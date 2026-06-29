【バンビシャス奈良】代表取締役 加藤真治が、経営者セミナー「論壇塾」にて講演

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



バンビシャス奈良の加藤真治代表が、6月16日に開催された公益社団法人橿原経済倶楽部主催の経営者セミナー「論壇塾」において、講演を実施いたしました。



本講演では、「橿原とバンビシャス奈良との関わり」をテーマに、バンビシャス奈良創設の経緯やクラブ設立時の想い、これまで地域の皆さまや企業・団体の皆さまに支えていただきながら歩んできた歴史についてお話しさせていただきました。現在、橿原市では新アリーナ建設に向けた計画が進められており、地域の企業の皆さまからも大きな期待が寄せられています。講演後の質疑応答では、新アリーナを核としたまちづくりや、スポーツによる地域経済活性化、企業との連携の可能性について活発な意見交換が行われ、参加者の皆さまから多くの期待の声をいただきました。バンビシャス奈良は今後も、スポーツを通じて奈良県の地域社会の発展に貢献するとともに、多様なステークホルダーの皆さまと連携しながら、奈良の新たな価値創造に取り組んでまいります。

バンビシャス奈良 代表取締役 加藤真治 コメント

この度は、公益社団法人橿原経済倶楽部様の論壇塾という貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。現在、橿原市では新アリーナ建設に向けた計画が進められており、地域の企業の皆さまからも大きな期待の声をいただいています。今回の講演は、そのような機運の高まりを背景に、あらためてバンビシャス奈良と橿原市との関わりや、スポーツが地域にもたらす価値についてお話しする機会となりました。講演を通じて、新アリーナへの期待だけでなく、スポーツを軸とした地域活性化や企業との連携の可能性について、多くの前向きなご意見をいただくことができました。新アリーナは単なるスポーツ施設ではなく、人が集い、交流し、新たな価値を生み出す地域の拠点になると考えています。バンビシャス奈良もその担い手の一員となれるよう、地域の皆さまや企業の皆さまとの連携をさらに深めながら、地域やまちづくりに貢献できるクラブを目指してまいります。

バンビシャス奈良 代表取締役 加藤真治

公益社団法人橿原経済倶楽部 高瀬泰嗣様 コメント

この度は、当倶楽部主催の経営セミナー「論壇塾」において、株式会社バンビシャス奈良の加藤代表取締役に大変貴重なご講演をいただき、心より感謝申し上げます。ご講演では、クラブ創設の歩みや熱い想いをお聞かせいただくとともに、現在橿原市で計画が進む新アリーナを核としたまちづくりについて、非常に示唆に富むお話をいただきました。当日の質疑応答でも活発な意見が交わされたように、スポーツがもたらす地域経済への波及効果や企業連携の可能性に対して、地元の経営者からも大きな期待が寄せられています。今回の講演を契機に、当倶楽部は今後もバンビシャス奈良様とともに、地域の発展と経済の活性化を応援してまいります。

公益社団法人橿原経済倶楽部 高瀬泰嗣様

写真すべて公益社団法人橿原経済倶楽部様ご提供