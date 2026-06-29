「梱包はコストではない。企業価値への投資である。」ランバーラップジャパン、木材梱包を企業PRに変える“価値向上型梱包シート”を本格展開

ランバーラップジャパン合同会社

ランバーラップジャパン合同会社（代表：瓦谷知則）は、木材輸送用包装材「ランバーラップ」の販売を本格展開します。

ランバーラップは、木材製品を雨濡れ、日焼け、汚れから守るだけの保護シートではありません。企業ロゴやブランド名を印刷することで、輸送中・保管中の木材バンドルそのものを企業PRの媒体へと変える“価値向上型梱包シート”です。

価格競争が厳しさを増す日本の木材産業に対し、ランバーラップジャパンは「梱包をコストから企業価値への投資へ変える」という新しい考え方を提案します。

自社PR型の梱包シート『ランバーラップ』

■ 梱包は、企業の第一印象である

木材製品は、製造工場を出荷してからお届け先企業へ届くまでに、トラック、港湾、コンテナ、物流倉庫、建築現場など、多くの場所を経由します。

その過程で、最初に目に入るのは木材そのものではありません。

「梱包」です。

どれほど高品質な木材であっても、雨に濡れ、汚れ、日焼けした状態で届けば、お届け先企業が受ける印象は大きく変わります。

反対に、美しく整えられた梱包で届けば、

「この会社は品質管理がしっかりしている」

「安心して取引できる」

「製品を大切に扱っている」

という信頼につながります。

ランバーラップジャパンは、梱包を単なる保護資材ではなく、企業の品質姿勢を伝える重要なコミュニケーションツールであると考えています。

■ ランバーラップが提供する5つの価値

1. 品質価値

ランバーラップは、木材製品を雨濡れ、紫外線による日焼け、汚れなどから保護します。製材品、集成材、CLT、LVL、合板など、外観品質が評価に直結する木材製品の品質維持に貢献します。

2. 信頼価値

きれいな状態で製品を届けることは、お届け先企業からの信頼獲得につながります。梱包まで配慮された製品は、企業の品質管理力を伝える重要な要素となります。

3. ブランド価値

ランバーラップには、企業ロゴ、ブランド名、商品名などの印刷が可能です。木材バンドルが輸送・保管される間、梱包そのものが企業ブランドを発信します。

4. 広告価値

港湾、物流センター、建築現場、製材工場など、木材が移動するあらゆる場所で企業名やブランドが人の目に触れます。ランバーラップは、輸送中のバンドルを“動く広告”へと変えることができます。

5. 競争力向上

日本企業は、原材料費、物流費、人件費の上昇、海外製品との価格競争など、厳しい環境に置かれています。だからこそ、価格だけで競うのではなく、品質・信頼・ブランドで選ばれる高付加価値路線への転換が求められています。

ランバーラップは、その一歩を後押しする梱包資材です。

■ 安いシートではなく、価値を生むシートへ

市場には、より安価なシートやブルーシートなどの代替品も存在します。

しかし、ランバーラップジャパンが目指すのは、単なる価格競争ではありません。

私たちが提案するのは、

「木材を守る」

「企業の信頼を守る」

「ブランドを育てる」

「企業価値を高める」

という考え方です。

ランバーラップは、単なる梱包材ではなく、企業の品質とブランドを届けるための“価値向上型梱包シート”です。

■ PPバンド・ストレッチフィルムなど梱包資材も展開

ランバーラップジャパンでは、ランバーラップに加えて、PPバンド、ストレッチフィルム、その他梱包資材の取り扱いも進めています。

木材・建材物流では、保護、結束、固定、荷崩れ防止など、複数の梱包資材を適切に組み合わせることが重要です。

当社は、製造工場、流通会社、商社、輸出事業者に向けて、木材製品の輸送形態や用途に合わせた梱包資材の提案を行い、物流品質と企業価値の向上を支援してまいります。

【代表コメント】

私たちは、シートを販売したいのではありません。

日本の木材産業が、価格競争だけに巻き込まれるのではなく、品質とブランドで選ばれる産業になってほしいと考えています。

梱包は、これまでコストとして見られることが多かった分野です。しかし、見方を変えれば、梱包は企業の品質姿勢を伝え、ブランドを発信し、お届け先企業からの信頼を高める大切な接点です。

ランバーラップは、そのための小さな一歩です。

木材を守ることはもちろん、その先にある企業への信頼とブランド価値の向上を支えることで、日本の木材産業の高付加価値化に貢献してまいります。

ランバーラップジャパン合同会社

代表 瓦谷知則

【ブランドメッセージ】

Protecting Lumber. Elevating Brands.

木材を守る。企業価値を高める。

【会社概要】

会社名：ランバーラップジャパン合同会社

代表者：代表 瓦谷知則

事業内容：ランバーラップ、PPバンド、ストレッチフィルム、木材・建材向け梱包資材の販売

URL：https://lwjp.link

【本件に関するお問い合わせ】

ランバーラップジャパン合同会社

担当：瓦谷知則

URL：https://lwjp.link