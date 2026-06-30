「2026年ベネズエラ地震救援金」の受け付けを開始〜皆さまの温かいご支援をお願いいたします〜















■各国赤十字・赤新月社の対応



通信の混乱により家族と連絡が取れない状況が続く中、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、パラグアイ、ホンジュラス、メキシコの10カ国の赤十字社が、家族再会支援（RFL※１）サービスの提供を開始しています。



また、ドイツ赤十字社とコロンビア赤十字社はベネズエラ赤との合同チームとして現地で被害状況の調査やロジスティクス支援を実施しており、その他の各国赤十字社もニーズに応じた人員や資機材の確保を進めています。



※１ RFL（Restoring Family Links）



■IFRCおよびICRCの対応



IFRCは、発災直後に災害救援緊急基金（DREF※２）から200万スイスフラン（約４億円）を拠出しました。その後６月26日には、ベネズエラ赤を中心とした国際赤十字による救援・復興支援活動を通して約30万人を支援するため、5000万スイスフラン（約100億円）の緊急救援アピールを発出しました。この支援は、緊急医療や避難所支援、水・衛生支援、現金給付などに加え、住宅や生活の再建を見据えた中期的な支援も目的としています。



また、パナマからのチャーター便により、救援物資17トンをいち早く現地に届けるとともに、災害対応や保健医療、広報などの専門スタッフも現地で連携・調整を開始しています。



ICRCは1970年代よりベネズエラおよびカリブ地域で活動を展開しており、現地赤十字社や関係当局と連携しながら、保健、水・衛生、生計支援、拘束者の保護、家族再会支援、国際人道法の普及などに取り組んでいます。今回の地震を受け、安全な水の確保や遺体の尊厳ある取り扱いを支援するため、速やかに浄水用の塩素タブレットや遺体収納袋をベネズエラ赤と現地当局に提供しました。ラ・グアイラ州では、浄水設備の設置や病院への給水支援も行われています。これらの取り組みは、感染症の予防と公衆衛生の維持に大きく貢献しています。



※２ DREF（Disaster Response Emergency Fund）



■日赤の対応



日赤は、IFRCの緊急救援アピールを受け、1000万円の資金援助に向けた準備を進めています。今後も、現地の被害状況を注視しながら、ベネズエラ赤、IFRC、ICRC、各国赤十字社・赤新月社と連携し、情報収集および支援の調整を行っていきます。





















屋外で避難生活を送る少年に寄り添い、声をかけるベネズエラ赤のボランティア







屋外で避難生活を送る少年に寄り添い、声をかけるベネズエラ赤のボランティア

左）被災地域での捜索・救助活動、右）住民と連携して被害状況の把握と支援調整を進める左）救助された負傷者の搬送を行う、右）ラ・グアイラ州の救護所