スマートロックから鍵管理まで、夏休み・旅行シーズンの非対面チェックイン需要に対応。Chatlock、民泊・宿泊施設向け新型キーボックスを近日公開予定

チャットロック株式会社

夏休み・旅行シーズンの非対面チェックイン需要に対応。Chatlock、民泊・宿泊施設向け新型キーボックスを近日公開予定民泊・貸別荘・店舗・オフィスの物理鍵管理をよりスムーズに。アクセス管理ソリューションのラインアップを拡充

チャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大木和紀）は、夏休み・旅行シーズンに向けて高まる民泊・宿泊施設での非対面チェックイン需要に対応するため、物理鍵の受け渡しをサポートする新型キーボックスの公開準備を進めています。

本製品は、民泊施設、貸別荘、小規模宿泊施設、店舗、オフィスなどで発生する物理鍵の受け渡しや一時保管をより分かりやすく行えるよう企画された新しい鍵管理製品です。詳細な仕様や発売時期などについては、準備が整い次第、Chatlock公式サイトおよび公式ストアを通じて順次案内する予定です。

夏休みシーズンに高まる非対面チェックイン需要

夏休みやお盆休みを迎えるこれからの時期は、国内旅行やインバウンド旅行の増加により、民泊施設や貸別荘、小規模宿泊施設の利用が増えるシーズンです。

一方で、多くの施設ではスタッフが常駐しておらず、宿泊者の到着時間に合わせた鍵の受け渡しや、清掃スタッフ・管理会社との鍵共有などが日常的な運営課題となっています。

近年では、運営効率の向上や人手不足への対応を目的として、非対面チェックインを導入する施設も増えています。しかし、建物の構造や管理規約などの理由からスマートロックの設置が難しい物件や、物理鍵による運用を継続している施設も少なくありません。

そのため、スマートロックだけではなく、物理鍵を安全かつ効率的に管理できる仕組みへのニーズも高まっています。

現場の鍵管理をより分かりやすくする新たな選択肢

新型キーボックス

Chatlockではこれまで、住宅向けスマートロックをはじめ、店舗、オフィス、民泊施設など幅広い利用シーンに向けたアクセス管理製品を展開してきました。

その中で、

・スマートロックを設置できない物件でも鍵管理を改善したい

・物理鍵を残したまま非対面チェックインを導入したい

・清掃スタッフや管理会社との鍵共有をもっと簡単にしたい

といった相談も多く寄せられています。

こうしたニーズに対応するため、Chatlockではスマートロックに加え、物理鍵の受け渡しにも対応できる製品ラインアップの拡充を進めています。

今回公開予定の新型キーボックスも、その取り組みの一つとして企画された製品です。

新型キーボックスについて

今回公開準備を進めている新型キーボックスは、物理鍵の保管や受け渡しをより分かりやすく、安全に行うことを目的とした暗証番号式キーボックスです。

電池を必要としないシンプルな構造を採用し、暗証番号による解錠に対応。住宅、民泊施設、貸別荘、店舗、オフィスなど、さまざまな利用シーンでの鍵管理を想定しています。

また、大容量の収納スペースを備えており、物理鍵だけでなくICカードなどの保管にも対応。屋外設置を想定したIP65相当の防塵・防水性能やアルミ合金製ボディを採用し、雨風や日常的な屋外環境での使用にも配慮しています。

壁面への設置を想定した構造により、民泊施設での非対面チェックイン、清掃スタッフとの鍵共有、店舗やオフィスでの営業時間外の鍵受け渡しなど、幅広い用途での活用を想定しています。

製品の仕様、発売時期、販売価格、販売チャネルなどの詳細については、準備が整い次第、順次案内する予定です。

想定される利用シーン

新型キーボックスは、次のような利用シーンを想定しています。

民泊・貸別荘での非対面チェックイン宿泊施設での物理鍵の受け渡し清掃スタッフ・管理会社との鍵共有店舗・オフィスでの営業時間外の鍵管理スマートロックを設置できない物件での鍵管理賃貸住宅やアパートでの鍵の一時保管倉庫・設備・管理施設での共用鍵管理

利用環境に応じてスマートロックと物理鍵管理を組み合わせることで、より柔軟なアクセス管理を実現する選択肢として提案してまいります。

今後の展望

Chatlockでは、スマートロックだけでなく、キーボックス、スマート南京錠、電子錠、関連アクセサリーなど、アクセス管理に関わる製品ラインアップを順次拡充しています。

今後も住宅、民泊、ホテル、店舗、オフィス、施設管理など、それぞれ異なる利用環境や運用課題に合わせたアクセス管理ソリューションを提供し、お客様が利用シーンに応じて最適な鍵管理方法を選択できる環境づくりを進めてまいります。

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。

詳細を見る :https://www.chatlock.co.jp/jp

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

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