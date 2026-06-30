2026年6月30日

報道機関（クラウド/セキュリティご担当）各位

発行：ノイテックス有限会社

スイス発クラウドストレージ『pCloud』、 七夕セール2026を開催 - 総代理店から最大10,000円のAmazonギフトカードを進呈 -

円安・サブスク値上げが続く2026年、買い切りクラウドへの移行需要が急増する中、スイス発の買い切りクラウドストレージとして注目を集めるpCloud（pCloud International AG / スイス）が日本の七夕に合わせて大容量個人版のセールを開催する。

クラウドサービスのサブスク費用が家計や企業のコストとして見直されるなか、pCloudは月額 / 年額費用ゼロの買い切りプランを展開し、世界で2,400万人以上（日本国内12万人超）のユーザーに支持されている。

日本国内の総代理店であるノイテックス有限会社（東京都豊島区、代表：林 鉄平）は、今回のセールに合わせてAmazonギフトカードを進呈する独自キャンペーンを同時開催する。

pCloudは、2TB + 10TB + 500GB + 5TBのような自由な組み合わせで最大17.5TBまで任意に拡張でき、テック x 国際法 x スイス立地の組み合わせにより成立する極めて重厚なセキュリティ性能などが特徴的な第三極のクラウドストレージサービスだ。アメリカに集中しがちなクラウドストレージに依存するリスクを感じるユーザからの支持を集め、最近では大学、研究機関などでも積極的な導入が進んでいる。

今回のセールでは、高強度暗号化ツール「pCloud Encryption」買い切り版（通常価格150ドル）をセット価格で大幅値引きする。pCloud Encryptionはユーザのプライバシーを徹底して守るコンセプトで開発された「ストレージ内金庫」で、パスワードを知る人以外は誰もアクセスすることができないようにする。

pCloud日本総代理店であるノイテックス有限会社は、日本独自のキャンペーン施策としてエントリー要件を満たしたユーザを対象に、Amazonギフトカード（オンラインコード）を配布するキャンペーンを同時開催する。

サマリー

・6月30日（火）～ 7月11日（土）23:59、「七夕セール2026」を開催

・ノイテックス有限会社の日本独自キャンペーンとして、購入金額に応じてAmazonギフトカード（1,000円～10,000円分）を有効なエントリーをいただいた方全員に進呈

・今回のセールでは、pCloud Encryption 買い切り版とのセット販売

・サブスク不要・買い切りのクラウドストレージを特別価格で提供

キャンペーン概要

キャンペーン特設ページ

https://d-gogo.com/pages/pcloud-tanabata-2026

期間：2026年6月30日～7月11日23:59

参加要件

1. 特設ページへアクセスする

2. 特設ページからpcloud.comの販売ページにアクセスし購入する

3. 特設ページに戻り、エントリーする

プレゼント

1TB（セール価格199ドル）の購入で、Amazonギフトカード 2,000円分

2TB（セール価格299ドル）の購入で、Amazonギフトカード 3,000円分

10TB（セール価格890ドル）の購入で、Amazonギフトカード 10,000円分

留意事項

・本キャンペーンは、ノイテックス有限会社の独自企画である。pCloudならびにAmazonは本キャンペーンに関与していない。

・本キャンペーンへの参加費は無料だが、参加にはセール期間内でのpCloud購入が必要となる。

・Amazonギフトカードのコードはデジタルデータとして、9月以降に配信予定である。

・本キャンペーンは個人ユーザ対象となる。

■ ノイテックス有限会社について

海外ソフトウェアの日本展開を手がけるノイテックス有限会社は、pCloudの日本上陸を手掛け、数多くの施策を行ってきた日本総代理店です。pCloudの日本普及を目指し、日本国内の業務全般を担当しています。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、プライバシー保護で定評のあるスイスで2013年に創業したクラウドストレージサービスです。世界2,400万人以上のユーザーに利用され、以下の特徴で国内IT業界でも注目を集めています。

・月額課金ゼロの「買い切りプラン」（500GB～10TB）

・軍事グレードのゼロ知識暗号化（pCloud Encryption）

・データ保存先をEUまたは米国から選択可能

・GDPR準拠のセキュリティ基準

Google DriveやDropboxのようなサブスクリプション型サービスとは異なり、一度購入すれば追加費用なく永続利用できる点が、特に個人・中小企業のコスト意識の高いユーザーから支持されています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/