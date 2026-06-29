株式会社ヤサカ　2026-2027シーズン、2027-2028シーズン　オフィシャルサプライヤー（女子ネットサポート）に決定

一般社団法人Ｔリーグ

一般社団法人Ｔリーグは、株式会社ヤサカとの間で、2026-2027および2027-2028シーズンの

「女子オフィシャルサプライヤー（卓球ネット・サポート）」としての契約を更新・決定いたしました。



ヤサカ様とTリーグの歩みは、リーグが誕生した2018年の初年度から始まりました。日本卓球界の新たな挑戦において、ヤサカ様は最初の一歩から共に歩み、その圧倒的な技術力でTリーグの基盤を支え続けてくださいました。

激しさと繊細さが同居するＴリーグ女子のハイスピードラリー。ネット際でのミリ単位の攻防を可能にしているのは、初年度から変わらないヤサカ様のサポートのおかげでした。



初年度から今日に至るまでの深い感謝を胸に、私たちはこの強固な絆を次の2シーズンへとつなげます。共にTリーグの歴史を創ってきたヤサカ様と共に、Tリーグはさらなる高みへ、ファンの皆様を熱狂させるリーグへと進化を続けてまいります。



■ Ｔリーグ 理事長 坂井一也 コメント

「2018年のTリーグ開幕という記念すべき瞬間から、常にリーグに寄り添い、支え続けてくださっているヤサカ様とのパートナーシップを、次の2シーズンも継続できることを心から誇りに思い、深く感謝申し上げます。

Ｔリーグ女子の舞台において、ヤサカ様のネット・サポートは、激しいラリーの振動を吸収し、常に完璧な高さを維持する『信頼の象徴』でした。この揺るぎない土台があるからこそ、Tリーガーたちは100%の信頼を持ってネット際を攻め、観客を魅了するラリーを紡ぎ出すことができます。 初年度からの伝統と感謝を力に変え、次の2シーズンはさらにクリエイティブな未来をヤサカ様と共に創り上げてまいります。」