VTuber事務所ハコネクト所属『星ノ音コロン』の誕生日記念グッズ&ボイスが6月29日(月)より販売開始
2026年6月29日(月)～2026年7月29日(水)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『星ノ音コロン誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。
■『星ノ音コロン誕生日グッズ&ボイス』詳細
〇星ノ音コロン誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000
・らん先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・アクリルチャーム（約45mm×62mm）
・誕生日ボイス2種
01_ステージの上から
02_2026メッセージボイス
【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「星ノ音コロン直筆サイン」を記入！
〇星ノ音コロン誕生日記念アクリルパネルセット \5,000
・約A5サイズアクリルパネル
・アクリルチャーム（約45mm×62mm）
・誕生日ボイス2種
01_ステージの上から
02_2026メッセージボイス
【音声ファイル形式】wav
〇らん先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000
〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500
01_ステージの上から
02_2026メッセージボイス
【音声ファイル形式】wav
■販売概要
・販売期間
2026年6月29日(月)～2026年7月29日(水)23時59分
・販売サイト
ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/
Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/hoshinone-koron
Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/hoshinone-koron
■星ノ音コロンプロフィール
楽しいことが大好きなおてんばお姫様。星ノ国在住。
女性らしくお淑やかになろうと思ったが、なんか違うと思い諦めた。
みんなが笑顔だと嬉しい気持ちになるので、みんなに元気と癒しを届けるため日々活動している。
お喋りとゲームと歌と文房具がとても大好き。いまを生きている。
誕生日：6月29日
X:https://twitter.com/hoshinonekoron
youtube:https://www.youtube.com/@HoshinoneKoron
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
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ハコネクト総合お問い合わせフォーム
https://haconect.com/contact/