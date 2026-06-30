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日本初*おりもの専用吸水ショーツブランド「モモフル」より数量限定色**『おりもの吸水ショーツ＆ブラelegant』7月6日発売！ブラシリーズ初***「XXLサイズ」も新登場
おりものシート（パンティーライナー）いらずで、タイパ良し・サステナブルな「おりもの吸水ショーツ」
MOON-X Japan株式会社が運営する『momoful（モモフル）』は、おりもの専用の吸水ショーツを日本で初めて*開発したフェムケアブランドです。この度、夏本番の季節に増える「ムレ・ニオイ・おりもの・ボディーライン」悩みに寄り添う、産婦人科医とバストケア専門家によるダブル監修の「おりもの吸水ショーツelegant＆デイリーブラelegant」において、数量限定色**「シャンパンベージュ」を2026年7月6日(月)より順次オンラインにて予約販売を開始いたします。さらに、お客様のお声に応え、ブラにXXLサイズが新登場。豊富なサイズ展開と、既存の定番5色に数量限定**のシャンパンベージュを加えた全6色で、より多くの女性に心地よくお選びいただけるラインアップへと進化します。
*TFCO株式会社調べ（2026年4月28日〜6月16日）。対象商品：おりもの吸水ショーツelegant（またはstylish・luxury・ぴたRich）。日本国内の吸水ショーツ販売事業者主要46社を対象に、公式サイト・公開資料等、ヒアリング調査により、おりもの専用・特化型吸水ショーツの販売有無、発売時期を確認。
**なくなり次第終了
***モモフルのブラジャーシリーズ
■日本初*の「おりもの専用吸水ショーツ」開発背景
開発/ブランドファウンダー 赤坂桃果コメント
声にならない悩み・煩わしさに着目
おりものは多くの女性が日常的に抱える悩みであるにもかかわらず、当時は生理用の吸水ショーツはあっても、おりもの対策に特化した選択肢はほとんどありませんでした。さらに、毎日身に着けたくなるデザイン性まで備えたものとなると、選択肢は限られていました。
（参考：おりものに関する悩み：女性500人調査 https://digitalpr.jp/r/129169 ）
「おりものシートを毎日使う煩わしさを減らしたい。でも、かわいい下着を身に着ける楽しさも諦めたくない」。そんな想いから、モモフルは2023年より、おりものシート（パンティーライナー）に代わる新しい選択肢として、粘性のあるおりものを吸水し、デイリー使いの着心地とデザイン性にこだわった「おりもの専用吸水ショーツ」を展開してきました。吸水ショーツのカテゴリーでは珍しい「おりもの専用」の開発は、日本で初めて*となります。
女性一人ひとりの声に寄り添うために
現在、モモフルのおりもの吸水ショーツは、おりものが多いとき用・少ないとき用・生理用、Tバックタイプ・ノーマルタイプ、レースタイプ・接触冷感のシームレスタイプ、年頃の女の子も使えるXSサイズの展開など、ライフスタイルや好み、体型に合わせて選べるラインアップへと広がり、モモフル全製品シリーズ累計販売数は100万枚（2025年11月時点）を突破しています（リリース末尾にラインナップ掲載）。
吸水ショーツのカテゴリでは、産婦人科医の木崎尚子先生に監修いただき、ムレやニオイ、使い捨てライナーのごわつきが気になる方に寄り添う選択肢として、多くのお客様に安心してお選びいただいています。
モモフルのミッションは、「世界中の女性のQOLを1％上げる」ことです。下着は、一日の中で長い時間、肌に直接触れ続けるものだからこそ、その心地よさは毎日の気分にもつながると考えています。これからもお客様の声に耳を傾けながら、女性一人ひとりが自分らしく快適に過ごせる毎日をサポートする製品・ブランドづくりを目指します。
【数量限定**シャンパンベージュ/XXLサイズブラの開発背景】
お客様の「欲しい」をかたちに。人気カラーの復刻とサイズ展開の拡充
モモフルは、お客様の声に寄り添った製品開発を大切にしています。2025年7月に実施した「欲しいカラー投票」(自社調べ)で第1位となった「シャンパンベージュ」は、同年秋にショーツの数量限定販売で好評を博し、復刻を望む声が多く寄せられていました。そこで、"肌を美しく魅せるベージュ"をコンセプトに、薄着になる季節にも取り入れやすいカラーとして、この夏再び数量限定色**として復刻します。また、「もっと自分に合うサイズを選びたい」というご要望も継続的に寄せられていました。今回の展開拡充は、こうしたお客様一人ひとりの声をかたちにしたものです。
【製品特徴】
おりもの吸水ショーツelegant
日本初*「おりもの専用吸水ショーツ」を開発したモモフルの、総レースタイプの吸水ショーツ。粘性のある“おりもの”の吸水に特化した機能性と、エレガントなデザイン性を兼ね備え、おりものが多いとき、軽い尿漏れ、生理前後に対応。
産婦人科医、木崎尚子先生監修
吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）、おりものシート3〜5枚分に相当
抗菌防臭（ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える加工）
ムレやすい粘性のあるおりものをすばやく吸水する、通気性のある6層構造の吸水面を採用（吸水速乾・抗菌防臭・高吸収・防水層）
Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開
吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地
おりもの吸水前後の吸水面イメージ
吸水ショーツ監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生 コメント
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
■製品情報
おりもの吸水ショーツelegant
メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
カラー展開：
数量限定(復刻)：シャンパンベージュ
定番カラー：グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブ ラック、ワインレッド
サイズ：S、M、L、XL ※ショーツはXXL展開なし
型：通常タイプ、Tバックタイプ
【製品特徴】
デイリーブラelegant
おりもの吸水ショーツelegantとセットで使える、ストレスフリーな付け心地と、美しいバストラインを整える機能性を兼ね備えた、光る総レース仕立てのノンワイヤーブラ。
極上やわらかパッドと、カップ内側のパワーネットで、自然なまぁるいバストを演出
ノンワイヤーでストレスフリー
脇高設計により、気になるハミ肉をキャッチ
体調による微妙なサイズの変化に柔軟に対応する3連×4段階ホック
デイリーブラ監修：バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏 コメント
特にこだわったのは、美しいデコルテラインと自然なバストラインの演出です。パッドで無理に盛るのではなく、自身のバストを活かして丸みのあるシルエットを形成し、内側のパワーネットで厚みを加えることなく理想的なラインをサポートします。さらに、輝くレースをあしらうことで女性らしさや可愛らしさも表現しました。生地選びにもこだわり、肌に直接触れる部分には敏感肌の方にも着用いただける通気性の高い素材を採用。伸縮性のある生地なので程よくフィットし、快適な着心地です。『輝くバストへ』というメッセージを込めた、補整力・快適性・デザイン性を兼ね備えた一枚です。
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏
■製品情報
デイリーブラelegant
メーカー希望小売り価格：各3,828円(税込)
カラー展開：
数量限定(New)：シャンパンベージュ
定番カラー：グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラック、ワインレッド
サイズ：S、M、L、XL、XXL(New)
【発売日/流通】（数量限定シャンパンベージュのブラ・ショーツ/XXLサイズブラ）
流通：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、Amazon
公式サイトURL：https://vieon.co.jp/ ※7/6より限定色・XXLサイズ反映
発売日：2026年7月6日(月)より予約販売開始
お届けは7月中旬より順次、Amazonのみ8月初旬発売
【momoful製品一覧】
モモフルは「おりもの吸水ショーツ」をはじめ、補正用ショーツやフェムケア製品など、女性の日常に寄り添う幅広いラインナップを展開しています。
吸水ショーツシリーズ
＜おりもの用＞
■ぴたRich™
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・接触冷感のシームレス生地
・セットブラの展開あり
https://digitalpr.jp/r/135774
■フリーライナー™luxury
・パンティーライナーいらず（フリー）から命名
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
※セットブラ「デイリーブラluxury」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/132266
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
※セットブラ「デイリーブラelegant」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/118963
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
・Tバック展開あり
・XS展開あり
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
補正用ショーツシリーズ
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
インナーケア
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
