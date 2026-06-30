七十七銀行の新入行員に向けて、「プレコンセプションケア」をテーマにした看護師による現地セミナーを開催

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、住友生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、取締役 代表執行役社長：高

田 幸徳）の不妊治療と仕事の両立支援ソリューション「Whodo 整場（フウドセイバー）」を介し、株式会社七十七銀行（本社: 宮城県仙台市、取締役頭取：小林 英文）の新入行員へ向けてセミナー「将来のために正しく知ろう ープレコンセプションケアをはじめようー」を開催いたしました。

▶住友生命保険相互会社の「Whodo 整場（フウドセイバー）」

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/non-insurance/whodos/



▼本件プレスリリースはこちら。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-815-851fe7c880fb924667cb10a52492a218.pdf

七十七銀行には過去5回、従業員向けにさまざまなテーマでオンラインセミナーを実施。本セミナーでは、ファミワンの看護師・不妊カウンセラーの小澤彩加が登壇し、プレコンセプションケアについて解説しました。セミナーではライフプラン・キャリアプランについても取り上げ、プレコンセプションケアが将来の妊娠・出産に向けた準備だけではなく、自分自身の心と体の健康を整え、これからの人生設計やキャリア選択を考える上でも大切な取り組みであることをお伝えしました。

参加者からは、「自身の健康状態を確認する良いきっかけになった」「将来のライフイベントに備えて健康を意識していきたい」「長く働き続けるためにも健康管理が重要だと感じた」といった声が寄せられ、プレコンセプションケアを自身の生活や将来と結びつけて考える機会となりました。

また、後半には、ライフデザインシートへ記載するワークを実施。自身の価値観や今後の目標を見つめ直しながら、参加者同士で積極的に意見を交わす様子も見られました。

■アンケート結果

■セミナー概要

【テーマ】 「将来のために正しく知ろう ープレコンセプションケアをはじめようー」

【開催日時】 2025年6月9日（火） 10:30～11：30

【講師】 小澤彩加 看護師・不妊カウンセラー（株式会社ファミワン）

※セミナー当日の様子

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995