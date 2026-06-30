ペロブスカイト太陽電池の最新動向。 IDTechExが最新調査レポートのリリースと関連無料ウェビナー予定を公開。～ペロブスカイト太陽電池の商業化と最新製造技術をアナリストが評価～
IDTechEx（先進技術市場調査会社: 本社 英国 ケンブリッジ）は、『2026年ペロブスカイト太陽電池の商用化に関する評価 ― 進捗、高付加価値用途、量産化の現実性』と題したウェビナーを、2026年7月9日（木）に開催します。
ペロブスカイト太陽電池（PV）が、研究室レベルでの高効率記録から初期の商業化段階へと移行する中、技術的ポテンシャルと商業的バンカビリティの間にあるギャップをどう埋めるかが極めて重要になっています。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルリサーチアソシエイツの Dr Xiaoxi He が、過度な期待を取り除き、現在のペロブスカイトPVの状況について、製造の現実、用途別市場準備状況、そしてギガワット規模の普及が可能になる前に克服すべき真の課題を根拠に基づいた分析で検証します。
＜ウェビナー開催概要＞
テーマ：『2026年ペロブスカイト太陽電池の商用化に関する評価 ― 進捗、高付加価値用途、量産化の実現性』 (Assessing Perovskite PV Commercialization in 2026 - Progress, High-Value Applications, and Scaling Realities）
開催日時： 2026年7月9日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/PerovskiteWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354024/images/bodyimage1】
＜ウェビナーで取り上げる内容（予定）＞
- ペロブスカイト太陽電池概要と種類の紹介
- パイロット規模のペロブスカイト・シリコンのタンデム型とシングル接合型モジュールの２つの開発路線の最新製造技術の進展評価
- 高付加価値商業用途のターゲット分析とユーティリティ規模発電要件に対する各ニッチ市場の実現可能評価
- 機関投資家による負債融資を妨げる主要な障壁検証
- サプライチェーンの革新、新たな市場機会に関する実践的な洞察
＜市場調査レポートについて＞
『ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年：技術、市場、トレンド』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
ペロブスカイト太陽電池を商用化と技術の面から徹底分析し、機会と課題を評価。用途分析およびアプリケーション・技術のタイプ別10年間の詳細市場予測を掲載。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
ペロブスカイト太陽電池（PV）が、研究室レベルでの高効率記録から初期の商業化段階へと移行する中、技術的ポテンシャルと商業的バンカビリティの間にあるギャップをどう埋めるかが極めて重要になっています。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルリサーチアソシエイツの Dr Xiaoxi He が、過度な期待を取り除き、現在のペロブスカイトPVの状況について、製造の現実、用途別市場準備状況、そしてギガワット規模の普及が可能になる前に克服すべき真の課題を根拠に基づいた分析で検証します。
＜ウェビナー開催概要＞
テーマ：『2026年ペロブスカイト太陽電池の商用化に関する評価 ― 進捗、高付加価値用途、量産化の実現性』 (Assessing Perovskite PV Commercialization in 2026 - Progress, High-Value Applications, and Scaling Realities）
開催日時： 2026年7月9日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/PerovskiteWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354024/images/bodyimage1】
＜ウェビナーで取り上げる内容（予定）＞
- ペロブスカイト太陽電池概要と種類の紹介
- パイロット規模のペロブスカイト・シリコンのタンデム型とシングル接合型モジュールの２つの開発路線の最新製造技術の進展評価
- 高付加価値商業用途のターゲット分析とユーティリティ規模発電要件に対する各ニッチ市場の実現可能評価
- 機関投資家による負債融資を妨げる主要な障壁検証
- サプライチェーンの革新、新たな市場機会に関する実践的な洞察
＜市場調査レポートについて＞
『ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年：技術、市場、トレンド』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
ペロブスカイト太陽電池を商用化と技術の面から徹底分析し、機会と課題を評価。用途分析およびアプリケーション・技術のタイプ別10年間の詳細市場予測を掲載。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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