「momoful（モモフル）」は、「世界中の女性のQOLを1％上げる」をミッションとし、機能性とデザイン性を兼ね備えたインナー等を展開するフェムケアブランドです。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインでSNSにて注目いただいた「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目した、日本初*の「おりもの専用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://www.momoful.com/
MOON-X Japan株式会社が運営する『momoful（モモフル）』は、おりもの専用の吸水ショーツを日本で初めて*開発したフェムケアブランドです。この度、夏本番の季節に増える「ムレ・ニオイ・おりもの・ボディーライン」悩みに寄り添う、産婦人科医とバストケア専門家によるダブル監修の「おりもの吸水ショーツelegant＆デイリーブラelegant」において、数量限定色**「シャンパンベージュ」を2026年7月6日(月)より順次オンラインにて予約販売を開始いたします。さらに、お客様のお声に応え、ブラにXXLサイズが新登場。豊富なサイズ展開と、既存の定番5色に数量限定**のシャンパンベージュを加えた全6色で、より多くの女性に心地よくお選びいただけるラインアップへと進化します。
*TFCO株式会社調べ（2026年4月28日〜6月16日）。対象商品：おりもの吸水ショーツelegant（またはstylish・luxury・ぴたRich）。日本国内の吸水ショーツ販売事業者主要46社を対象に、公式サイト・公開資料等、ヒアリング調査により、おりもの専用・特化型吸水ショーツの販売有無、発売時期を確認。
**なくなり次第終了
***モモフルのブラジャーシリーズ
■日本初*の「おりもの専用吸水ショーツ」開発背景
開発/ブランドファウンダー 赤坂桃果コメント
声にならない悩み・煩わしさに着目
おりものは多くの女性が日常的に抱える悩みであるにもかかわらず、当時は生理用の吸水ショーツはあっても、おりもの対策に特化した選択肢はほとんどありませんでした。さらに、毎日身に着けたくなるデザイン性まで備えたものとなると、選択肢は限られていました。
（参考：おりものに関する悩み：女性500人調査 https://digitalpr.jp/r/129169 ）
「おりものシートを毎日使う煩わしさを減らしたい。でも、かわいい下着を身に着ける楽しさも諦めたくない」。そんな想いから、モモフルは2023年より、おりものシート（パンティーライナー）に代わる新しい選択肢として、粘性のあるおりものを吸水し、デイリー使いの着心地とデザイン性にこだわった「おりもの専用吸水ショーツ」を展開してきました。吸水ショーツのカテゴリーでは珍しい「おりもの専用」の開発は、日本で初めて*となります。
女性一人ひとりの声に寄り添うために
現在、モモフルのおりもの吸水ショーツは、おりものが多いとき用・少ないとき用・生理用、Tバックタイプ・ノーマルタイプ、レースタイプ・接触冷感のシームレスタイプ、年頃の女の子も使えるXSサイズの展開など、ライフスタイルや好み、体型に合わせて選べるラインアップへと広がり、モモフル全製品シリーズ累計販売数は100万枚（2025年11月時点）を突破しています（リリース末尾にラインナップ掲載）。
吸水ショーツのカテゴリでは、産婦人科医の木崎尚子先生に監修いただき、ムレやニオイ、使い捨てライナーのごわつきが気になる方に寄り添う選択肢として、多くのお客様に安心してお選びいただいています。
モモフルのミッションは、「世界中の女性のQOLを1％上げる」ことです。下着は、一日の中で長い時間、肌に直接触れ続けるものだからこそ、その心地よさは毎日の気分にもつながると考えています。これからもお客様の声に耳を傾けながら、女性一人ひとりが自分らしく快適に過ごせる毎日をサポートする製品・ブランドづくりを目指します。
【数量限定**シャンパンベージュ/XXLサイズブラの開発背景】
お客様の「欲しい」をかたちに。人気カラーの復刻とサイズ展開の拡充
モモフルは、お客様の声に寄り添った製品開発を大切にしています。2025年7月に実施した「欲しいカラー投票」(自社調べ)で第1位となった「シャンパンベージュ」は、同年秋にショーツの数量限定販売で好評を博し、復刻を望む声が多く寄せられていました。そこで、"肌を美しく魅せるベージュ"をコンセプトに、薄着になる季節にも取り入れやすいカラーとして、この夏再び数量限定色**として復刻します。また、「もっと自分に合うサイズを選びたい」というご要望も継続的に寄せられていました。今回の展開拡充は、こうしたお客様一人ひとりの声をかたちにしたものです。
【製品特徴】
おりもの吸水ショーツelegant
日本初*「おりもの専用吸水ショーツ」を開発したモモフルの、総レースタイプの吸水ショーツ。粘性のある“おりもの”の吸水に特化した機能性と、エレガントなデザイン性を兼ね備え、おりものが多いとき、軽い尿漏れ、生理前後に対応。
産婦人科医、木崎尚子先生監修
吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）、おりものシート3〜5枚分に相当
抗菌防臭（ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える加工）
ムレやすい粘性のあるおりものをすばやく吸水する、通気性のある6層構造の吸水面を採用（吸水速乾・抗菌防臭・高吸収・防水層）
Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開
吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地
