「楽器の街・浜松」から新たな観光コンテンツ誕生　車内ジャズライブと転車台ツアーを楽しむ『 HAMANAKO JAZZ TRAIN 』を7月18日に開催

株式会社 Hamanako Destination

株式会社Hamanako Destination（静岡県浜松市）は、天竜浜名湖鉄道と連携し、2026年7月18日（土）、特別企画「HAMANAKO JAZZ TRAIN」を開催します。

本企画は、列車内でジャズの生演奏を楽しみながら天竜浜名湖鉄道沿線の風景を巡り、天竜二俣駅では、国登録有形文化財である転車台・扇形車庫を見学する特別ツアーを組み合わせた、新しい観光体験です。



【 HAMANAKO JAZZ TRAIN 概要】

開催日：

2026年7月18日（土）

会場：

掛川駅～天竜二俣駅～新所原駅 PREMIUMプラン

掛川駅～天竜二俣駅 DAYプラン

天竜二俣駅～新所原駅 NIGHTプラン

内容：※プランにより異なります。

車内ライブ／転車台ツアー

軽食・ドリンク／記念撮影データ

楽曲解説カード

＜詳細（料金）・お申し込みはこちら＞

https://www.tenhama.co.jp/events/35026/

主催：天竜浜名湖鉄道（静岡県浜松市）

制作・運営：Hamanako Destination （静岡県浜松市）



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地域資源をつなぐ、新しい観光コンテンツ



HAMANAKO JAZZ TRAINは、単なる観光列車ではありません。

YAMAHA、KAWAI、Rolandなど多くの楽器メーカーが拠点を構える浜松・浜名湖地域だからこそ、自然、里山、歴史ある鉄道施設、そしてジャズという文化を一つのストーリーとして体験できる「移動そのものが目的となる旅」を目指しています。

インバウンド市場も視野に

株式会社Hamanako Destinationは、海外富裕層や訪日リピーター向けの地域体験コンテンツを数多く造成してきました。

HAMANAKO JAZZ TRAINも、日本人旅行者だけでなく海外からの旅行者をターゲットに、多言語で情報発信を行い、地域文化を体験する観光商品として育成していきます。

鉄道やジャズは世界共通のカルチャーであり、楽器の街・音楽の街 浜松ならではの風景や歴史と組み合わせることで、ここでしか体験できない旅を提供します。