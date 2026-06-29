＜マガポケ11周年企画 第２弾＞推し作品を配置して、自分だけのチームを作れる「マガポケベストイレブン」をリリース！

株式会社講談社

マガポケはメジャーから尖ったものまで、幅広いジャンルの作品に支えられ今年で11周年を迎えます。みなさんと歩んできた11年に感謝して、マガポケ創刊記念日の8月1日を目指して企画を続々準備中です。

あなただけのドリームチームが作れる！「マガポケベストイレブン」を期間限定機能としてリリース！

今年で「マガポケ」が11周年を迎えることを記念し、ワールドカップで連日盛り上がりを見せるサッカーの "ベストイレブン" にもなぞらえた新機能「マガポケベストイレブン」を期間限定で実装いたします。 本機能では、ユーザーが好きな11作品を選抜し、フォーメーション画像を生成してSNSへ投稿することができます。

作品を選ぶだけでなく、FW・MF・DF・GKの各ポジションに配置することができ、あなただけの理想の布陣を表現することが可能です！ どの作品をエースに据えるかは、あなた次第！

マガポケベストイレブン完成イメージ

＜詳細＞

・「マガポケベストイレブン」URL（PCからでもスマホからでもご利用いただけます）

https://pocket.shonenmagazine.com/11th

・リリース日

2026年6月29日 11:00～（期間限定実装）

今後も、8月1日に向け、企画を準備中です。

お楽しみに！

マガポケ11周年企画 スケジュールはこちら!

＜マガポケ11周年企画 第１弾＞マガポケ史上初!! お手軽SNS応募の漫画賞開催!!

編集者がSNSに張り付いて待機しています。お気軽に力試ししてください。

詳細はこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008557.000001719.html)