TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』ティザービジュアル第2弾公開！サポート妖精「エムピー」のフィギュア化決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、累計発行部数200万部を突破したフレックスコミックス「COMICメテオ」連載のパーティー追放から始まる魔力回収＆運用ファンタジー作品『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』を原作とするTVアニメについて、最新情報をお知らせいたします。

TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』

ティザービジュアル第2弾公開！

2026年10月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日ほかにて放送開始するTVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』のティザービジュアル第2弾を公開しました！

【第一弾】【第2弾】

今回公開されたティザービジュアル第2弾では、第1弾で描かれた『断空の剣』の仲間たちとともに冒険へ踏み出す主人公レントの明るい表情から一転、強い決意を宿したレントの姿が印象的に描かれています。

さらにビジュアルには、ガイ・ミサ・エルから「魔力を強制徴収する」レントの姿が描かれており、本作の物語が大きく動き出すことを予感させます。また、レントの傍では可愛らしい姿でありながらも意味深な笑みを浮かべたサポート妖精エムピーも登場！

仲間との出会いから始まったレントの物語の先に待つものとは――。レントが歩む新たな運命と、魔力回収＆運用ファンタジーの行く末への期待を高めるビジュアルとなっています。

サポート妖精「エムピー」のフィギュア化決定！

コトブキヤ（壽屋）よりTVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』に登場するサポート妖精エムピー（CV. 加藤英美里）のフィギュア化が決定しました！



フィギュアは1/1スケール、作中等身大の姿で立体化。

7月2日より開催される「Anime EXPO 2026」での原型展示を皮切りに、国内イベントやコトブキヤ店舗でも原型サンプルや、今後の彩色サンプルの展示が予定されています。

続報をお楽しみに！

エムピー役加藤英美里さんのサイン入り色紙プレゼントキャンペーン実施中！

公式 X にて、エムピー役加藤英美里さんのサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施中！

キャンペーン詳細は公式サイト・公式Xをご確認の上、ぜひご参加ください。

期間：2026年6月24日（水）12:00～6月30日（火）23:59まで

公式X：@revo_anime (https://x.com/revo_anime)

公式サイト：https://revo-anime.com/

作品基本情報

あらすじ

ここは、創世神から授かる「ギフト」によって人生が大きく左右される世界――。

辺境の村に暮らす心優しい少年・レントは、自分の魔力を仲間に“貸し与える”ことができる極めて稀有なサポート能力《魔蔵庫》を授かる。

村の幼馴染たちと共にパーティー『断空の剣』を結成し、サポート役としての使命を胸に冒険の旅へと踏み出していく。

しかし、いつまでも弱いままのレントはお荷物と見なされ、無情にもパーティーから“追放”されてしまう！

激しい怒りと復讐心が芽生えたレントのギフトは進化を遂げ、真の能力を開花させる――

それは、貸し続けてきた膨大な魔力を【強制徴収】する スキルだった。

裏切った“元仲間”たちから魔力を取り立て、それを糧に成長していくレントの“復讐”の物語が、今、始まる！

STAFF

原作：まさキチ

漫画：飯島しんごう

監督：球野たかひろ

シリーズ構成：森龍介

キャラクターデザイン：森和江

色彩設計：のぼりはるこ

美術監督：荒井和浩

撮影監督：小西庸平

編集：坂本雅紀

音響監督：浦上慶子

音楽：大谷幸

アニメーション制作：SynergySP

CAST

レント：川島零士

エムピー：加藤英美里

ガイ：濱野大輝

ミサ：関根明良

エル：小林ゆう

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：2026年10月より毎週土曜深夜1時30分～

ＢＳ朝日 ：2026年10月より毎週日曜深夜1時00分～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://revo-anime.com/

公式X：@revo_anime (https://x.com/revo_anime)

原作情報

原作：飯島しんごう（漫画）／まさキチ（原作） 『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』

累計発行部数200万部突破！

フレックスコミックス「COMICメテオ」掲載

COMICメテオ作品ページ：https://kirapo.jp/meteor/titles/ribo

原作コミックス1~5巻好評発売中！

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)まさキチ・飯島しんごう・フレックスコミックス／「貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収」製作委員会