いやる精神、約束を守る誠実さ、困難な状況でも立ち上がる強さがあります。





しかし、その価値を日本人自身が十分に知らないまま、自分に自信を持てず、挑戦する前に諦めてしまう人も少なくありません。





「BREAKTHROUGH SUMMIT 2026」は、日本人としての誇りを思い出すことで、自分自身を肯定し、人生にもう一度挑戦するきっかけを届けるイベントです。









【多様な登壇者が語る「逆境から立ち上がる力」】

本イベントには、それぞれ異なる分野で活動しながら、人生の転機や逆境を乗り越えてきた登壇者が集います。





池間哲郎氏は、長年にわたりアジア各地の子どもたちや戦争体験者の声を記録し、命の尊さ、日本人が世界でどのように見られてきたのかを伝え続けてきました。





井上敬一氏は、コミュニケーションや人材育成の分野で多くの人を導きながら、人が本気で変わるために必要な“覚悟”や“在り方”を伝えています。





YANAGIMAN氏は、音楽を通じて人の心を動かし、言葉だけでは届かない感情や祈りを表現してきた音楽プロデューサーです。





田口淳之介氏は、アーティスト・俳優としての活動に加え、自身の人生経験を通じて、逆境を越えて再び歩み出すことの意味を語ります。





溝口勇児氏は、困難な家庭環境から道を切り拓き、事業家として成果を築いてきた人物です。何もないところから這い上がってきた自身の経験を通じて、環境を言い訳にせず人生を変えていく力を伝えます。





それぞれの登壇者が語るのは、単なる成功談ではありません。

挫折、葛藤、孤独、使命感、そして再起。





そのリアルな物語を通じて、参加者が「自分もまだやれる」「今からでも挑戦できる」と感じられる時間を創ります。





「自信」ではなく、「誇り」から人生を動かす

本イベントが伝える大きなテーマの一つは、

「自信があるから挑戦するのではなく、誇りがあるから立ち上がれる」

ということです。





自信は、行動の前にあるものではなく、行動の後に育つものです。

一方で、誇りは、人が困難な状況に立たされた時、自分を支える土台になります。





自分の命がどれだけ多くの人の願いや祈りの上にあるのか。

先人たちがどのような想いでこの国を守り、次の世代へ託してきたのか。

そして、自分はこれから何を大切にして生きるのか。





その問いを持つことが、人生を変える第一歩になると考えています。









【主催者コメント】

株式会社 Earth space 代表・石井光枝は、今回の開催にあたり、次のようにコメントしています。





「多くの方が“自信がない”と言います。でも、本当に必要なのは、最初から完璧な自信を持つことではありません。自分が何者で、何を受け継ぎ、何のために生きるのかを思い出すこと。その土台があれば、人はどんな状況からでも立ち上がることができます。





日本人としての誇りを取り戻すことは、過去に戻ることではありません。未来へ進むための力です。このイベントを通じて、参加者の方が自分自身を好きになり、“もう一度やってみよう”と思えるきっかけを届けたいと考えています。」









【開催概要】

イベント名：Breakthrough Summit 2026

日時 ：1日目｜2026年8月1日(土)10:00～18:00(9:00開場)

2日目｜2026年8月2日(日)10:00～18:00(9:00開場)

会場 ：丸ビルホール(東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 7F)

JR丸ノ内線 「東京駅」地下道直結

主催 ：株式会社 Earth space(代表取締役：石井光枝)









【チケット情報】

A席：4,000円(税込)

S席：8,000円(税込)

その他、VIP席＆プラチナ席をご用意。

各席種により特典が異なります。

お申し込み・詳細は公式サイトをご覧ください。

https://smi.earth-space.jp/l/c/eaLqSbFW/LI9RsaB4









【会社概要】

社名 ： 株式会社 Earth space

所在地 ： 東京都中野区新井2-31-1-401

代表者 ： 石井光枝

事業内容： リーダー育成／組織改革研修/ビジネスイベント企画・運営／

オンラインスクール運営

URL ： https://www.earth-space.co.jp/









【登壇者】

第1部：池間哲郎、井上敬一、YANAGIMAN、田口淳之介、石井光枝

第2部：溝口勇児

※登壇者は変更となる場合がございます。