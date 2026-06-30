株式会社SHIRO（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：堀江 史朗）は、2026年6月30日に、2013年創刊の英国発のクラシックカーマガジン『Octane(オクタン)』日本語版である『オクタン日本版』のVol.54を発行いたします。







『Octane（オクタン）』は、車の性能表現などに偏りがちな従来の自動車雑誌とは趣を異にし、美しいビジュアルとユニークな誌面構成で世界の自動車文化や人物の「ストーリー」を丁寧に紹介し、自動車趣味人から高い支持を得ています。







『オクタン日本版』では、読者の期待に応え、2026年6月30日発売のVol.54より「日本で買える！注目の販売車両 Octane Cars」コーナーを新設しました。クラシックカーやスーパーカーに造詣が深い専門店が厳選した注目の車両情報をピックアップして紹介。フェラーリ、ランボルギーニ、ベントレー、ポルシェなど、実際に購入できる往年の名車ばかりを集めた企画となっています。













■オクタン日本版Vol.54について

【発売日】2026年6月30日発売

【特 集】ポルシェ904カレラGTS／チゼータ・モロダーV16T／シェルビーコブラ＆デイトナ／ポルシェ911Tスポルトマチック／アストンマーティン・ヴァルハラ／ル・マン24時間名場面集／世界クラシックカーオークションリザルト／＜新企画＞日本で買える！注目のクラシックカー＆スーパーカー「Octane Cars」 ほか

【価 格】2,200円（税込）

Amazonで購入：https://www.amazon.co.jp/dp/4418261141

富士山マガジンサービスで購入：https://www.fujisan.co.jp/product/1281695173







■『オクタン日本版』媒体概要

発行：株式会社SHIRO

発売：株式会社世界文化社

発行人：堀江史朗

編集長：湯淺央子

発行形態：季刊（3月、6月、9月、12月）

装丁：オールカラー約180ページ

創刊日：2013年3月26日

販売：全国書店、Amazon、富士山マガジンサービスほか

ウェブサイト：https://octane.jp/



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お問い合わせ

株式会社SHIRO オクタン日本版編集部

TEL：045-834-7170

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