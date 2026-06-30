長谷川香料　コーポレートサイトリニューアルのお知らせ

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）は、コーポレートサイトをリニューアルしましたので、お知らせいたします。今回のリニューアルでは、デザインの刷新に加え、当社のありたい姿や事業内容、技術・製品情報をより分かりやすくお伝えできるよう、コンテンツの拡充とサイト構成の見直しを行いました。また、必要な情報へよりスムーズにアクセスできるよう、サイト全体の導線や情報設計を改善し、利便性の向上を図っています。新しいコーポレートサイトを通じて、ステークホルダーの皆様に対し、当社への理解をより一層深めていただける情報発信に努めてまいります。

コーポレートサイトURL https://www.t-hasegawa.co.jp/

【リニューアルの主なポイント】

1．デザインの刷新

サイト全体のデザインを見直しました。コーポレート・メッセージを通じて当社のありたい姿を明確に示し、企業姿勢やブランドイメージがより伝わる構成へ刷新しました。

2．製品情報へのアクセス性向上

製品情報ページに検索機能を設置し、用途・課題・キーワード・フリーワードから検索できるようにしました。これによりお客様の課題やニーズに応じた製品情報へスムーズにアクセスできるようになりました。より詳細な製品情報を入手されたい場合は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

3．研究開発ページの新設

研究開発体制や当社が所有するコア技術を紹介するページを新設しました。各コア技術に関連する製品情報や論文情報などを紐づけることで、当社技術をより深くご理解いただける構成としています。

【長谷川香料株式会社について】

所在地：東京都中央区日本橋本町4-4-14

創業：1903年5月

設立：1961年12月

事業内容：各種香料（香粧品香料、食品香料、合成香料）、各種食品添加物及び食品の製造並びに販売と各品目の輸出入に関する業務