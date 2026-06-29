きゃりーぱみゅぱみゅ、最新曲「Focus Focus」Music Video公開　15周年イヤーを彩る新たな映像作品が完成

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デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが、現在好評配信中の最新曲「Focus Focus」のMusic Videoを本日公開した。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fgQ_NH-hvGI ]

「Focus Focus」は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”“被写界深度”“広角”“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開する、15周年イヤーの幕開けを飾るアニバーサリーシングルとなっている。

Music Videoの監督を務めたのは、クリエイティブチームmaxillaに所属し、国内外で活躍する映像ディレクターのMasaki Watanabe。数々の広告やアーティストのミュージックビデオを手がけ、先日開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」では最優秀ミュージックビデオ賞にもノミネートされるなど、いま最も注目を集めるクリエイターの一人。きゃりーぱみゅぱみゅとは今回が初タッグとなる。

映像では、これまでのきゃりーぱみゅぱみゅを象徴するカラフルでポップな世界観とは一線を画し、黒髪ボブで魅せるモードなスタイルと、久しぶりのツインテール姿という対照的なビジュアルを披露。ブルーを基調としたスタイリッシュな世界観の中で繰り広げられるダンスシーンに加え、初挑戦となるティースジュエリーや、視力検査表、カメラのフォーカスチャートをモチーフにしたグラフィックなど、楽曲タイトル「Focus Focus」を象徴するギミックが随所に散りばめられている。これまでのイメージとはひと味違う、新たなきゃりーぱみゅぱみゅの魅力を映し出したMusic Videoに仕上がっている。

楽曲の持つ疾走感と、Masaki Watanabe監督ならではの洗練されたビジュアルが融合した本作。15周年イヤーの新たな幕開けを飾る映像作品として、ぜひチェックしてほしい。

■きゃりーぱみゅぱみゅ コメント

初めて渡邉マサキ監督とご一緒させていただきました。久しぶりのMusic Video撮影だったのですが、同世代のスタッフのみなさんとの現場はすごく刺激的で、とても楽しい撮影でした。いつものカラフルでポップな世界観とはまた少し違った雰囲気の作品になっているので、新しい一面を楽しんでいただけたら嬉しいです。15周年イヤーはまだまだたくさんの作品をお届けする予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。

【Music Video】きゃりーぱみゅぱみゅ「Focus Focus」

https://youtu.be/fgQ_NH-hvGI

＜楽曲リリース情報＞

きゃりーぱみゅぱみゅ Digital Single「Focus Focus」

配信URL：https://lnk.to/Focus_Focus

＜イベント情報＞

『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』

日時：2026年8月22日（土）OPEN 14:30 / START 15:30

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM

出演：新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ

チケット料金（前売り）：全席指定 10,000円（税込）

親子席：大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場いただけません。

オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes

＜Profile＞

Kyary Pamyu Pamyu（きゃりーぱみゅぱみゅ）

2011年8月、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。2013年からこれまでに5度のワールドツアーを成功させている。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言は、国内外から注目を集めている。2022年4月には世界最大規模の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演し、GOBIステージのトリを2週にわたって務めた。2023年にはヨーロッパ・アメリカ7都市を巡るワールドツアーも開催。何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける、『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』のアイコン。