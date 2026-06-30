■競技内容 大会名：アイアンマン（2026/ケアンズ） 開催日：2026年6月14日（日） プロ男子スタート07:37（日本時間同日06:37） 開催地：オーストラリア/ケアンズ 競技距離：スイム3.8km（変則2周）、バイク180km（パームコーブと北側折り返し地点間2周後、T2へ）、ラン42.2km（4周） 大会HP：https://www.ironman.com/races/im-cairns

プロ男子 上位3名と日本人結果

1位：Nick Thompson（オーストラリア）7:49:48 2位：Ben Hill（オーストラリア）7:56:52 3位：古谷純平（サンフロンティア不動産・メークス/東京）8:01:32 15位：寺澤光介（ベストインプレコンサルティング/東京）9:05:58

プレシジョンサポート古谷純平選手 3位

Instagram：https://www.instagram.com/jumpei_furuya/ スイム：49:12 バイク：4:20:29 ラン：2:45:46 トータル：8:01:32

今回のレースも補給のメインはプレシジョンのドリンクミックス、ジェル、電解質タブレット、電解質カプセルを使用しました。 バイク中の補給として1Lボトルにドリンクミックス120g+電解質1500タブレット1錠×3本とジェル2本、ラン中の補給としてジェル2本と電解質カプセル4錠を摂取しました。 今回は気温がそこまで上がらない予報だったので、バイク中水分を沢山摂るのは難しいだろうと判断し、いつもはドリンクミックス90gなのに対して今回は120gに増やし、飲み切れなかった時にもしっかり糖質を摂取できるように調整しました。 結果的に3L準備したのに対して2.5L飲み、糖質はドリンクだけで300g摂取することができました。 こうした調整が出来るのもプレシジョンの強みの１つで、パフォーマンスを支える力強い味方になってくれています。 またランの時には電解質カプセルを使用することで、電解質補給をしっかり行い、足攣りも一切なく最後まで走り切ることが出来ました。 IRONMAN2大会連続表彰台獲得を支えてくれたプレシジョンと共に、今年最大の目標であるKONA TOP20に向けて引き続き頑張ります！

プレシジョンサポート寺澤光介選手 15位

Instagram：https://www.instagram.com/terasuke.tri.37/ スイム：0:52:03 バイク：3:32:47 ラン：3:34:33 トータル：9:05:58

結果は15位。理想の展開ではないもののランの途中までは想定内で走っていましたが、その後脚が上手く動かなくなってしまい大失速してしまいました。 悔しい結果となりましたが、シーズンの後半戦は佐渡ロング日本選手権、１２月にIRONMAN Busseltonがあるのでそこに向けて今回のレースを活かして強化していきたいと思います。

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。

本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。

さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。この仕組みは、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration SWEAT TESTS（スウェットテスト）YouTube動画 https://pfandh.jp/sweat-test ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/ ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイト https://shop.pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081