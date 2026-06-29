株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作Tシャツ3型をWILDSIDE公式オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYOにて7月3日（金）より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

今回はブラックボディをベースに、ポップさとミステリアスな魅力を兼ね備えたキャラクターモチーフをプリントしたTシャツ3型が登場。ボディには、日本製の久米繊維を採用。確かな品質と快適な着心地を実現しました。コミカルでインパクトのあるグラフィックをモノトーンでまとめることで、存在感がありながらも幅広いスタイリングに取り入れやすいアイテムに仕上げています。

【商品ラインナップ】

Diving Suit T-shirt(Type A)(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-T43-003-2-03/) 9,900円（税込） サイズ：M/L

Diving Suit T-shirt(Type B)(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-T44-003-2-03/) 9,900円（税込） サイズ：M/L

Gaze T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-T45-003-2-03/) 9,900円（税込） サイズ：M/L

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】

▼発売日：2026年7月3日（金）

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO

（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)