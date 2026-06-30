日本初*おりもの専用吸水ショーツブランド「モモフル」より数量限定色**『おりもの吸水ショーツ＆ブラelegant』7月6日発売！ブラシリーズ初***「XXLサイズ」も新登場



























































































【momoful製品一覧】モモフルは「おりもの吸水ショーツ」をはじめ、補正用ショーツやフェムケア製品など、女性の日常に寄り添う幅広いラインナップを展開しています。吸水ショーツシリーズ＜おりもの用＞■ぴたRich™・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）・接触冷感のシームレス生地・セットブラの展開ありhttps://digitalpr.jp/r/135774■フリーライナー™luxury・パンティーライナーいらず（フリー）から命名・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）・シア―,刺繍,レースhttps://digitalpr.jp/r/121825※セットブラ「デイリーブラluxury」の展開ありhttps://digitalpr.jp/r/132266■おりもの吸水ショーツelegant・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）・総レースhttps://digitalpr.jp/r/113023※セットブラ「デイリーブラelegant」の展開ありhttps://digitalpr.jp/r/118963■おりもの吸水ショーツstylish・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）・レースのないシンプルデザイン・Tバック展開あり・XS展開ありhttps://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr＜生理用 ＞■サニタリーショーツ elegant・吸水量70mlhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html補正用ショーツシリーズ■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）桃尻を叶えるヒップアップショーツhttps://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.htmlインナーケア■Luna BIO フェムケアサプリメント医師監修のフェムケア乳酸菌サプリhttps://digitalpr.jp/r/123134momofulわたしの味方は、いつだってモモフル。毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？インナーをモモフルに変えるだけで毎日はもっと快適に、前向きに変わります。それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない“上質な機能性インナーブランド”だから。ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も美しく心地よく包み込む。毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。https://www.momoful.com/「momoful（モモフル）」は、「世界中の女性のQOLを1％上げる」をミッションとし、機能性とデザイン性を兼ね備えたインナー等を展開するフェムケアブランドです。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインでSNSにて注目いただいた「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目した、日本初*の「おりもの専用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。会社概要MOON-X Japan株式会社代表：長谷川 晋設立：2026年2月所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容：国内ブランド事業の運営URL：https://www.moon-x-japan.co.jpブランド・製品に関するお問い合わせ：https://www.moon-x.com/business/brand