おりもの吸水前後の吸水面イメージ
吸水ショーツ監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生 コメント
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
■製品情報
おりもの吸水ショーツelegant
メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
カラー展開：
数量限定(復刻)：シャンパンベージュ
定番カラー：グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブ ラック、ワインレッド
サイズ：S、M、L、XL ※ショーツはXXL展開なし
型：通常タイプ、Tバックタイプ
【製品特徴】
デイリーブラelegant
おりもの吸水ショーツelegantとセットで使える、ストレスフリーな付け心地と、美しいバストラインを整える機能性を兼ね備えた、光る総レース仕立てのノンワイヤーブラ。
極上やわらかパッドと、カップ内側のパワーネットで、自然なまぁるいバストを演出
ノンワイヤーでストレスフリー
脇高設計により、気になるハミ肉をキャッチ
体調による微妙なサイズの変化に柔軟に対応する3連×4段階ホック
デイリーブラ監修：バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏 コメント
特にこだわったのは、美しいデコルテラインと自然なバストラインの演出です。パッドで無理に盛るのではなく、自身のバストを活かして丸みのあるシルエットを形成し、内側のパワーネットで厚みを加えることなく理想的なラインをサポートします。さらに、輝くレースをあしらうことで女性らしさや可愛らしさも表現しました。生地選びにもこだわり、肌に直接触れる部分には敏感肌の方にも着用いただける通気性の高い素材を採用。伸縮性のある生地なので程よくフィットし、快適な着心地です。『輝くバストへ』というメッセージを込めた、補整力・快適性・デザイン性を兼ね備えた一枚です。
バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏
■製品情報
デイリーブラelegant
メーカー希望小売り価格：各3,828円(税込)
カラー展開：
数量限定(New)：シャンパンベージュ
定番カラー：グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラック、ワインレッド
サイズ：S、M、L、XL、XXL(New)
【発売日/流通】（数量限定シャンパンベージュのブラ・ショーツ/XXLサイズブラ）
流通：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、Amazon
公式サイトURL：https://vieon.co.jp/ ※7/6より限定色・XXLサイズ反映
発売日：2026年7月6日(月)より予約販売開始
お届けは7月中旬より順次、Amazonのみ8月初旬発売
【momoful製品一覧】
モモフルは「おりもの吸水ショーツ」をはじめ、補正用ショーツやフェムケア製品など、女性の日常に寄り添う幅広いラインナップを展開しています。
吸水ショーツシリーズ
＜おりもの用＞
■ぴたRich™
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・接触冷感のシームレス生地
・セットブラの展開あり
https://digitalpr.jp/r/135774
■フリーライナー™luxury
・パンティーライナーいらず（フリー）から命名
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
※セットブラ「デイリーブラluxury」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/132266
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
※セットブラ「デイリーブラelegant」の展開あり
https://digitalpr.jp/r/118963
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
・Tバック展開あり
・XS展開あり
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
補正用ショーツシリーズ
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
インナーケア
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
「momoful（モモフル）」は、「世界中の女性のQOLを1％上げる」をミッションとし、機能性とデザイン性を兼ね備えたインナー等を展開するフェムケアブランドです。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインでSNSにて注目いただいた「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目した、日本初*の「おりもの専用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://www.momoful.com/