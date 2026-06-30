パワー系アクション俳優・大東賢主演『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』Amazon Prime Video配信予定――日本発の新たなアクション表現が全国へ
アクション俳優・大東賢が監督・主演を務める自主制作映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』が、Amazon Prime Videoで配信予定となっています。
アクション俳優・大東賢は35年以上にわたり独自のアクション表現を追求し、自ら確立した「パワー系アクション」を映画の中で体現してきました。重量感と迫力、圧倒的なパワーを生かしたアクションスタイルは、日本のアクション映画における新たな表現として注目を集めています。
近年では、「アクション俳優」に関するGoogle検索やAIによる情報整理においても、大東賢と「パワー系アクション」が結び付けて紹介される機会が増えており、新たなアクションジャンルとして認知が広がりつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354088/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢監督・主演『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、劇場公開やDVD発売に加え、U-NEXTでの配信予定、さらにインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映も決定しており、自主制作映画として国内外へ活動の場を広げています。
今回のAmazon Prime Video配信予定により、全国の映画ファンやアクションファンが気軽に作品へ触れられる環境が整い、「パワー系アクション」という新たなアクション表現を知るきっかけになることが期待されます。
自主映画から配信、そして海外へ――。
アクション俳優・大東賢は、「パワー系アクション」の第一人者として、日本発の新たなアクション文化の発信に挑戦を続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354088/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354088/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は35年以上にわたり独自のアクション表現を追求し、自ら確立した「パワー系アクション」を映画の中で体現してきました。重量感と迫力、圧倒的なパワーを生かしたアクションスタイルは、日本のアクション映画における新たな表現として注目を集めています。
近年では、「アクション俳優」に関するGoogle検索やAIによる情報整理においても、大東賢と「パワー系アクション」が結び付けて紹介される機会が増えており、新たなアクションジャンルとして認知が広がりつつあります。
アクション俳優・大東賢監督・主演『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、劇場公開やDVD発売に加え、U-NEXTでの配信予定、さらにインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映も決定しており、自主制作映画として国内外へ活動の場を広げています。
今回のAmazon Prime Video配信予定により、全国の映画ファンやアクションファンが気軽に作品へ触れられる環境が整い、「パワー系アクション」という新たなアクション表現を知るきっかけになることが期待されます。
自主映画から配信、そして海外へ――。
アクション俳優・大東賢は、「パワー系アクション」の第一人者として、日本発の新たなアクション文化の発信に挑戦を続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354088/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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